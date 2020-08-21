В течение последних недель СБУ дважды пыталась провести на территории России и Белоруссии диверсии и похищения. Сначала попытались вывезти в Украину так называемых "вагнеровцев" (хотя и не имеющих отношения к "ЧВК Вагнера"). Второй раз примерно в те же дни пытались похитить из Подмосковья одного из руководителей ДНР. Так СБУ объявило войну ФСБ

На этот раз СБУ пыталась провести очередную спецоперацию против граждан России: согласно сообщению ФСБ, арестована группа людей, планировавших похищение одного из лидеров ополчения Донбасса. Так Украина фактически превращается в настоящее террористическое государство. Но главное — это последствия таких действий.

Как украинские агенты СБУ собирались похитить руководителей ДНР

По данным спецслужбы, организаторами и координаторами акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые привлекли к операции семерых граждан РФ. При этом в ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел, включая убийство главы республики Александра Захарченко, как организатор терактов. Данная операция должна была пройти в конце июля 2020 года.

Отмечается, что непосредственно на месте преступления были задержаны семь граждан России: Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Долгов В.В., Мороз Е.А. Последний был «организатором канала нелегального насильственного перемещения» на Украину.

В ходе следственно-оперативных действий удалось установить, что группа под руководством Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами для подготовки ещё нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству российских граждан.

Как заявили в ФСБ, организаторами и координаторами акции по похищению одного из лидеров народного ополчения Донбасса выступили украинцы — Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед». Байдала является фигурантом ряда уголовных дел в ДНР как «организатор совершённых и предотвращённых терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко».

По версии следствия, организаторы действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Александра Поклада. Ими были сформированы две группы захвата из членов российской ОПГ для насильственного похищения гражданина РФ. Исполнители вели наблюдение по ряду адресов в регионах России и получили аванс в размере $50 тыс. В целом вознаграждение за выполненный заказ должно было составить $200 тыс.

Следственный комитет России начал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение человека группой лиц, совершённое организованной группой»). Что касается того, почему о группе злоумышленников было сообщено только сейчас, это было сделано ввиду отработки всех цепочек их связей и контактов.

Изначально высказывались предположения, что целями СБУ могли быть: экс-руководитель ЛНР Игорь Плотницкий, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-председатель правительства ДНР Александр Бородай или же экс-министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, а также писатель Захар Прилепин.

Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на свои источники, выяснило, что похитить собирались Романа Волянюка — гражданина РФ, активно участвовавшего в боевых действиях против ВСУ. Волянюк проживал в городе Макеевка и являлся сотрудником Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

Сама картина похищения должна была быть следующей: выследив жертву в районе торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре в Москве, злоумышленники собирались насильно вывезти ее для передачи заказчикам на территории Украины. Поводом для общения стал поиск недвижимости Волянюком в интересах третьего лица. Преступники, узнав об этом в результате слежки, собирались назначить ему встречу. Только благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям сотрудников ФСБ преступление удалось предотвратить.

Впрочем, по сообщению телеграм-канала Семена Пегова WarGonzo, Волянюк являлся не единственной целью преступников.

«У диверсантов была не одна цель. Следующими в цепочке шли экс-премьер ДНР и руководитель СДД Александр Бородай, а также бывший председатель МГБ ДНР Андрей Пинчук», — отметил автор.

От призывов — к действиям. Украинские силы спецопераций при кураторстве Запада

Следует отметить, что о проведении спецопераций на территории России против ее граждан в украинской власти задумывались еще с начала конфликта на Донбассе в 2014 году.

В Министерстве внутренних дел Украины еще в конце 2014 года заявляли о планах создать спецподразделение для операций за границей. Тогда же в составе батальона «Киев-1» было создано элитное подразделение «Тень». В 2015 году Верховная Рада приняла закон №2383, регламентирующий деятельность украинских разведывательных органов в организациях, которые ведут «подрывную деятельность» в отношении Украины. Согласно ему, украинской разведке предоставлено право проводить спецоперации на «оккупированных территориях» (Донбасса и Крыма). Законодательно урегулированы полномочия спецслужб «проникать в международные террористические, преступные группы или организации, а также организации, осуществляющие подрывную деятельность против Украины, с целью предупреждения или прекращения их противоправной деятельности и установления лиц, которые им способствуют».

В марте 2016 года бывший руководитель «Правого сектора»* Дмитрий Ярош предложил создать в Украине аналог израильской разведки «Моссад» для розыска и привлечения к ответственности оппонентов нового режима. При этом он высказал мысль о необходимости засылать в Россию диверсионные группы, которые бы похищали людей.

«Я понимаю прекрасно, что без поддержки государственных силовых структур это сделать очень трудно. Мы говорили на эти темы на уровне СБУ, но понимаем, что в условиях войны, когда внимание отвлечено на горячий фронт, у нас возможности немножко ограничены — временные, ресурсные. Поэтому мы дальше будем инициировать, и такая организация обязательно должна быть создана, потому что если мы будем полагаться на международные суды, то мы не будем иметь никакого наказания тех преступников, которые повлекли ту кровь, которая льется сейчас», — говорил Ярош.

В том же году под патронатом США и стран НАТО был создан новый род войск — Силы специальных операций (ССО). В городе Бердичеве Житомирской области был открыт 142-й учебно-тренировочный центр для подготовки подразделений ССО, где инструкторами работали военнослужащие армии США, Канады и Евросоюза. Наряду с сугубо боевой подготовкой, отдельно обучались специалисты по информационной части.

Результат не заставил себя долго ждать. Уже в 2016 году резко возросло количество диверсий в тылу народных республик, покушений на ведущих командиров подразделений.

В своем автомобиле вместе с женой 4 июля 2016 года на железнодорожном переезде был взорван командир 7-й бригады ДНР Александр Бушуев с позывным «Заря». А 17 октября 2016 года был взорван в лифте Арсен Павлов, командир подразделения «Спарта». Михаил Толстых, командир батальона «Сомали», погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела РПО «Шмель» в окно его кабинета. Все это произошло при довольно тщательной охране.

31 августа 2018 года в результате покушения был взорван лидер ДНР Александр Захарченко.

Интересно, что еще в апреле 2015 года Химкинский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы замначальника управления безопасности милиции Киева Юрия Спасских за попытку похищения бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Спасских был задержан российскими правоохранительными органами в Москве весной 2014 года. Он обвинялся в покушении на похищение человека (ст. 30 и 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Сразу после задержания подозреваемый признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Из его показаний следовало, что в Москву с целью похищения Андрея Портнова его послал лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко, предложив за это $1 млн.

По словам Спасских, они договорились с Кличко «забрать Портнова в Москве и доставить в Киев на предварительно снятую квартиру и оставить там, где его должны были задержать сотрудники СБУ». Конечной целью замысла была передача юриста в руки правоохранительных органов Украины, которые хотели сделать его одним из главных обвиняемых, наряду с Януковичем.

В августе 2018 года государственный прокурор Украины Руслан Кравченко выступил с предложением создать специальное подразделение для захвата бывшего президента Виктора Януковича, находящегося в России, и доставки его на родину.

В июле 2019 года в Снежном (ДНР) СБУ был похищен бывший командир подразделения ПВО милиции республики Владимир Цемах. Украиной это было представлено как новый поворот в деле о сбитом в 2014 году "Боинге" МН17. Цемаха называли бесценным свидетелем, который якобы докажет причастность российских Вооруженных сил к данной катастрофе. Впрочем, он сам никаких подобных свидетельств не давал и в итоге в сентябре того же года был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Кинжал воткнут в центр России

Наряду с ранее описанным нашим изданием происшествием с «вагнеровцами», последний скандал с похищением лидеров ополченцев говорит, что украинская власть переходит все границы. Создается прецедент откровенной террористической деятельности на территории России.

«Лет пять назад мы обсуждали, почему донецкие не проводят диверсии на территории Украины. Российские — понятно почему. Их там нет. А вот донецкие прокси были вполне в состоянии организовать чувствительные аварии на объектах инфраструктуры, чтоб переключить украинцев на внутренние вопросы, — рассуждает на эту тему в своем телеграм-канале «Русский ориенталист» бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев. — Нет, таких полномочий они не получили.

Была популярна версия, потому что между российскими и украинскими службами заключена негласная джентльменская договоренность не жестить вне зоны боевых действий. Ну, мол, у всех родные и там и там, и переводить конфликт в террор нельзя. Но потом в небоевых условиях погибли многие командиры ополчения и стало ясно, что никаких договоренностей нет. Что ещё интересно, на донбасском фронте году в 2016-17 участились диверсионные атаки. Например, тихие нападения на блок-посты. Но самая известная операция произошла в 2016 году в Крыму. Тогда операция сорвалась, но погиб подполковник ФСБ. В следующем году в Киеве погиб полковник ГУР, обвинили российских диверсантов, понятно. Но там, ещё пишут, какие-то бизнес-разборки были. Хотя про наших тоже это пишут.

Сейчас вот, оказывается, украинские спецслужбы организуют операции в России и Белоруссии. А на эмблеме ГУР кинжал воткнут в центр России. Но в целом мы видим, что несмотря на массированную пиарную компанию в пользу вездесущих агентов Кремля, которые успевают везде и всем напакостить, инициативу проявляют как раз украинские спецслужбы. Многие любят объяснять это таинственными западными инструкторами, которые научили украинцев творчески и остроумно работать, а главное вывели эти ведомства в автономный режим, в котором они имеют простор для инициативы и креатива», — комментирует ситуацию Дмитриев.

А что дальше?

Совершенно очевидно, что действия украинской спецслужбы, опрометчиво начавшей войну против России, не могут остаться безнаказанными и без последствий. Такова логика работы любой спецслужбы. При этом ответ не может быть симметричным, а только асимметричным. То есть, хочет того или нет украинская власть, но ФСБ должно ответить, условно говоря, похищением с территории страны в третью страну уже не 33, а примерно 50 и более сотрудников спецслужб или ЧВК Украины (а такие там тоже есть). А в ответ на попытку похищения с политическими целями гражданина РФ российская спецслужба ответит еще более изощренным способом. Не являясь сотрудниками спецслужб, а всего лишь наблюдателями и аналитиками-журналистами, мы понимаем на примере предыдущих действий спецслужб Украины и России, что "ответочка" Украине из России придет уже в самое ближайшее время и нанесенный ущерб будет многократно превосходить тот, который только еще пытались нанести эсбэушники России. Как это произойдет — через третью страну, через мятежный Донбасс или еще каким-то способом, мы не знаем, да и не в этом дело. Тут важно обратить внимание на некоторые детали.

1. Официально между Россией и Украиной никаких военных действий нет. Все, что записано в Украине в ее внутренних документах (о якобы агрессии РФ в отношении Украины, о якобы участии России в боевых действиях на территории Украины и так далее), пусть остается на совести украинских политиков. Но это, в конце концов, внутреннее дело Украины.

За участие в гражданской войне на территории Украины российских добровольцев, решивших это делать по идейным или каким-то другим соображениям, государство Россия ответственности не несет. Как не несут ответственности США, Белоруссия, Польша и некоторые другие страны ответственности за участие их граждан — добровольцев, поддерживающих в этой гражданской войне националистов и радикалов.

Исходя из этого тезиса, объявленная СБУ война ФСБ и России в целом — беспрецедентна и имеет далекоидущие последствия, прежде всего для самой Украины.

2. С учетом опыта, внутренней организации и более тщательной подготовки ФСБ, в чем ни у кого нет сомнений, сможет нанести Украине и прежде всего ее спецслужбе намного более существенный ущерб. Потому что ФСБ, в отличие от СБУ, не занимается "крышеванием" янтарного бизнеса, мелким шахер-махером, типа продажи видов на жительство и проч. А коррумпированное СБУ даже толком организовать операции на территории России смогло, лишь привлекая к этому уголовников, которые, конечно же, получат наказание по всей строгости российского закона.

3. Известно, что, собственно, и не скрывают даже сами украинские власти, что в помещении СБУ целый этаж занимают американские спецслужбы. При этом в эти помещения самим сотрудникам СБУ (вроде бы хозяевам помещения) вход запрещен. Понятно и то, что, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Украина и ее спецслужба выполняют чужую волю и служат чужим интересам, тем самым предавая собственный народ и обрекая его на все более тяжелые испытания. Ничего не имея против Украины и украинского народа, приходится признавать, что его власти, руководители спецслужб и политическая элита действуют во вред своей стране и своему народу. Но это их выбор.





* Деятельность организации запрещена в РФ