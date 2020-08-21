Белорусская оппозиция представляет президента Александра Лукашенко как верного союзника России, угрозу независимости и самобытности страны и самого прорусского и пророссийского политика страны. Однако на деле это совсем не так

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией.

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)», — заявил член президиума совета Павел Латушка, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 20 августа. Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин

Кроме того, тогда же в Координационном совете впервые заявили, что Россия остаётся стратегическим партнером Белоруссии. До этого представители совета говорили о «хороших, добрых и прагматичных» отношениях.

За два дня до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности обвинил оппозицию в желании порвать все связи с Россией. Лукашенко детально прошелся по пунктам оппозиционной программы.

«Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет — у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос», — заявил Лукашенко.

Он также особо подчеркнул желание установить пограничный и таможенный контроль на границе с Россией и прошелся по желанию оппозиции обеспечить трансляцию в Белоруссии телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины.

«Они будут вещать нам. И запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев», — отметил Лукашенко.

Он также прошелся по другим «антироссийским» пунктам программы, от которой сегодня оппозиционеры открещиваются, меняя ради этого информацию на сайте своего лидера Светланы Тихановской.

Таким образом, у неискушенного наблюдателя может сложиться представление о Лукашенко как о самом пророссийском политике. Однако это не совсем отвечает действительности.

Запретная ленточка

Популярный среди белорусских протестующих аккаунт в Twitter «Чай з варэннем» в среду, 19 августа, опубликовал видео проправительственного автопробега.

«А вы точно за независимую Беларусь?» — задался вопросом хозяин аккаунта.

А вы точно за независимую Беларусь? pic.twitter.com/xWc6gLjRm1 — Чай з варэннем (@belteanews) August 19, 2020

​Причиной, по которой возник такой вопрос, было наличие на машинах кроме государственных флагов Белоруссии флагов в виде георгиевской ленточки. В комментариях к записи украинские пользователи предсказуемо заговорили о «колорадах».

Однако для тех, кто наблюдает за белорусской политикой не с 9 августа, а раньше, появление таких флагов на пропрезидентских митингах (например, на митинге 16 августа с участием самого Лукашенко) стало сюрпризом. Дело в том, что с 2014 года к георгиевской ленточке в Белоруссии отношение не очень тёплое.

Именно в том году, 5 мая, появилась информация, что Белорусский республиканский союз молодёжи (самая крупная молодёжная организация страны, поддерживаемая властям) рекомендовал своим активистам не использовать на День Победы георгиевские ленточки, а приходить на мероприятия с красно-зелёными лентами. Диалог РФ и белорусской оппозиции стал бы вмешательством в дела республики — Кремль © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Красно-зеленая лента цветов нашего государственного флага, как правило, является символом наших акций. И мы во время своих мероприятий стараемся еще раз подчеркнуть наше отношение, в том числе и к флагу, и распространяем именно эту ленту. Что касается георгиевской ленты, то вопрос кому-то запрещать мы, скажем так, на центральном уровне не рассматривали. Такого запрета напрямую нет», — заявил секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков.

Однако последующие дни показали: запрет, пусть и негласный, мог существовать. Так, украшенный «георгиевскими» флагами минский ГУМ поменял их на государственные, а крупнейшая торговая сеть «Евроопт» внезапно перестала раздавать покупателям георгиевские ленточки.

Спустя годы негласный запрет сохранялся, невзирая даже на публичные заявления самого Лукашенко, который заявлял, что никаких запретов нет. В 2018 году в Слуцке методистка сорвала со школьницы георгиевскую ленточку. На защиту методистки встали и местные чиновники.

Однако всё сложно было не только с георгиевской ленточкой.

Полузапретный полк

«Бессмертный полк» — марш в честь Дня Победы и в память о предках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны — в Белоруссии Лукашенко после 2014 года тоже оказался сложным мероприятием.

Несмотря на то, что президент Белоруссии говорил, что запрета на мероприятие нет, желающие организовать шествие, альтернативное тому, в котором принимал участие Лукашенко, сталкивались с препятствиями.

Так, в 2019 году заявитель акции Вадим Кузьмин в интервью польскому изданию «Белсат» (сейчас оно поддерживает протестующих) сообщил, что власти белорусского Витебска запретили проводить шествие. Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

«В этом году в Витебске проведение шествия не запланировано. И включение в план событий празднования Дня Победы шествия жителей города «Бессмертный полк» не предвидится возможным», — говорилось в полученном им ответе на заявку за подписью заместителя председателя витебского горисполкома Виктора Глушина.

Заявителям предложили присоединиться к официальному митингу и общенациональной акции «Беларусь помнит».

«Полк нельзя, но если с нами будете в поддержку Лукашенко, власти — тогда можно. Но именно влиться в «Беларусь помнит». А то, что россияне воевали, чеченцы, казаки и другие… Главное, чтобы Беларусь помнила», — негодовал Кузьмин.

Годом ранее — в 2018 году — власти Минска поначалу отказали организаторам «Бессмертного полка» в проведении акции, но потом всё же согласовали мероприятие. Тогда оно также прошло во всех крупных городах Белоруссии, в том числе и в Витебске.

Возможно, причиной такого поведения была борьба с «мягкой силой» России, элементом которой многие и считали «Бессмертный полк» и георгиевскую ленточку.

«Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой — приватизацией нашей Победы. Не могу не сослаться на слова нашего друга Александра Сурикова, который недавно сказал: "Мы вместе победили в этой страшной и жестокой войне. Не будь мы вместе, мы бы и сегодня стояли на коленях". Сказано правильно. Вместе, весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом. И делить эту победу сегодня не к месту. Это так же больно для еще живущих ветеранов, как предавать ее забвению», — заявил Лукашенко на День Победы в 2018 году.

Свою роль сыграло и то, что георгиевская ленточка стала одним из символов ополчения Донбасса, что встревожило официальный Минск, пытавшийся с одной стороны дистанцироваться от конфликта, а с другой — не испортить отношения с Украиной.

Однако помимо георгиевской ленточки и «Бессмертного полка» к Лукашенко у пророссийски настроенных белорусов есть и другие вопросы.

Преследования пророссийских журналистов

В декабре 2016 года в Минске были задержаны журналисты ИА Regnum Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец. Их обвинили в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды.

Журналисты сотрудничали с рядом российских изданий, выступали за интеграцию России и Белоруссии, а также критиковали потворство распространению националистических настроений, высказывания ряда оппозиционеров. «Собрание самозванцев»: Дзермант высказался о Координационном совете белорусской оппозиции © Facebook, Алексей Дзермант

Двум из задержанных журналистов — Шиптенко и Павловцу также вменили незаконное ведение предпринимательской деятельности. Суд над журналистами начался спустя год после задержания, в декабре 2017-го. Во время суда белорусские и российские историки, журналисты и эксперты выражали свою обеспокоенность. При этом ведущий российский специалист в области экспертизы текстов — Елена Галяшина (а по ее методике и проводился анализ текстов журналистов) заявила о «гнетущем впечатлении от допроса экспертов».

В феврале 2018 года Шиптенко, Павловца и Алимкина признали виновными в разжигании вражды, а обвинения по «экономической» статье сняли. Журналистов приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года.

Приговор журналистам осудила в том числе и международная организация «Репортёры без границ». Кроме того, осудили приговор и в России.

Поэтому, когда белорусская оппозиция обвиняет Лукашенко в «пророссийскости» и «сдаче суверенитета Беларуси», для самих русских и россиян это звучит как минимум странно. Именно при Лукашенко усилилась белорусизация всех сфер общественной жизни и одновременно были задавлены в зародыше все пророссийские движения в стране.

А вот почему на это относительно спокойно смотрели из России — совсем другой вопрос.