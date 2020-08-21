Белорусские протестующие и лидеры оппозиции высмеивают президента страны Александра Лукашенко за то, что он считает их купленными. В то же время протест части общества против властей вовсю пытаются использовать сопредельные государства

В пятницу, 21 августа, сразу два лидера оппозиции — Светлана Тихановская и Мария Колесникова обратились к белорусским протестующим. Основной темой выступления Тихановской стали забастовки.

«Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому вас запугивают. Оставьте страх диктатуре. Помните — вы не одни. С вами — вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами», — заявила Тихановская.

В свою очередь Колесникова сделала упор на единстве, но тоже не забыла упомянуть о деньгах, которые «страхуют» всех тех, кого уволят с работы за борьбу с властью.

«У нас есть поддержка мирового сообщества, у нас есть поддержка мировой прессы, но главное — у нас есть поддержка друг друга. Для бастующих заводчан — нашей гордости и надежды — собрали уже огромные суммы. Для пострадавших от преступных действий во время разгона мирных акций — тоже. Тем, кто хочет завязать с режимом, оказывают материальную помощь, помогают с новой работой. А что есть у действующей власти? Силовики, офицерскую честь которых, она пятнает своими преступными приказами. Бюджетники с флагами СССР на митингах, куда их свезли за премию в 50 рублей или под угрозой увольнения. Неловкие пиарщики, которые чудовищную ложь неумело прикрывают дешевой подделкой. Истории про кукловодов и развал страны, в которые уже давно никто не верит», — указала Колесникова.

Судя по оппозиционным Telegram-каналам и аккаунтам в соцсетях, особенно обидными для протестующих являются высказывания представителей властей, в том числе и президента Александра Лукашенко, о том, что протест проплачен, а сами протестующие управляются некими «кукловодами» из-за рубежа.

Однако вопрос о том, благодаря кому действия протестующих довольно слаженны, остается открытым.

Фантомные боли Польши

Пожалуй, самый популярный среди оппозиционеров интернет-ресурс, из которого они черпают сведения о том, где, как и когда состоятся очередные акции протеста, является Telegram-канал Νexta_live, редакция которого находится в Польше.

Именно оттуда — из Польши — звучат призывы к белорусам не сдаваться и продолжать давление на власть. И пока одни получали по спине резиновой дубинкой, влияние и узнаваемость других, находящихся к западу от событий, росла. В итоге количество подписчиков Nexta_live превысило 2 миллиона человек. А создатель канала — блогер Степан Путило — удостоился встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

При этом тот же Моравецкий 14 августа признал, что Польша поддержит белорусские СМИ финансово. «Каленым железом»: Лукашенко пригрозил проводить жесткую политику для стабилизации обстановки в Белоруссии © REUTERS, Stringer

«Белоруссии нужен плюрализм СМИ. Мы создадим постоянные механизмы финансирования для независимых СМИ», — объявил Моравецкий, а также напомнил, что Польша уже много лет финансирует белорусский телеканал «Белсат», потратив на него более $10 млн.

Впрочем, когда речь заходит об информационных атаках на белорусскую власть, некоторые эксперты полагают, что поляки не ограничиваются лишь пестованием оппозиционных СМИ.

«Есть у поляков и такая любопытная структура, называется она «Центральная группа психологических действий». Это отдельная воинская часть, дислоцируется в городе Быдгоще. Основные задачи — оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей <…> «Центральная группа» состоит из штаба, есть разведцентр. Есть отдел сбора и обработки информации — занимается анализом прессы и других открытых источников. Еще один отдел работает по англоговорящим странам. Третий отдел — Восточная Европа. А четвертый отдел специально создан для «государств с конфликтными ситуациями». Вот Белоруссия, например. У них есть отдел телевещания, отдел звуковещания, отдел распространения материалов эмоционально-психологического воздействия», — рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда» ветеран спецназа Сергей Козлов.

Его слова можно поставить под сомнение, но отрицать серьезную вовлеченность Польши в белорусские процессы невозможно. Красноречивой является и встреча одного из оппозиционных лидеров Белоруссии — Валерия Цепкало и его жены Вероники с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

«На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях», — написал в Instagram Цепкало об одной из тем встречи 20 августа.

Одной из причин такой вовлеченности Польши в белорусские события может быть желание Варшавы восстановить свое влияние в регионе, восстановив, пускай и в несколько другом виде, Речь Посполитую. Такие амбиции у польских политиков есть.

Не стоит забывать и о других странах Запада. Так, Тихановская очутилась именно в Литве. Именно там она посетила печально известную НКО Eastern Europe Studies Centre (EESC), которая занимается «продвижением демократии» в странах Восточной Европы, где и встретилась с Бернаром-Анри Леви. Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

Еще одна примечательная деталь: несмотря на все призывы белорусской оппозиции к всеобщей (на этом настаивают протестующие) забастовке, были предприятия, которые не бастовали. Но оппозиционные СМИ, в том числе Nexta_live, этого старательно не замечали, а на проходные этих предприятий не отправлялись группы поддержки с бело-красно-белыми флагами. Речь о западных заводах: фабриках чешской компании «Кроноспан», литовских мебельных предприятиях VMG Industry и «Мебелайн».

Впрочем, говоря о координаторах белорусских протестов, не стоит забывать и собственно Белоруссию.

Пушечное мясо на нужды революции

В среду 19 августа на YouTube-канале Следственного комитета Белоруссии появилось видео, подпись к которому гласила: «Данное видео рекомендовано к просмотру тем, кто считает, что на протесты выходят только мирные граждане, а их действия никто не координирует и ими не управляют. К слову, у подозреваемого очень интересное прошлое: участие в «движухах» 2001, 2005, 2010 годов, на Майдане в Киеве, а также имеется три судимости».

Позже ряд Τelegram-каналов назвал имя человека на видео.

«Денис Чикалев из Гомеля. Неоднократно судим (грабеж, хулиганство), разбирается в военной тактике уличных боев. Профессиональный протестующий: начинал в 2006-м с «Плошчы», был и в 2010-м, но сожалеет, что не штурмовал в первых рядах ЦИК. Был участником киевского майдана, а сейчас приглашен службой безопасности объединенного штаба Тихановская-Колесникова-Цепкало для организации и координации действий на улице», — сообщил канал «Жёлтые сливы», авторы которого выступают за власти Белоруссии. Болкунец рассказал, кто может возглавить Белоруссию в случае ухода Лукашенко © REUTERS, Stringer

На этом же канале выложили фото Чикалева с Цепкало и Колесниковой и рассказали о задачах этого человека.

«Главная его задача в Минске была организовать «первую жертву» — он натурально подставил и вытолкнул человека навстречу ОМОН, когда тот «пошел» под грохот светошумовых. К счастью, человек сильно не пострадал», — отмечалось в публикации канала.

В то же время нельзя сбрасывать со счета информацию Следственного комитета РБ о том, что Чикалев принимал участие в протестах на Украине. Тем более, ряд Τelegram-каналов утверждают, что в Белоруссии уже находятся украинские боевики.

«Появилась информация, что более 50-ти человек из батальона «Азов» в настоящий момент находятся в РБ. 24 августа, на день Независимости Украины, ожидается обращение Яроша к своим сторонникам с призывом поддержать революцию в Беларуси. Постоянно мониторится граница с Гомельской областью на предмет ее пересечения. Как в свое время на Донбассе, все решается через контрабандистов», — сообщил канал БЧ3 в среду 19 августа.

Как пояснял ветеран спецназа Сергей Козлов в комментарии «Комсомольской правде», та же Польша, выступая проводником американских интересов, зачастую использует украинцев как исполнителей низшего звена.

В общем, пока часть белорусов выходит на площади по зову сердца, кто-то пытается при помощи протестов преследовать совсем другие — геополитические цели, подставляя под дубинки и пули простых людей. Остаётся лишь надеться, что в Белоруссии не будет своей «Небесной сотни», как на Украине, и протесты пройдут мирно и без ущерба для этой прекрасной страны и её жителей.