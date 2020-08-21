Украинский транспорт потерял миллиард пассажиров, Кабмин обновил спецпошлины на дизель и автогаз из РФ, катарская компания инвестирует в порт Ольвия 17,3 млрд грн. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Кабмин повторно ввел спецпошлины на дизель и автогаз из РФ

Кабинет министров Украины принял решение повторно ввести спецпошлину на поставляемое из РФ трубопроводным транспортом дизельное топливо, а также пошлину на российский сжиженный газ (СУГ). Решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 17 августа. Скаршевский об украинской экономике: мы переходим в затяжную стагнацию © Facebook, Виктор Скаршевский

Пошлины в размере 4% введены в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей), импортируемых из России трубопроводным транспортом (под эту категорию подпадает российское ДТ). Спецпошлина в размере 3% введена в отношении газов сжиженных и углеводородов.

Для всех типов угля введена спецпошлина в размере 65% (кроме антрацитового угля, независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозных, коксующихся и других углей с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно для использования в производстве электрической и тепловой энергии).

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) выступила против повторного утверждения спецпошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. По мнению представителей НАУ, объединяющей крупнейших украинских операторов АЗС, пошлина повысит стоимость топлива для конечного потребителя, но при этом сама по себе не будет способствовать энергонезависимости.

Для конечного потребителя, включая автомобилистов, промышленность, оборонный сектор и агропредприятия, введение пошлин в прошлом году повлекло за собой повышение цен на ДТ и СУГ всеми поставщиками, как национальными, так и иностранными. Кроме того, введение пошлины не является естественным рыночным инструментом, способным развивать рынок эволюционным путем за счет лучшего качества и цены топлива, отмечают в НАУ.

Напомним, в прошлом году с 1 августа Кабмин ввел 3,75%-ю спецпошлину на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, а с 1 октября 2019 года она возросла до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября — 3%.

После принятия этого постановления 25 июля один из трех крупнейших импортеров нефтепродуктов на Украине, компания Wexler Group, заявила, что с 1 августа приостановит поставки российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, поскольку постановление о вводе дополнительных пошлин на некоторые российские товары, которое коснулось и дизельного топлива, экономически невыгодно. Казино теперь в законе, цены пошли вниз. Главное в экономике Украины 8-14 августа © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

На Украине рухнул объем пассажирских перевозок

Транспортные компании Украины в январе-июле 2020 года перевезли 1,442 миллиарда пассажиров, что на 41,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Укрзализныця потеряла 54 млн пассажиров с начала года, авиатранспорт — 5,3 млн, автомобильный — 437 млн. Об этом в четверг, 20 августа, сообщила Государственная служба статистики.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-июле 2020 года составил 27,2 млрд пасс/км, что на 56,2% меньше, чем в прошлом году.

Железнодорожным транспортом в январе-июле воспользовалось 38,5 млн пассажиров, что на 58,2% меньше к январю-июлю годом ранее, а услугами автомобильного транспорта — 617,9 млн пассажиров (на 41,5% меньше). Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 69% — до 2,4 млн человек. В первом полугодии трамваями воспользовалось 237,9 млн пассажиров (сокращение на 33,9%), метрополитеном — 214,5 млн (сокращение на 47,8%), троллейбусами — 330,4 млн (сокращение на 39,7%). Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 75,3% и составила около 100 тыс. человек.

В то же время перевозку грузов транспортные предприятия в январе-июле 2020 года сократили на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 327 млн тонн. Грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 18,9% — до 159,4 млрд ткм.

За семь месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 168,3 млн тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Автомобильным транспортом перевезено 102,7 млн тонн (- 23,5%), водным — 2,7 млн тонн (- 11,9%), трубопроводным — 53,2 млн тонн (- 19,3%), авиационным — 0,1 млн тонн (-7%). Новая цена на газ, рост «минималки». Главное в экономике Украины 1-7 августа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Катарская компания инвестирует в порт "Ольвия" 17 млрд грн

В концессию на 35 лет передали второй морской порт на Украине — специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Об этом в четверг, 20 августа, сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Концессионер проекта, катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим портом Катара "Хамад", стоимостью в $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе 3,4 млрд грн ($120 млн — Ред.)", — написал Криклий.

Всего за 35 лет концессии планируется привлечь 17,3 млрд грн ($630 млн) инвестиций. По словам министра, это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости.

Согласно условиям концессионного договора, ежегодный концессионный платеж составит 80 млн грн ($2,92 млн), что в 16 раз больше, чем прибыль порта за 2019 год. Также концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.

Город Николаев получит 80 млн грн на улучшение инфраструктуры. Планируется построить новый зерновой терминал на территории порта и универсальный перевалочный комплекс.

В первые шесть лет концессии QTerminals гарантирует сохранить рабочие места и обеспечить достойной зарплатой работников.

Ольвия стал вторым украинским портом, отданным в концессию. В июне министерство инфраструктуры подписало договор с компанией "Рисоил-Херсон" о передаче в концессию Херсонского торгового порта

Министр Криклий сообщил, что морской порт Черноморска станет следующим объектом, который будет передан в концессию. "Сегодня объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска. Уже объявлен конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации", — написал Криклий.

Возможностью взять в концессию ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии и Норвегии.

Предприятия, в которые инвестирует концессионер, остаются в собственности государства. В то же время концессионер обязуется осуществлять уплату концессионных платежей в бюджет независимо от результатов его хоздеятельности. Глупость или измена? Зачем Украина отдала в концессию Херсонский порт © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Напомним, в сентябре 2019-го Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы по передаче в концессию морских портов Ольвия и Херсон, а 1 октября уже начали принимать заявки претендентов. Заинтересованность в концессионных проектах проявили 46 украинских и иностранных компаний из 11 стран. В октябре 2019-го был принят и вступил в силу закон о концессиях. В январе QTerminals выиграла конкурс на концессию порта Ольвия, а в конце февраля АМКУ дал разрешение на концессию порта Ольвия компании QTerminals.

26 июня ООО «Рисоил-Херсон» и Министерство инфраструктуры подписали договор о передаче в концессию Херсонского торгового порта. "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн ($11 млн).