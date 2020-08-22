В ближайшее воскресенье, 23 августа, в Минск стянутся протестующие со всей Белоруссии, для того чтобы потребовать отставки президента страны Александра Лукашенко. Эксперты опасаются, что результатом митингов может стать новый виток насилия

В воскресенье, 23 августа, в Минске запланирован массовый митинг оппозиции.

«Воскресенье! Минск, 14:00. Площадь Независимости. Вновь собираем всех своих соседей и идём целыми районами в центр. Остальные города. Рабочие и все-все-все. Мы вас будем ждать на марш! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать всё, чтобы помочь с организацией движения. Лидеры Координационного cовета собираются выступить с важным программным заявлением. Это перевернёт всё!» — еще 19 августа сообщил ведущийся из Польши оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta_live. «Война пришла к нам в дом». Министр обороны Белоруссии заявил об украинском следе в белорусских событиях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Того, что события в Минске 23 августа действительно «перевернут всё», опасаются и многие эксперты. Только вот этот переворот может не понравиться простым белорусам.

Чай, зонтики и хорошее настроение

Согласно прогнозу погоды, в это воскресенье в столице Белоруссии возможен дождь. И чем ближе к вечеру, тем вероятность осадков всё выше. Это означает, что в воскресенье белорусы могут услышать призыв, прозвучавший для украинцев в ноябре 2013 года: «Берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей».

То, что события в Минске могут пойти по украинскому сценарию, опасаются многие.

«Организаторы поменяли тактику. 22-23 августа недовольных со всей страны просят приехать в столицу. Народу будет очень много. По нескольким субъективным мнениям, замысел в следующем: приехавшим в столицу людям будет негде ночевать — и тогда появятся палатки. Власть будет вынуждена реагировать, и снова все СМИ заговорят о жертвах. Если палатки ставить не разрешат — NEXTA скажет: «Нас много, блокируем улицы, создаем беспорядки». И тоже жертвы. Поэтому не расслабляемся, готовимся, ждем. Много чиновников — «перевертышей» взяли фальстарт — им некуда деваться», — пишет Telegram-канал БЧ3, освещающий события в Белоруссии.

Похожих точек зрения придерживается и ряд других экспертов, в частности политолог Лев Вершинин, который уверен: ближайшие выходные могут стать для Белоруссии весьма напряженными. Он уверен, что после того, как оппозиционерам не дадут установить палатки в центре Минска, протестующие рассредоточатся по городу, что тоже не сулит ничего хорошего. Корейба рассказал, в чем сходятся интересы России и Запада в отношении Белоруссии © из архива Якуба Корейбы

«Рассредоточившись по городу, начинает «активный протест» с участием незачищенных «бойцов». Мелкими группами, по всему городу: блокировка дорог, разбитые витрины и прочие шалости, — естественно, подаваемый картинкой как «мирные шествия». Далее, естественно, в дело вступает ОМОН, восстанавливает порядок, но при этом (дело техники!) «невинно избитые», а то и «невинно убиенные» — и картинка для Запада, и сразу же новый накат», — отметил он.

О том, что выходные будут напряженными, говорил и военный эксперт Борис Рожин.

«На выходных оппозиция, скорее всего, попробует снова собрать масштабные митинги в пику митингам за Лукашенко. Так что на выходных будет напряженно. Говорить о том, что все закончилось, конечно же, преждевременно, хотя пробуксовка оппозиции очевидна. Как представляется, расчет строился именно что на быстром захвате власти и взрывном обвале власти Лукашенко с бегством части его окружения в лагерь оппозиции. Финал процесса должен был наступить в воскресенье, о чем открыто заявлялось. Но он не наступил», — указывал он.

В общем, белорусскую власть ждут крайне непростые выходные, которые будут всяко тяжелее будней.

Тем временем некоторые оппозиционеры открещиваются от попыток устроить в стране Майдан.

Оправдания и их цена

Один из бывших претендентов на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало на пресс-конференции в пятницу, 21 августа, заявил, что белорусская оппозиция не ставит целью свержение власти по сценарию украинского Майдана.

«Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция, и эта революция произошла вне рамок электорального цикла», — сказал Цепкало на пресс-конференции.

Он заявил, что цель оппозиции состоит в том, чтобы Запад признал Светлану Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии. Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

«Мы продолжаем пытаться убедить мировое сообщество в том, что ее надо признать. Ситуация Венесуэлы, когда создалось двоевластие, для Беларуси будет совершенно по другому сценарию разворачиваться», — отметил Цепкало.

Есть лишь одно «но» — это его частное мнение. Цепкало не входит ни в президиум Координационного совета оппозиции, ни в сам совет. А вот Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико — еще одного экс-претендента на пост белорусского президента — не только входит, но и стала неформальным лидером протеста, затмив собою даже конкурентку президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах — Светлану Тихановскую.

«Друзья, не сдавайтесь, не отчаивайтесь. Мы в начале пути, но мы взяли очень хороший старт. Власть пыталась укротить нас силой, она пытается укротить нас своими игнором и репрессиями. Власть ждёт, пока мы испугаемся, пока устанем, пока нам надоест. Будет тяжело. Иногда будет казаться, что ничего не получится. Но это не так, нельзя поддаваться. Когда кажется, что уже всё потеряно, всё уже спасено», — заявила она в своём обращении в пятницу 21 августа.

В этом же обращении Колесникова призвала белорусов к длительному протесту. А это повышает вероятность Майдана. В конце концов, тот же палаточный городок в центре Киева стоял почти три месяца, после чего власть в итоге свергли.

Правда, Лукашенко — не Виктор Янукович и вряд ли будет допускать существования в центре столицы лагеря протестующих, где не действуют государственные законы.

В то же время нужно отметить, что Европа всерьез взялась за поддержку оппозиционеров, пообещав им щедрые денежные вливания. Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС выделит €53 млн на оказание помощи народу Белоруссии. При этом €2 млн из этих денег уйдет на помощь «жертвам политических репрессий и насилия» со стороны представителей власти Белоруссии, €1 млн будет направлен на поддержку гражданского общества и независимых медиа, а остальные €50 млн Белоруссия получит для борьбы с коронавирусом, поддержки социальных служб и бизнеса.

Но с учётом того, что ЕС не признал выборы в Белоруссии, актуальным становится вопрос о том, кому направят «коронавирусные и социальные» €50 млн. Если Координационному совету оппозиции, то эти деньги, скорее всего, уйдут на подготовку основательного противостояния с властью. А это значит, что в Белоруссии попытаются наверняка устроить свой Майдан.

Как свидетельствует опыт Украины, ничем хорошим это не закончится.