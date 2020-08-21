Зеленский в Запорожье. Спецслужбы шатают, «Мотор» укрепляется

Приезд президента в Запорожье 19 августа стал, пожалуй, самым загадочным событием в Украине за весь 2020 год. Запомнился он не только фотографиями на фоне моста и огурцом, который казак разрубил саблей на ладони Зеленского, но также неудавшимся скандалом с АЭС и провозглашением удивительного предвыборного союза

Атомные «сливы» и «теракт» на мосту

С самого утра, прямо перед приездом президента, Telegram-канал «Запорожская областная государственная администрация», который постоянно сливает внутренние документы облсовета и разоблачает коррупционные схемы чиновников, выложил несколько любопытных документов. Это обращение Госинспекции ядерного регулирования Украины к Кабмину, СНБО, Минэнерго и СБУ по поводу выполнения ремонтов на Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанции в Европе. Грубо, но эффективно. США взяли под свой контроль военно-промышленный комплекс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Речь идет о том, что на сегодняшний момент, несмотря на то, что прошла половина времени запланированного на ремонт энергоблока №5, для 11 мер технические решения на выполнение строительно-монтажных работ не согласованы с Госатомрегулированием. Согласно проекту, термин эксплуатации РДЭС (резервных дизельных электростанций) составляет 30 лет только при условии своевременного технического обслуживания, в т.ч. капитального ремонта. Госатомрегулирование в 2015 году привлекло к ответственности НАЕК «Энергоатом» за невыполнение капремонтов РДЭС — 1, 3 энергоблока №2 и в 2016-м — РДЭС — 1, 2, 3 энергоблока №3. В 2019 году инспекция установила неисполнение условий продления термина эксплуатации дизелей на энергоблоке №4, а именно: при капитальном ремонте не поменяли ряд важных запчастей, а при текущих ремонтах на заменили резиново-технические изделия, которые подлежат обязательной замене. По имеющейся информации, в НАЕК «Энергоатом» отсутствует необходимый комплект запчастей для выполнения ремонтов РДЭС энергоблоков №№ 4, 5. НАЕК «Энергоатом» не учтены конструкционные изменения, внесенные заводом-производителем в конструкцию дизелей типа 78Г, которые отображены в бюллетенях завода «Русский дизель» и совершены с целью повышения безопасности эксплуатации в условиях АЭС.

Отмечено, что это несет угрозу не только энергетической безопасности страны, но и ядерной и радиационной безопасности. Согласно выводам инспекции, виновниками данной профессиональной халатности являются представители руководства станции и ряд инженеров.

Как известно, завод «Русский дизель» в Санкт-Петербурге был уничтожен в конце 90-х. Согласно выложенным документам, на ЗАЭС действуют дизеля, произведенные уже не существующим российским заводом в период с 1990 по 1998 г. Ремонтировать их, как оказывается, «Энергоатому» нечем, а 30 лет эксплуатации для данных агрегатов либо только что закончились, либо закончатся в течение 8 лет.

Также выложено депутатское обращение нардепа Алексея Кучеренко от 30 июня 2020 года к главе Госиатомрегулирования Григорию Плачкову касательно проверки профпригодности вице-президентов ЗАЭС Хартмута Якоба и Германа Галущенко.

В общем, предполагался большой скандал. А самое интересное в том, что данные документы были залиты на заблокированный на Украине сервис Яндекс.Диск. Конечно, блокировка легко обходится с помощью VPN, но какой смысл? Намекнуть о кремлевском следе? Загадка. Однако имеющие репутацию «сливных бачков» СБУ запорожские телеграмм-каналы как наперебой заговорили не о путинской диверсии, а о сливе как раз из СБУ, в которую данные документы в т.ч. и направлялись. Запорожье от Екатерины II до Владимира Буряка. Что стало с советским городом-садом

Кто бы это не сделал, единственной логичной причиной для такого слива может быть чье-то желание сорвать договор «Энергоатома» с ООО "Н2" о строительстве возле Запорожской АЭС большого вычислительного дата-центра мощностью 1 ГВт и завода по производству водорода на общую сумму до 1 млрд долларов. Меморандум о сотрудничестве как раз и был подписан в присутствии Зеленского во время его поездки в Запорожье. Интересно, что уставной капитал компании, с которой подписали меморандум на миллиард долларов — 1000 гривен, а создана она совсем недавно двумя бывшими прокурорами Запорожской областной прокуратуры Андреем Жовнером и Вадимом Чижиковским. Естественно, ООО «Н2» — это компания-прокладка, у которой нет ничего. Инвестиции же ждут от кипрского офшора СЕО Yom Capital Ltd, который и будет получать основную прибыль в случае успешной реализации проекта.

Сорвать, само собой, ничего не удалось не через слив в Telegram-канале. Но факт неординарный.

Вторая цель приезда президента — осмотр строительной площадки запорожских мостов, которые начинали строить, еще когда я учился на первых курсах института, т.е. лет 17-18 назад. На данный момент на правый берег Днепра, где живет треть города, можно добраться только через старые советские мосты, пропускная способность которых не выдерживает современный трафик. Поэтому в часы пик там всегда многочасовые пробки. В этом году строительство, наконец, продолжилось. Правда не силами украинских специалистов, а турецкой фирмой «Онур», которая заработает на этом хорошие деньги. Общая стоимость проекта — почти 12 млрд гривен. Так вот, Зеленский пофотографировался на фоне стройки, сказал на камеры что-то невнятное из серии «мы строим и когда-то обязательно достроим» и поехал дальше. Но снова странное событие. Зная, что Зеленский приедет смотреть мосты, кто-то незадолго до появления президента написал на опорах: «Вова, беги» и еще кое-что нецензурное насчет интимных отношений Зеленского и Путина. Стиль, честно говоря, узнаваем. Такие высокоинтеллектуальные художества выдают только малолетки из подконтрольных известно кому праворадикальных группировок. Неужели в ночь перед приездом главы государства стратегические объекты города не охранялись СБУ? А как же так получилось? Ведь надписи появились отнюдь не неделю назад.

Админресурс и предвыборные союзы

И все-таки главной целью приезда Зеленского в Запорожье были не мосты и не дата-центр вблизи ЗАЭС, а предвыборная компания. Точно так же, как в свое время Порошенко, Зеленский пользуется и админресурсом, и государственными деньгами для продвижения своей партии на местных выборах. Итак, президент представил кандидатов. В депутатские кресла попробуют посадить главу области и агробизнесмена Виталия Боговина, действующего депутата облсовета от партии «Европейская солидарность» (Зеленский и Порошенко в очередной раз сделали нас вместе) и тоже сельхозбизнесмена Александра Машинского, местного руководителя Зе-команды и снова бизнесмена-агрария Юрия Капустянского, главного санврача области Романа Терехова, советника главы области по вопросам здравоохранения Елену Теряеву, бердянского предпринимателя и руководителя местной Зе-команды Викторию Голицыну, предпринимателя Тамару Мельникову, мелитопольского адвоката Дмитрия Гладких, директора школы-интерната №7 и экс-кандидата от «Самопомощи» Виктора Тлеуша, предпринимателя Виталия Толочека. И здесь Коломойский. Зачем Офис Зеленского начал войну с ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как мы видим, в заводском рабочем городе от партии власти не баллотируется не только никто из рабочих, но и даже из сотрудников промышленных предприятий. Нет педагогов, ученых, инженеров. Зато есть чиновники (нет даже медиков, только пара чиновников от медицины) и мелкие/средние предприниматели. И при этом согласованный с президентом (я вам — приговор) депутат от порошенковской «ЕС».

Зато с кандидатом в мэры ситуация в корне иная. Им стал директор страховой компании «Мотор-гарант» и действующий депутат от партии «Новая политика» Виталий Тишечко. Данная страховая компания, как и данная партия — это структуры бывшего собственника, а ныне почетного президента авиазавода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который в 2018 году вошел в топ-25 богатейших людей Украины. Тишечко очень странно пригрозил закончить эпоху «крепких хозяйственников» в городском управлении (имея в виду мэра Владимира Буряка, которого он ни в жизни не победит), хотя сам является представителем именно этих самых «крепких хозяйственников». Из другой группы конечно, но все же. Вообще, Виталий довольно странный сам по себе. Например, помимо бизнеса и политики он еще и художник, акриловые картины которого можно посмотреть на местных выставках. Странность конечно не в этом, а в тематике картин — псевдовосточная теософская эзотерика. Тишечко подчистил некоторые посты на своей странице в Фейсбуке, но запорожские Telegram-каналы успели сделать скриншоты его картин, где Виталий акрилом на холсте изображал различные свастики, подписывая их «Коловрат».

В общем, в плане кандидатов — полный паноптикум, не особо соответствующий социальному составу городского населения, которое они как бы хотят представлять в местном совете. Впрочем, от выборов в Верховную Раду здесь мало отличий. Всё на продажу. Как Украина становилась колонией Китая © kit.ai

Новость же в неожиданно возникшем союзе Зеленского и Богуслаева. Кстати, принадлежащий «деду» (так называют Вячеслава Богуслаева в Запорожье) телеканал «Алекс» вовсю транслировал приезд президента. Проблема здесь даже не в разных взглядах на развитие страны — когда в украинской политике это было значительным фактором?

Проблема в ситуации с заводом «Мотор Сич». После введения антироссийских санкций предприятие потеряло крупнейший рынок сбыта. Чтобы не доводить его до банкротства, Богуслаев продал завод китайским товарищам из Beijing Skyrizon. Китайцы истратили кучу денег в надежде получить советские авиатехнологии, но не заинтересованные в этом США добились, чтобы антимонопольное агентство Украины заблокировало сделку. Завод оказался в подвешенном состоянии. Тогда китайцы предложили бесплатно передать 25% акций Укроборонпрому, чтобы разблокировать сделку. Но здесь, как мы понимаем, интересы не Украины, а США, поэтому предложение было проигнорировано.

Тогда ради обхода антимонопольной блокировки 4 августа было предложено ввести в сделку украинскую компанию DCH олигарха Александра Ярославского. Но президент Зеленский тут же потребовал от премьера Шмыгаля, СБУ и СНБО проанализировать эту сделку на предмет влияния на экономическую безопасность страны. Ситуация снова зависла в воздухе. Что даст в этом плане возникший союз, будет видно.

Предвыборная же стратегия очевидна. Партия мэра Буряка и ОПЗЖ в Запорожье наиболее популярны. «Партии войны», т.е. «Евросолидарность», «Батькивщина» и совсем уж маргинальные националисты набирают очень мало. Поэтому сильно падающий рейтинг все еще довольно популярного и при этом совершенно невнятного в плане персоналий «Слуги» решили подкрепить деньгами и авторитетом «Мотора». Богуслаеву же нужны свои люди в горсовете, которые вне крупной партии никак не вырисовываются. У Буряка и ОПЗЖ есть свои «авторитетные хозяйственники», а вот среди мелких лавочников «Слуги народа» знающие все входы-выходы в городе как свои пять пальцев моторовцы явно будут руководить. Мэрская ставка не сыграет, а вот горсовет вполне может.