В 2015 году Александр Симчишин стал мэром Хмельницкого как выдвиженец «Свободы». Ныне в его втором сроке никто не сомневается, но на выборы он пойдёт под знамёнами «именной» партии – «Команда Симчишина»

Городской голова Хмельницкого, 40-летний Александр Симчишин, был радикальным националистом с юности. В 17 лет он вступил в организацию «Тризуб» имени Степана Бандеры — молодёжку Конгресса Украинских Националистов (КУН), а через год стал и членом КУН. В 2007-м Симчишин даже возглавил секретариат Хмельницкой областной организации КУН, но уже через два года перешёл в более перспективную националистическую партию — «Свобода», куда привёл и многих своих друзей из числа футбольных «ультрас». В 2010-м по спискам этой партии Симчишин был избран депутатом Хмельницкого горсовета, а после государственного переворота на Украине по квоте «Свободы» стал первым вице-губернатором Хмельницкой области. С конца сентября 2014-го до марта 2015-го Симчишин был и.о. главы Хмельницкой областной государственной администрации, что дало ему серьёзную фору в будущей кампании по выборам мэра областного центра. «Свобода» перед выборами: как на западе страны формируется анклав ультраправой партии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ещё одним фактором, который способствовал победе Александра Симчишина осенью 2015-го, было избрание депутатом Верховной Рады Сергея Мельника, который ранее дважды становился городским головой Хмельницкого — в 2006-м и 2010-м. Мельник не просто ушёл в парламент — он нанёс болезненный удар по партии «Батькивщина», которая до того безраздельно властвовала в Хмельницком: в неё входили не только мэр города (сам Мельник), но и 40 из 60 депутатов городского совета. Однако Сергей Мельник на парламентских выборах осенью 2014-го поставил на «Блок Петра Порошенко», что деморализовало бывших соратников мэра в горсовете Хмельницкого. И хотя в первом туре выборов городского головы в октябре 2015-го кандидат от «Батькивщины», и.о. мэра Константин Чернилевский набрал 23,56% голосов против 24,17% у Симчишина, во втором туре кандидат от «Свободы» одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 59,99% избирателей Хмельницкого. Партия «Свобода» на выборах Хмельницкого горсовета заняла первое место, получив 10 мандатов из 42-х («Батькивщина» — всего 6).

С тех пор рейтинг Симчишина в Хмельницком не опускается ниже 60%, полученных им на выборах. Так, в ходе Шестого всеукраинского муниципального опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг» в апреле 2020-го, Хмельницкий занял первое место сразу по трём показателям: уровню одобрения деятельности мэра (80%) и городского совета (71%), а также числу жителей, считающих, что дела в городе идут в правильном направлении — 77%. По уровню поддержки «партии мэра» (58%) Хмельницкий уступил лишь возглавляемому «свободовцем» Русланом Марцинкивым Ивано-Франковску (63%). Поэтому практически никто из опрошенных мною хмельницких журналистов и аналитиков не сомневается, что Александр Симчишин победит на выборах мэра Хмельницкого уже в первом туре.

Однако до недавнего времени существовала интрига: под знамёнами какой именно партии Симчишин пойдёт на выборы мэра Хмельницкого и поведёт своих людей «на штурм» Хмельницкого горсовета. Дело в том, что 12 июня 2020 года партия «Мира и процветания», зарегистрированная в ноябре 2015 года в Вышгороде под Киевом, сменила своё название на «Команду Симчишина» и «переехала» в Хмельницкий. Как сообщал тогда портал «Главком» со ссылкой на неназванного депутата Хмельницкого горсовета, покупка партии обошлась в 45 тысяч долларов. «Деньгами сбрасывались отдельные действующие депутаты нашего совета, кстати, я лично знаю четырёх коллег, которые к этому причастны. Взамен им гарантированы проходные места в партии «Команда Симчишина» на местных выборах осенью этого года» — цитировал депутата «Главком». Западная Украина с 3 по 7 августа: «бунт мэров» на фоне эпидемии и подготовки к местным выборам © commons.wikimedia.org, Микола Василечко

«Почему на такой шаг решился городской голова Александр Симчишин, который в 2015 году был избран мэром от ВО «Свобода»? Всё просто: «Свобода» ограничивает его в политическом маневре. Плюс его личный рейтинг в пределах 58-64% сегодня позволяет диктовать определенные условия политсиле, которая когда-то привела его к власти, но ныне в Хмельницком имеет 14% поддержки. С «Командой Симчишина» мэр хочет закрепить среди электората образ хозяйственника, завести по избирательным спискам местную интеллигенцию, бизнесменов, застройщиков, имеющих достижения в своих отраслях», — отметил собеседник издания.

Сам Александр Симчишин ещё в конце июня 2020 года заявлял, что является членом «Свободы», но «городской голова должен быть мэром всех хмельнитчан и не делить их по партийному признаку, что я и делаю». По словам мэра, партию «Команда Симчишина» зарегистрировали «люди, которые давно с нами, являются сторонниками того, что мы делаем, любят свой город, хотят его менять, но не является свободовцами». На протяжении нескольких недель продолжались жёсткие переговоры Симчишина с руководством «Свободы», и 31 июля Хмельницкая областная организация «Команды Симчишина» даже была снята с регистрации по решению центрального органа партии. Однако 5 августа эта организация была опять зарегистрирована, а её руководителем стал бывший ведущий областного телевидения, а ныне один из близких соратников Александра Симчишина — Виталий Пидгайчук. Кроме того, была зарегистрирована и общественная организация «Команда Симчишина», которую возглавил депутат горсовета от «Свободы» Олег Яницкий — также ориентирующийся в первую очередь на мэра.

По слухам, Александр Симчишин выдвинул лидеру «Свободы» Олегу Тягныбоку ультиматум: эта партия должна поддержать его на выборах мэра Хмельницкого, несмотря на то, что сам мэр на выборах горсовета будет содействовать только списку «Команды Симчишина». Взамен «Свобода», хотя и потеряет влияние на ситуацию в самом Хмельницком, получит от городских властей поддержку на следующих парламентских выборах. Если же националисты решатся на разрыв с Симчишиным, на шансах избрания последнего это отразится мало, а вот по электоральным перспективам «Свободы» ударит ощутимо. Демарш Симчишина может также привести к тому, что «свободовские» мэры Ивано-Франковска и Тернополя также решат перестраховаться собственными партийными проектами (кстати, общественная организация «Команда Марцинкива» в Ивано-Франковске уже создана). Если это случится, раскол в партии станет очевидным, и фактически это может поставить крест на перспективах «Свободы» оказаться в следующем созыве парламента. При этом если Симчишин со своими действиями на выборах уже определился, то руководство «Свободы» окончательного решения пока не приняло. Мукачево перед выборами. Балога анлимитед © flickr.com, Viktor Baloha

Единственная партия, кандидат от которой способен составить реальную конкуренцию Александру Симчишину, и даже теоретически перевести состязание во второй тур, — это «Слуга народа» (СН). На парламентских выборах в июле 2019-го по округу №187 с центром в Хмельницком победил выдвиженец от этой политической силы, родной брат первого вице-спикера парламента Николай Стефанчук, набрав 35,82% голосов. Кандидат от «Свободы» Виталий Диденко, которого поддерживал мэр города (кстати, уже тогда под хэштэгом #Команда_Симчишина), получил 29,43%. Ныне именно Николай Стефанчук рассматривается как один из возможных кандидатов в мэры Хмельницкого от президентской партии. Кроме него, называют также фамилии губернатора Дмитрия Габинета (тот от подобной участи неоднократно публично отказывался) и руководителя Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны Оксаны Бочкарёвой (в минувшем году была кандидатом от СН в одном из мажоритарных округов Хмельницкой области, но проиграла местному аграрному магнату Сергею Лабазюку). Шансы Бочкарёвой выросли после выдвижения Ирины Верещук кандидатом от СН в мэры Киева, однако окончательного решения «слуги народа» ещё не приняли.

Остальные кандидаты в мэры Хмельницкого имеют небольшие шансы преодолеть 5% барьер. Среди них — бывший председатель Хмельницкого облсовета (2014-2015) Иван Гончар. Весной 2019-го он публично вышел из партии «Свобода», заявив, что будет баллотироваться на пост городского головы Хмельницкого, поскольку его не устраивает концепция развития города, которую продвигает Симчишин. Позже Гончар также сложил полномочия депутата Хмельницкого областного совета, и с тех пор время от времени напоминает о себе жителям города поздравлениями с различными праздниками. Не исключено, что Гончара поддержит «Европейская солидарность» — ведь кандидат от партии Порошенко на минувших выборах мэра Хмельницкого, Сергей Мандзий, стал депутатом Верховной Рады по списку «Слуги народа». Кроме Гончара, за «патриотический» электорат на выборах мэра Хмельницкого планирует побороться местный активист, один из лидеров «Автомайдана» Артур Сторожук.

А вот партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» в Хмельницкой области окончательно превратилась в бизнес-проект. Как сообщил на днях депутат Хмельницкого горсовета от «Батькивщины» Лев Бирюк, эта политическая сила на местных выборах объединится с партией бизнесмена Александра Гереги (собственника сети строительных гипермаркетов «Эпицентр» — прим.) «За конкретные дела», и они сформируют единый список кандидатов — как на посты глав общин, так и в местные советы. Скорее всего, кандидатом в мэры Хмельницкого от этого объединения будет кто-то из людей Гереги, поскольку глава областной организации «Батькивщины» Олег Лукашук, мягко говоря, не в восторге от подобного сотрудничества.

Ещё один хмельницкий «феодал», депутат Рады трёх созывов Сергей Лабазюк, вместе со своей партией «Поруч» (укр. «Рядом») решил присоединиться к новому политическому проекту Игоря Коломойского и Игоря Палицы — партии «За будущее». Если по всей Украине на внешней рекламе партии «За будущее» размещена символика Аграрной партии и партии «Возрождение», то в Хмельницкой области к ней добавлен логотип партии «Поруч». Самого Лабазюка называют кандидатом в мэры Хмельницкого от партии «За будущее», но если он и будет баллотироваться, то лишь с целью стать «паровозом» партийного списка в Хмельницкий горсовет. Всё же Лабазюк — аграрий, и его «база» — родной Волочиский район, а не областной центр. Ужгород перед выборами. Большие страсти самого маленького областного центра © скриншот с видео

Кстати, Волочиский район граничит с Тернопольской областью по реке Збруч, которая на протяжении десятилетий была непреодолимым барьером для украинских националистических партий. Именно на волне успеха «Свободы» на досрочных выборах Тернопольского областного совета в 2009 году эта партия получила серьёзное представительство в местных советах Хмельнитчины. Однако грядущие выборы в Хмельницком вполне могут стать предвестником отката «Свободы» опять за Збруч, в её естественный «политический ареал» — Галичину.