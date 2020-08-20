Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, переназначил правительство. Все министры, в том числе и премьер-министр Роман Головченко, сохранили свои посты. Для этого решения у Лукашенко были свои причины

В среду, 19 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом переназначил премьер-министром Романа Головченко. Другим указом Лукашенко переназначил остальных членов правительства. Теперь их кандидатуры должна согласовать Палата представителей Национального собрания Белоруссии. Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

Переназначение Головченко и одного из министров уже вызвало ряд вопросов к политике белорусского президента.

Рабочий премьер

Головченко возглавляет правительство Белоруссии с 4 июня 2020 года, когда он пришёл на смену Сергею Румасу. До этого с августа 2018 года он возглавлял Государственный военно-промышленный комитет, куда он вернулся после пятилетнего перерыва, который провел на должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Объединенных Арабских Эмиратах, а также по совместительству в Саудовской Аравии и Катаре.

До того, как стать послом он с декабря 2009 по апрель 2013 года был первым заместителем председателем Государственного военно-промышленного комитета.

А вот предыдущая его должность может насторожить многих: с июля по декабрь 2009 года Головченко был советником-посланником посольства Белоруссии в Польше. До этого в течение трех лет он был советником Департамента международного сотрудничества в области безопасности и главным советником Департамента международной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности.

До этого — в 2005-2006 годах — главным советником Департамента внешней политики Администрации президента Белоруссии, куда он пришел с поста замначальника управления Генпрокуратуры Белоруссии, где Головченко работал в 2002-2005 годах. До этого — в 1997-2002 годах он был главным специалистом Государственного секретариата Совета безопасности Белоруссии.

Такая «пёстрая» карьера с вкраплением посольских должностей не должна удивлять. В 1996 году Головченко окончил МГИМО — один из самых критикуемых сегодня вузов в России (критики винят выпускников МГИМО в провалах российской внешней политики). Гаспарян оценил вероятность отправки российских войск в Белоруссию © Скриншот из видео Украина.ру

Однако «мажором» назвать его сложно: его отец — Александр Головченко — работал в конструкторском бюро МТЗ. Сам же Роман — его единственный сын — до 1983 года учился в средней школе в Жодино — своём родном городе. Сегодня, в 2020 году, о Жодино вспомнили во время протестов рабочих БелАЗа — одного из первых предприятий, часть рабочих которого поддержала протестующих.

Возможно, отчасти благодаря его происхождению, а не только его должности, Головченко и отправили на переговоры с рабочими МТЗ 14 августа. Впрочем, тот разговор не задался, и часть рабочих потом отправилась протестовать в центр Минска.

Не стоит также забывать, что Головченко стал премьером, сменив на посту Румаса, который во время нынешних протестов якобы сначала поддержал противников Лукашенко, но затем оперативно удалил из соцсетей все свидетельства подобной поддержки.

Возможно, достоинство Головченко для Лукашенко — его преданность президенту Белоруссии, и в то же время солидный бэкграунд как дипломата и человека, занимавшегося вопросами госбезопасности.

А вот другое переназначение наблюдателей насторожило.

Агент Запада или «профессор Снегг»?

Главой МИД Белоруссии остался Владимир Макей, которого считают одним из самых прозападных политиков во власти и сторонников евроатлантического вектора. Кто в окружении Лукашенко предатель? Чем президент Белоруссии напоминает Януковича © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Переназначив Макея, Лукашенко подтвердил еще раз свою многовекторность и неприкосновенность курса на уход от России и белорусизацию», — прокомментировал это назначение российский политолог и историк Егор Холмогоров.

В свою очередь популярный в РФ Telegram-канал «Незыгарь» отмечает, что в целом сохранение старого правительства может свидетельствовать о попытке белорусского руководства сохранить курс на многовекторность.

«Самое примечательное в том, что кабинет Головченко-Макея, как и руководство Администрации, являются конструкторами управляемого Майдана и антироссийской истерии. Возможно, что Лукашенко считает переназначение кабинета признаком устойчивости и стабильности. Но само переназначение говорит о сохранении политики многовекторности и размена интересов России», — указывается в публикации канала.

Макея критиковать есть за что. И речь не только о его взглядах. Именно из МИДа первыми побежали на сторону протестующих некоторые сотрудники: так, на флагштоке посольства Белоруссии в Швеции 16 августа взвился бело-красно-белый флаг. А за день до этого посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих, а спустя несколько дней и вовсе подал в отставку.

Однако, судя по последним заявлениям Макея, с ним может произойти трансформация, подобная трансформации Северуса Снегга — одного из героев серии романов о Гарри Потере писательницы Джоан Роулинг. Снегг — первоначально злой и жестокий человек — в конце пожертвовал собой для победы сил добра.

В четверг, 20 августа, Макей заявил, что у него с белорусской оппозицией свои счёты. «За слезы сына готов перегрызть горло»: глава МИД Белоруссии заявил о давлении на семью © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«"А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается. Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами», — говорилось в его открытом обращении к белорусским дипломатам.

При этом Макей признал, что Белоруссии нужны перемены.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — подчеркнул он.

В то же время, его критиков могут насторожить слова министра иностранных дел о «становлении независимого государства» и «созревании гражданского общества», а также о «сохранении государственности» Белоруссии (белорусская оппозиция, к примеру, заявляет, что главная угроза государственности и суверенитета страны — Россия).

В общем, Лукашенко оставил то правительство, с которым он и пришел к протестам на улицах белорусских городов. Критики уже осуждают белорусского президента за это. А вот сторонники могут вспомнить четвертого президента Украины Виктора Януковича, который, отчасти поддавшись давлению Майдана, принял отставку премьер-министра Николая Азарова. Ни к чему хорошему это Украину не привело.