Рыбы - это "последний знак Зодиака". Тонкие, артистические натуры. Сразу можно представить доброго, ранимого, нерешительного человека, живущего в своем внутреннем мире. На глубине

Плывет себе по течению. Часто не совсем ясно понимая, что происходит рядом с ним.

У Рыб нет границ. Они сочувствуют всем и принимают все, что есть в другом человеке. Поэтому среди них много прирожденных психологов (и профессиональных тоже). Эти люди якобы плохо приспособлены к житейским делам, про них говорят "не от мира сего". (Это не совсем так, даже совсем не так, но впечатление такое). Великий лицемер Вакарчук, скользкий как рыба. Астрология о певце и дважды экс-политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Да, "нет границ", "не от мира сего", "живёт на глубине". Человек, о котором пойдет речь, воплотил все эти характеристики гороскопа. Тем более, что в этом знаке есть ещё одна планета, которая отвечает за нервную систему и восприятие реальности.

Меркурий в Рыбах

Не может отличить реальность от фантазии. Не дружит с логикой. Зато способен интуитивно считывать любую информацию. Это Меркурий талантливого актера, музыканта. Или сильного экстрасенса. Добрый, мечтательный. Рассеянный, хаотичный.

Кроме логики, Меркурий "отвечает" за дыхание и функцию лёгких. Человек с Меркурием в Рыбах — это человек "с жабрами".

Марс — Плутон

А вот другой человек. Совершенно противоположный всей сущности Рыб. Марс в оппозиции Плутону. Это жёсткий революционер с огромной силой воли. Он способен вести за собой других людей, быть примером для миллионов. Боец, борец, организатор. Человек крайне целеустремлённый, необычайно выносливый. Это фанатик, которому нужна постоянная новизна, азарт.

В идеале после жёсткой трансформации, подчинения внутренних демонов этот человек станет воином света. Он получит доступ к космическим источникам энергии.

Это аспект преображения. Не все его могут выдержать. И сами обладатели такого аспекта, и окружающие. Постоянное самоутверждение. Огромная сила воли. Такой человек способен заглянуть в глаза смерти.

В сегодняшней жизни эти люди находят себя в экстремальных видах спорта. Или в экстремальной работе, связанной с криминалом, с опасностью. Часто это шахтеры, то есть люди, работающие под землёй (Плутон "руководит" подземным миром). Или это люди, работающие с бессознательным ("подземной" частью нашей психики): психологи, специалисты по работе с толпой.

Марс квадрат Плутон был, например, в карте рождения Брюса Ли. Но у Брюса Ли, несгибаемого спортсмена, выросшего из танцовщика ча-ча-ча в великого воина, в карте рождения жёстко завязаны в сложный аспект — так называемый Тау-квадрат — три планеты, Марс, Плутон и Сатурн. Это сгусток воли, человек, который постоянно что-то преодолевает. Себя в первую очередь.

В "нашем" гороскопе Марс и Плутон в позитивных аспектах к Нептуну. Названный именем бога морей, Нептун в астрологии тоже символизирует водную стихию.

Парадокс

На самом деле обе эти характеристики — и Солнце с Меркурием в Рыбах, и Марс — Плутон — совместились в гороскопе одного человека. Получилась сумма "не от мира сего", стремления к молчаливому уединению, к погружению в глубину и несгибаемой воли, потребности в трансформации своего тела до невероятных возможностей.

Удивительная жизнь, удивительный спорт. Потрясающий человек и спортсмен Алексей Молчанов.

Уже сейчас, в 33 года, он — легенда мирового спорта. Четырнадцатикратный чемпион мира по фридайвингу. Президент Российской федерации фридайвинга. Сын знаменитой спортсменки, многократной чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.

126 метров погружения (Голубая дыра Дина, 2012 год). 130 метров погружения (Багамы, 2018 год). Действующий на сегодня рекорд.

Алексей Молчанов — самый глубинный человек в современном фридайвинге. Скромный оскал министра внутренних дел Украины. Аваков в астрале © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Фридайвер работает без специального оборудования, рассчитывая только на собственные силы. На одном вдохе — и погружение, и всплытие. Фильм про Наталью Молчанову так и называется — "Один вдох". К сожалению, в 2015 году ее не стало. Не вынырнула после обычного погружения — не соревнования, не тренировка.

Контролируй

Что такое погружение? Как представить это в общих чертах нам, нетренированным, не погружавшимся глубже чем на пару-тройку метров?

Давление на глубине возрастает так, что спортсмены говорят — это ни с чем не сравнимое ощущение. 40 метров — 5 атмосфер, 100 метров — 11 атмосфер. На земле — 1 атмосфера.

С 25 метров начинается так называемая отрицательная плавучесть. Можно сказать, ты камнем идёшь ко дну. На всплытии, на последних 30 метрах, может произойти "блэкаут". Потеря сознания. Надо контролировать состояние и всплывать достаточно медленно.

При задержке дыхания в крови растет содержание углекислого газа и падает количество кислорода. Наступает гиперкапния и гипоксия соответственно. Сосуды расширяются, чтобы донести больше кислорода. Особенно сосуды мозга. После этого они сужаются. Это методика для повышения физической выносливости любых спортсменов.

В принципе это полезно для любого человека. Особенно для всех, кто страдает от сосудистых нарушений. Но к таким масштабным задержкам дыхания, как у фридайверов, прийти непросто. Как они это делают? Какие технологии тут работают, кроме силы воли?

Есть технические особенности погружения, а есть психологические. Психологические очень "простые". Надо максимально расслабиться и сохранить при этом максимальную концентрацию.

Расслабься и не дыши

Сила воли при погружении не только не нужна. Она может оказаться вредна. Гораздо более опасной, чем паника, является мысль "я смогу", "я поставлю этот рекорд". Есть случаи, когда спортсмены продолжают погружение на силе воли. Это заканчивается драматически. Грозит потерей сознания и даже летальным исходом.

Знаменитый пример — дайвер Мартин Степанек, который вернулся с глубины 98 метров. Когда до заказанной им глубины 103 метра оставалось всего 5,5 метров! Но опытный спортсмен знает, чем закончится невнимание к сигналам организма.

Несчастных случаев на соревнованиях пока не было. Дежурят подводные скутеры. Трос, вдоль которого погружается спортсмен, снабжен электромотором. Но опасность есть, конечно. Невероятная. Такая же, как современные рекорды. Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это невероятно опасный спорт. По некоторым дисциплинам (апноэ без ограничений) соревнования не проводятся. Рекорды есть, а соревнований нет. Слишком опасно. Нужен постоянный контроль состояния и правильное состояние духа. Абстрагирование. Начинаешь беспокоиться о рекорде — всплывай. Это не просто ненужная мысль. Это реально опасная мысль. Значит, нужен постоянный контроль ума.

Так как приходится экономить кислород, надо минимизировать все физические движения. Нужно довести организм перед стартом почти до состояния анабиоза. Чтобы снизить потребление кислорода до максимума.

Фридайвинг — это максимальная минимизация усилий. Парадокс! Основная проблема — мозг на глубине, особенно на всплытии, не выдерживает и отключается. Спортсмену грозит потеря сознания.

Гипоксия, эйфория

Гипоксия наступает в момент, когда организму не хватает кислорода. Ощущения при этом еще те! Ты забываешь, что надо всплывать. Ты больше не хочешь зарабатывать. Ты не хочешь ничем обладать. Там, на глубине, говорят фридайверы, ты почувствуешь это: эйфория, наслаждение, гармония. От суеты жизни мозг переключается на внутреннее расслабление и упоение красотой подводного мира. Конечно же, появляется счастье от преодоления собственных границ. В общем, все то, что описал бы любой представитель знака Рыб как лучшее в своей жизни. Да и любой из нас, хоть Лев, хоть Телец, хоть Овен. Кто же не хочет испытать эйфорию?

Но начало этого спорта — паника, стресс. Потеря контроля. Даже у тренированных людей. Физиологический стресс — естественная реакция организма. Поэтому дайвера готовят на суше. Маленькими дозами, постепенно, пловец привыкает к отсутствию кислорода. К сжатым лёгким.

В идеале надо погружаться без движений, без эмоций. С концентрацией на состоянии своего организма. Контролировать надо вот что — насколько ты расслаблен. Волю надо направить на деконцентрацию внимания и на расслабление. Необходимо полностью выключить эмоции (эмоции жрут кислород). Выключается логика, теряется чувство времени.

У ныряльщиков бывает ощущение мгновенного перемещения (чувство времени теряется). При падении (после 25 метров возникает отрицательная плавучесть) — полная отрешённость. При всплытии — полное внимание к телу.

Самое важное в подготовке дайвера — торможение внимания, деконцентрация. Наталья Молчанова, мать Алексея и знаменитый дайвер, рекомендовала концентрацию на чем-то одном. На звуке, например. Сердце. Собственное дыхание. Но без потери контроля над телом. Она разработала свою систему обучения. Это очень похоже на техники медитации, применяемые в йоге, например.

Так называемое "пустое сознание" — необходимое условие для безопасности "полета на глубину". Тогда можно реагировать быстро и адекватно. По крайней мере, под водой. Неизвестно, как с физической реакцией у буддийских монахов, которые тоже добиваются вот этой "сияющей пустоты" в голове. Хотя, наверное, неплохо, судя по школам боевых искусств в тех местах. Что означает Металлическая Крыса и кто еще придёт в 2020 году © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Про волю, страх и удовольствие

Человек с невероятным волевым аспектом Марс — Плутон использует его для того, чтобы максимально расслабиться. И исполнить таким образом задачу Рыб.

На вопрос в "Инстаграме": "Алексей, что же вы чувствуете в момент погружения?" — Алексей Молчанов отвечает: "Предельную концентрацию на фоне предельного расслабления".

Вот как описывает сам Алексей начало своего погружения на один из мировых рекордов. Погружение на Багамах, Вертикл Блю, по тросу на руках (дисциплина FIM), 2018 год.

"В момент настройки, перед нырком, пошел сильный ливень. Но, казалось бы, сильно отвлекающий фактор, я смог повернуть на пользу — удалось лучше расслабиться".

Про концентрацию. "Делая действие, я направляю на него все свое внимание в сочетании с расслаблением и не отвлекаюсь больше ни на что".

Как преодолеть страх. "Пробуйте делать вещи, которые вас пугают, с очень постепенным нарастанием сложности. Постепенно, маленькими шагами, привыкайте к своему страху, и вы сами не заметите, как он превратится в удовольствие и расслабление".

По сути, вы сейчас прочитали план действий человека с сильной волей и четкой стратегией, нацеленного на достижения (Марс — Плутон).

Нет желаний. Нет границ

Под водой, оказывается, исчезают негативные эмоции. Исчезает стресс. (Ура! Теперь все могут выполнить совет докторов — "меньше переживайте".) Логически думать становится невозможно. Мышление становится образным. Вот как пишет об этом один из учеников Молчанова: "ВСЕ ваши проблемы остаются на поверхности. А вы спокойно уходите от них передохнуть".

И конечно, одновременно это тренировка для сосудов, лёгких, сердечной мышцы.

Плутон даёт человеку невероятные возможности. Физические, психические. Через преодоление, через полную трансформацию своего тела и психики. Но не будем забывать, что Плутон может проявиться как символ удачи в бизнесе, больших денег.



Золотой костюмчик

Молчанов все свои рекорды ставит в неопреновом жёлтом гидрокостюме, цвет которого, особенно под водой, кажется золотым. Поэтому все так и пишут и говорят — у него золотой гидрокостюм. Сейчас Алексей активно продвигает свою линейку одежды, экипировки для фридайвинга. И золотой — один из используемых цветов. Узнаваемый цвет Молчанова.

Среди известных бизнесменов и очень богатых людей немало Рыб. Как ни странно, привычка думать "нелогично", "на интуиции" вполне помогает в бизнесе.

Конечно, для того, чтобы Рыба начала действовать, а не просто выдавать свои мудрые нелогичные рекомендации, нужен толчок-пинок. У Алексея такой мотор есть

внутри. Это суперволевая Рыба. Там замешан Плутон, который заставляет трансформировать тело и психику.

Не хочется говорить банальности, но что ж. Основное богатство, которое даёт человеку Плутон — это не мешки золота и даже не сказочные, паранормальные возможности. Это счастье от преодоления себя. Нет границ. Получил ли Молчанов доступ к космическим источникам энергии? Не знаю, но как иначе все это объяснить?