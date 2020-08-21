Скандалов, собственно, было всего три, но они были действительно большие, пусть даже и в незаконченной форме – аукаться они будут ещё долго (как минимум – до осенних выборов). Скандалы эти заметно подрывают электоральные перспективы «Слуги народа» в целом, но говорить об их влиянии на местные выборы пока рано

Кроме того, значительное влияние на Украину оказывали и зарубежные события, прежде всего — продолжающийся кризис в Белоруссии и начало официальной предвыборной гонки в США.

Эпидемия и карантин

Эпидемиологическая ситуация на Украине продолжает оставаться скандальной. На прошедшей неделе:

— пересечена психологическая черта по количеству заболевших — 100 тыс. человек (это по-прежнему ниже какого-либо мыслимого эпидемического порога, который даже с большого перепуга должен составлять хотя бы 1% населения);

— установлено несколько суточных и недельный рекорд по выявлению болезни, а также недельный рекорд смертности.

На утро 21 августа в стране заразились коронавирусом 100 643 человека, недельный прирост составил 12 771. На предыдущей неделе прирост составлял 11 тыс. Это абсолютный рекорд за всё время наблюдений. Устойчивый рост наблюдается с начала августа (до августа максимальный недельный прирост составлял 6,1 тыс. заболевших, в первую неделю августа — 8 тыс.).

В принципе, сложившаяся ситуация соответствует предупреждениям ВОЗ о «второй волне», хотя началась она существенно раньше, чем ожидалось (особые опасения связывались с осенним периодом традиционных эпидемий ОРВИ; впрочем, ещё всё впереди).

В процентном отношении ускорение прироста, однако, незначительное — всего 15%, в то время как в первые недели августа оно составляло порядка 40%. Так что можно предполагать, что августовская вспышка идёт к концу.

Умерло 2207 человека, недельный прирост составил 196 человек (неделей ранее — 192). Это также рекорд — в первую неделю августа прирост составил 146 умерших, а до августа — максимальное число умерших за неделю составляло 131 человек. В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял от 81 до 131.

В процентном отношении рост также снижается (+ 2% по сравнению с предыдущей неделей, при том, что неделей ранее был + 31%). Очень большой разрыв между приростом заболевших и приростом умерших может быть объяснён только увеличением количества тестирований. При этом в число заболевших попадают т.н. «бессимптомные больные» (т.е., инфицированные, но не заболевшие и, по данным ВОЗ, неспособные заразить окружающих).

Вылечились 51 078 человек. Недельный прирост — 4281 человек. На прошлой неделе — 4273, а на позапрошлой 4370. Ранее максимальный показатель составлял 6650 выздоровевших за неделю.

Резкий всплеск числа выявленных заболевших только частично подтверждается ростом числа умерших. Соответственно, возникают подозрения, что тут мы имеем дело со статистическими играми — рост заболеваемости прямо связан с ростом числа проведённых тестов.

Обсуждаемые версии:

— Минздрав борется за увеличение бюджетного финансирования;

— власть готовится к переносу местных выборов (совершенно непонятно, что ей это даёт, кроме дополнительного времени для переговоров с региональными элитами).

Впрочем, резкое падение темпов прироста заболевших на прошедшей неделе ставит под вопрос конспирологические версии, а точнее ведёт к появлению ещё более конспирологических — местные власти давят на медицину, чтобы избежать введения дополнительных карантинных мер…

Скандал вокруг «Детского евровидения»

Организатор отбора на «Детское евровидение», Национальная общественная телекомпания Украины, снял с отбора Максима Ткачука. Скандал состоял в том, что Ткачук лидировал в отборе с огромным отрывом (что не удивительно — у мальчика совершенно фантастические вокальные данные).

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский сразу направил депутатский запрос главе НОТУ Зурабу Аласании, а когда тот упёрся, пообещал подать на него в суд. Офис президента не вмешивается — по информации анонимных телеграм-каналов, против участия президента в этой истории выступил отвечающий за информационную политику Кирилл Тимошенко, который счёл повод «токсичным».

История тем более мерзкая, что 12-тилетний певец с Волыни сирота — воспитывается бабушкой.

Тем не менее, Аласания формально прав, поскольку действовал в соответствии с им же написанной инструкцией. В правилах отбора указано, что не могут претендовать на участие в конкурсе исполнители, выступавшие или намеревавшиеся выступать (!) на территории «страны-агрессора». Максим же эту норму нарушил.

В этом году он выступал на конкурсе «Звёзды Альбиона» в Лондоне, который проходил в помещении Россотрудничества. Сама эта структура была не организатором, а только партнёром конкурса (которое состояло, судя по всему, именно в предоставлении помещения). Т.о., Максим действительно выступал на территории «страны-агрессора» (мы не знаем, на каких условиях Россотрудничество владеет помещением, но, даже если оно его арендует, вопросы всё равно возникают). Мальчик мог об этом, конечно, не знать, а его опекуны могли не придать значения. Ну, мы же понимаем сарказм современности — весь мир КГБ и люди в нём агенты, а щупальца «русского мира» могут дотянуться до вас в Лондоне так же надёжно, как и в Москве.

Разумеется, НОТУ могла спустить это нарушение на тормозах и, более того, поскольку Максима всё же к отбору допустили, Аласания изначально так и планировал сделать. Но тут вмешалась политика — выступление в Лондоне само по себе привело к скандалу, поскольку Ткачук там пел «Смуглянку». Песня вполне украинская по происхождению (писалась в 1940 году для ансамбля Киевского особого военного округа, а известной стала благодаря снятому на студии им. Довженко фильму «В бой идут одни "старики"»), но националисты ей недовольны, поскольку она слишком «советская». Так что снятие Ткачука с отбора, равно и как молчание ОП, являются следствием давления со стороны националистов.

Любопытно, что защитники Ткачука из СН не ставят под вопрос сами по себе правила отбора, а только просят не применять их по отношению к Ткачуку, поскольку он сирота и талантливый. В общем, двойные стандарты — наше всё.

История, повторимся, мерзкая — целый глава НОТУ воюет с сиротой, националисты его поддерживают, а президент молчит. Тут не только условные «ватники» должны возмутиться.

Скандал вокруг «вагнеровцев»

Скандал вокруг задержанных в Белоруссии сотрудников ЧВК «Вагнер» (на самом деле к этой компании отношения никогда не имевших) приобрёл новое звучание.

1. Редактор сайта «Цензор» Юрий Бутусов описал историю с «вагнеровцами» в несколько новом ключе (почти так, как это сделал ранее Александр Коц).

В его версии это успешная спецоперация СБУ, которая выманила из России участников военных действий на Донбассе с тем, чтобы посадить самолёт в Киеве и придать их справедливому суду (нет конечно — опять обменять на кого-нибудь). Однако операция провалилась, потому что произошла утечка из Офиса президента.

Понятно, что из публикации известного пропагандиста войны совершенно бесстыдным образом торчат уши Петра Порошенко — дескать, при нём такой ерунды не было. Собственно, это наброс к ожидающемуся 24 августа «петромайдану», одной из основных тем которого будет привлечение Андрея Ермака и других значимых фигур нынешней администрации к ответственности «за измену».

2. Руководители украинских спецслужб версию Бутусова опровергли. По их мнению, это всё была операция ФСБ, призванная дискредитировать украинские спецслужбы, которые на неё не отреагировали.

3. ФСБ задержала группу уголовников, которая пыталась выкрасть на территории России сотрудника МГБ ДНР Романа Волянюка. Координировал эту работу Андрей Байдала, который считается одним из участников операции по убийству Александра Захарченко.

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Вообще вся эта история довольно мутная.

Во-первых, маловероятно, чтобы СБУ в принципе была способна провести такую масштабную операцию, да ещё без разрешения президента и СНБОУ.

Правда, эти сомнения снимаются, если предположить, что операция проводилась ЦРУ, а украинские спецслужбы были просто исполнителями. В таком случае и цели её были совсем другие (скорее всего — действительно создать проблемы в российско-белорусских отношениях).

Во-вторых, не очень понятно, чем всё это время занималась ФСБ, которая, по идее, должна жёстко контролировать работу ЧВК.

Впрочем, тут тоже есть контрверсия — вполне вероятно, что ФСБ вела собственную игру с целью выйти на организаторов операции из ЦРУ и, возможно, на их агентов в белорусском КГБ. Разумеется, подробности этой операции (если она действительно была) мы узнаем ещё не скоро, а скорее — не узнаем вообще.

Следует отметить, что это далеко не первая акция украинских спецслужб на территории России. Первой была, скорее всего, попытка прорыва террористов в Крым в 2016 году, а также ряд терактов в ДНР и ЛНР.

Спецслужбы России и республик шумных операций на территории Украины не проводили (на Украине с этим не согласны и записывают в число жертв «российских диверсантов» ряд высокопоставленных украинских спецслужбистов, вроде полковника Александра Хараберюша, погибшего в 2017 году в Мариуполе). Скорее всего — из политико-дипломатических соображений. Всё же на Украине принято подавать Россию и республики в качестве «террористов».

Скорее всего, симметричного ответ не следует ждать и сейчас, каким же может быть ответ ассиметричный, остаётся только гадать. Война спецслужб? Во что Украина пытается втянуть Россию — видео

Ситуация в Белоруссии

По мнению большинства наблюдателей ситуация в Белоруссии на прошедшей неделе если не стабилизировалась, то явно представляла собой «контрнаступление» Александра Лукашенко.

Во-первых, ему удалось договориться с Путиным (как отмечается, за прошедшую неделю президенты России и Белоруссии беседовали по телефону четыре раза, в то время как за прошедший год — трижды). В переговорах с европейскими лидерами Путин постоянно подчёркивал, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии недопустимо.

Во-вторых, удалось немного раскачать довольно инертную массу сторонников Лукашенко (точнее — противников оппозиции). В Минске и областных центрах прошёл ряд митингов сторонников президента. Причём если в столице митинг по численности проигрывал оппозиционному, то в регионах всё было наоборот.

Это, разумеется, не означает, что кризис закончился однозначной победой Лукашенко. Попытки раскачать ситуацию ещё будут (тем более, что есть и опыт игры вдолгую — Кучму «качали» с 2000 до 2004 года и таки добились успеха). Но даже если Лукашенко удержится, его позиции ослаблены и придётся идти на уступки (одна уже обозначена — конституционная реформа и сокращение полномочий президента).

Тактическое поражение «бульбамайдана» объясняется слишком уж новаторским его характером.

Во-первых, организаторы отказались от сколько-нибудь рейтинговых лидеров. Тихановская даже по сравнению с Зеленским (который не был политиком, но имел высочайший уровень узнаваемости) выглядит бледно.

Во-вторых, прямое управление с Запада, через интернет-СМИ «Некста» и «Белсат». Всё же внешнее участие в прошлых майданах хоть как-то маскировалось.

В-третьих, белорусам, в отличие от украинцев, не обещают ничего, кроме абстрактно понятой «свободы». Президент Франции Эммануэль Макрон даже договорился до того, что в Белоруссии нельзя допустить «украинского варианта» (хотя, похоже, он имел в виду силовой захват власти, который создал массу проблем западным партнёрам киевских путчистов).

Для президента Украины, который старательно выжидал и продолжает выжидать, ситуация сложилась не лучшим образом.

С одной стороны, он подвергается давлению со стороны Европы, которая не признаёт белорусские выборы.

С другой стороны, непризнания выборов и отказа от сотрудничества с Белоруссией требуют собственные радикалы, в том числе и из фракции «Слуга народа».

Между тем, президенту никак нельзя вестись на такие предложения, поскольку Белоруссия является торгово-экономическим важным партнёром Украины (в частности — для транзитной торговли с Россией). Причём ситуация тут совершенно безвыигрышная — так или иначе, но Белоруссия либо пойдёт на уступки России, либо окончательно с ней поссорится. В любом случае «белорусская форточка» для Украины будет или захлопнута, или сильно прикрыта.

Выборы в США

Для Украины также важно, кто именно победит на президентских выборах в Америке. Причём, естественно, ставка делается на Джозефа Байдена — российские аналитики признают, что победа демократов усилит поддержку Киева.

Ситуация, однако, неопределённая. Рейтинги показывают, что, хотя Байден и лидирует, разрыв между ним и Трампом постепенно сокращается.

Очень любопытна и сама по себе ситуация в США.

На прошедшей неделе Байден был официально выдвинут Демпартией США, но большинство американцев уверено, что он не досидит своего срока на президентском посту. 78-летний Байден уже сейчас заговаривается не хуже Тихановской и не может правильно назвать число своих внуков. Поэтому править будет вице-президент, которым утверждена экс-прокурор Калифорнии 55-летняя афроазиатка Камала Харрис.

Само по себе её выдвижение было детективом.

10 августа, с Байденом встретилась губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Женщина (а Байден обещал сделать вице-президентом женщину), но — белая.

Это немедленно вызвало локальный майдан в Демпартии. Вирджиния Роллинз, председатель Национального комитета Демократической партии, заявила: «Ему лучше выбрать чернокожую женщину. Если он выберет Гретхен, он проиграет Мичиган».

Под давлением BLM-активистов Байден сделал «правильный» выбор. Правда, тут же оказалось, что выбор неправильный.

Во-первых, неправы оказались политологи, которые посчитали, что афро-индийское происхождение Харрис позволит удовлетворить претензии сразу двух национальных общин.

BLM-активисты возмутились несоответствием Харрис высоким стандартам расовой чистоты, принятым в их движении (мы же понимаем, что расистами могут быть только белые).

Индусы возмутились возмущением афроамериканцев.

Во-вторых, Харрис оказалась потомком чёрных рабовладельцев, что само по себе не очень хорошо. По счастью, это обстоятельство интересует только белых — с точки зрения BLM всё путём, поскольку никакого расизма в этом нет.

В-третьих, феминистки и сексуальные меньшинства недовольны тем, что Харрис сделала часть своей карьеры через постель (впрочем, часть феминисток считает, что она жертва и вообще, имеет право делать карьеру как ей заблагорассудится).

В-четвёртых, радикальные либералы (точнее — анархисты) высказали Харрис целую кучу претензий относительно того, как она покрывала полицейский произвол в Калифорнии (неясно, правда, действительно ли он имел место — с точки зрения радикалов само появление полицейских на улицах является произволом).

Не смотря на всё это, съезд утвердил кандидатуру Харрис без обсуждения. А ведь она — будущий президент (скорее всего — и официальный тоже).

Кстати, а почему бы Демпартии не выдвинуть Харрис вместо Байдена? А потому что её не выберут… Более того, её и на пост вице-президента удалось протащить только путём шантажа.

Возникает вопрос — а что вообще может знать о фальсификациях президентских выборов Александр Григорьевич Лукашенко? Ему, небось, такие схемы из жизни самой демократической в обозримой части Вселенной страны и не снились.