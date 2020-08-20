Протесты в Белоруссии продолжаются 12-й день. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (официально набрала около 10%)

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители в первые дни применяли насилие, были задержаны около семи тысяч человек. По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.

Ход протестов

Оппозиция намерена добиваться полного обновления состава Центризбиркома Белоруссии и проведения в кратчайшие сроки повторных президентских выборов. Об этом сообщила представитель координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

При этом допускается участие в выборах действующего президента Александра Лукашенко, в оппозиционных кругах считают, что он проиграет. Сами же повторные выборы должны состояться после 5 ноября, когда истекут полномочия нынешнего президента, сообщает Tut.by.

Мария Колесникова также записала видеообращение к силовикам, призвав их не выполнять преступные приказы и переходить на сторону народа.

Коллектив Витебского отделения БелЖД написал коллективное обращение к областной и городской власти, а также своему руководству. Рабочие сообщают властям, что не будут проводить забастовку, но требуют отставки президента Лукашенко, отставки ЦИК и признания результатов выборов 9 августа недействительными. Как информирует Tut.by, сейчас под письмом собирают подписи. Местный профсоюз не поддержал эту инициативу.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на его семью оказывают анонимное давление: «А вы за белых или за красных?». По его словам, можно понять давление на госслужащего, но давить на семью — подло, «демократией здесь и не пахнет». При этом глава МИД признал, что стране нужны перемены, однако не ценой гражданского противостояния или революций.

Макей обратился к дипломатам, заявив, что сегодня Белоруссия «переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории». По словам главы МИД, «речь на самом деле идет о сохранении государственности». Он призвал дипломатов отстаивать внешнеполитические интересы республики, которые «неизменны». Обращение обнародовано на сайте МИД Белоруссии.

Отметим, накануне (19 августа) президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил правительство. Все министры, в том числе и глава МИД Владимир Макей, сохранили свои посты.

Находящийся в Польше экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что обсудил план помощи Варшавы Минску на личной встрече с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом белорусский оппозиционер написал в своем Telegram-канале 20 августа. По его словам, «на встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности, тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях».

Тем временем Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. В КС в связи с этим заявили, что все обозначенные ими цели и способы законны и основаны на Конституции РБ.

Ранее оппозиция создала так называемый Координационный совет, в который вошли несколько десятков политиков, общественных деятелей, правозащитников и деятелей культуры. Лукашенко обвинил оппонентов в попытке захватить власть в республике.

Впрочем, как считает главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант, собравшиеся в КС оппозиционеры пока серьезной угрозы не представляют. По его словам, «это больше похоже на собрание самозванцев, которых никто не выбирал».

По сообщениям белорусских СМИ, в четверг в ряде городов Белоруссии прошли митинги в поддержку Лукашенко.



Реакция Запада, Киева и России

Вице-канцлер Германии и кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Funke Mediengruppe, что президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с баллотировавшейся на президентских выборах Белоруссии Светланой Тихановской, обсудил с ней вопросы ее безопасности, а также пообещал поддержку «для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии». Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пост премьера в Facebook. Сообщается, что политик назвал Тихановскую «национальным лидером» Белоруссии.

Накануне МИД Литвы составило список, в который включены 32 белорусских чиновника, которым запретят въезд в эту страну, в их числе оказался и президент Лукашенко. Окончательное решение о наложении санкций должно будет принять МВД.

Комментируя эту информацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что запрет на въезд Лукашенко в Литву демонстрирует вмешательство в дела Белоруссии, передаёт РИА Новости.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не планирует предлагать Киев как площадку для возможных переговоров Лукашенко с оппозицией, поскольку тот «последние дни очень негативно, может, даже и немного некорректно, высказывался об Украине». При этом Кравчук считает, что нельзя допустить расторжения дипломатических отношений Киева с Минском, как бы ни развивалась ситуация в Белоруссии. В качестве примера он привёл отношения с РФ: «Россия воюет против Украины, а мы с ней имеем дипломатические отношения».



Комментарии экспертов и общественности

Чего ожидать в случае победы в Белоруссии либеральных сил? Отсутствие откровенно антироссийских лозунгов на митингах оппозиции не должно никого обманывать, считает политолог, замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов. По его словам, «…если послушать лидеров белорусского майдана, тогда становится понятно, что идеологически они действительно дрейфуют в сторону русофобии».

«Поэтому, даже если сейчас они это не выпячивают как какие-то ключевые лозунги на митингах, в случае их прихода к власти, естественно, будет разворот в сторону западного мира, разрыв договора о Союзном государстве, выход из всяких евразийских экономических союзов, ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — Ред.) и так далее», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.

Молчанов также отметил ошибку, которую на постсоветском пространстве совершала Россия ещё с 1991 года. Москва, по его словам, «вкладывала деньги не в создание различных неправительственных организаций и так далее, а в подкуп политических элит». А элиты в трудный момент отворачивались…

Вот и теперь — если хотя бы часть белорусских элит (административных, силовых, и т.д.) перейдет на сторону протестующих, выступит против Лукашенко или согласится с требованием его ухода, с требованием перевыборов, тогда ситуация в республике может поменяться кардинально, считает глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко.

«Если нет, то, конечно же, затягивание этой ситуации и усиление репрессий со стороны Лукашенко приведет к драматизации конфликта, и даже если Лукашенко победит в этом конфликте, то, опять-таки, по нашему опыту (украинскому. — Ред.) можно сказать: конфликт на этом не закончится», — сказал политолог в интервью изданию Украина.ру.

По словам Фесенко, в случае поражения протестующих противостояние перейдет в скрытую долговременную фазу, которая может растянуться на несколько лет, а закончится новым взрывом.

Что же делать? В том, что происходит сейчас в Белоруссии, есть вина и ошибочные действия самого Лукашенко, отмечает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Однако, по его мнению, «и активность подавляющего большинства населения, и этот урок сделают свое дело, и сближение России с Белоруссией пойдет очень интенсивным темпом, потому что это единственное, что может спасти».