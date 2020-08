Демократическая партия официально назвала свой тандем на предстоящих 3 ноября президентских выборах: бывший вице-президент США Джо Байден будет бороться за место в Овальном кабинете, а поможет ему сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Однопартийцы много добрых слов говорили о кандидатах, но так и не объяснили, как будут управлять США в случае победы

В XXI веке Демократическая партия идёт на выборы под лозунгом «впервые»: первый темнокожий президент Барак Обама, первая женщина — кандидат в президенты Хиллари Клинтон, а теперь первая темнокожая женщина — кандидат в вице-президенты.

Президентская кампания обретает женское лицо

Ключевым событием третьего дня съезда Демократической партии стало утверждение сенатора от штата Калифорния напарницей кандидата в президенты США Джо Байдена. Председатель съезда, конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон объявил, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты, поскольку альтернативы её кандидатуре нет. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

«Мама учила меня тому, что служение людям наделяет жизнь целью и смыслом. Она вряд ли могла себе представить, что я буду стоять перед вами, произнося следующие слова: «Я согласна стать кандидатом в вице-президенты Соединённых Штатов Америки». Мы должны выбрать президента, который принесёт с собой изменения, улучшения, который будет выполнять сложнейшую работу. Президента, который сплотит чёрных, белых, латиноамериканцев, выходцев из Азии, представителей коренного населения в стремлении достичь будущего, которого мы все желаем. Мы должны выбрать Джо Байдена», — заявила Харрис.

После этого кандидаты в президенты и вице-президенты по традиции должны были пожать друг другу руки, обняться, похлопать друг друга по плечу, демонстрируя хорошие взаимоотношения и командный дух, но не в этот раз. В условиях сохраняющихся карантинных мер политики поприветствовали друг друга на расстоянии нескольких метров, желая подать пример избирателям, что ограничения созданы, чтобы их соблюдать. Правда, оба были без медицинских масок.

«Выдвижение Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты свидетельствует о том, что этническое происхождение и расовая принадлежность становятся всё более важным фактором в американской политике. В условиях, когда афроамериканцы и другие представители меньшинств всё чаще занимают влиятельные посты в обществе, они встречают противодействие — явное или скрытое — со стороны тех сторонников правых взглядов, кто яростно не желает делиться властью. Это противодействие ныне прочно ассоциируется с Республиканской партией. Выдвижение Харрис станет наглядной демонстрацией того, что расовый либерализм демократов бросает вызов расовому консерватизму республиканцев», — написала газета The New York Times.

Что касается политических взглядов новоиспечённого кандидата в вице-президенты, то, будучи генеральным прокурором штата Калифорния (2011-2017 годы), Харрис запустила кампанию по конфискации незаконно хранящегося оружия. Она выступает за запрет на торговлю автоматическим оружием и на продажу магазинов, рассчитанных на большое число патронов, а также за ограничение через федеральный суд доступа к оружию тех лиц, которые могут совершить теракт внутри страны. На партийных праймериз Харрис и Байден, боровшиеся за участие в президентских выборах, поспорили, есть ли у главы государства полномочия на введение запрета на торговлю автоматическим оружием в США. В 2018 году Сенат одобрил закон против линчевания, в разработке которого принимала участие Харрис. Кроме тог, она предлагала пересмотреть порядок выпуска подозреваемых под залог до суда и отменить смертную казнь, называя её аморальной, дискриминационной, неэффективной и пустой тратой денег налогоплательщиков.

Как генеральный прокурор Калифорнии инициировала создание Группы по преступлениям, продиктованным ненавистью с целью привлечь к уголовной ответственности лиц, совершающих преступления против молодых представителей секс-меньшинств. Она была против местного закона о запрете гомосексуальных браков и поддерживала легализацию однополых браков, а также соблюдение прав трансгендеров.

Харрис в прошлом году предлагала повысить зарплату учителям, а совместно с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, который был главным конкурентом Байдена в президентской гонке, разработала законопроект о бесплатном образовании в колледжах для детей из семей, чей ежегодный доход не превышает $125 тысяч.

Во внешней политике напарница Байдена в целом действует в фарватере официальной позиции Вашингтона: критикует Китай за несправедливую промышленную политику и хищения американской интеллектуальной собственности, призывает к политическому урегулированию конфликта в Афганистане и выводу американских войск, выступает за укрепления тесных связей с Израилем. К России Харрис относится точно также, как и все члены Демократической партии — враждебно. В 2017 году политик поддержала Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), по которому вводятся антироссийские санкции; была соавтором проекта поправки к законопроекту об ассигнованиях на оборону, в которой «находящиеся под контролем России» СМИ назывались «центральным элементом российской пропаганды»; обращалась к руководству Facebook с просьбой усилить защиту гражданских свобод, поскольку «враждебные силы из-за рубежа, подобные России, используют эту платформу для того, чтобы воздействовать на представителей национальных меньшинств»; после сообщения газеты The New York Times о связях РФ с боевиками движения «Талибан» (запрещена в РФ), которое впоследствии не подтвердилось, выступила инициатором поправки к законопроекту об ассигнованиях на оборону, требующей всеобъемлющей оценки российской угрозы для американских военнослужащих. Выиграл битву, но рискует проиграть войну. С какими трудностями столкнётся кандидат в президенты США Джо Байден © REUTERS, Democratic National Convention/Pool via REUTERS

«Камала Харрис — крайне непростая фигура: жёсткая, властолюбивая, с завышенной самооценкой, она доставит проблемы не только оппонентам Байдена, но и самому «спящему Джо», как называет своего визави Трамп. В Вашингтоне говорят о том, что чета Байденов не просто откровенно не любит Харрис, но даже её побаиваются, и решение о номинировании Камалы на пост вице-президента принималось не столько Байденом, сколько его окружением и партийными боссами, исходя из текущей политической конъюнктуры», — сказал в комментарии РИА Новости эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков.

За Байдена впряглись все

Хотя этот вечер был посвящён Камале, Джо Байден без внимания не остался.

Предыдущий президент США Барак Обама подчеркнул, что Байден обладает такими качествами, как стойкость, умение сопереживать, уважительное отношение к людям.

«Когда я приступил к поиску своего вице-президента 12 лет назад, я не ожидал, что в конце концов найду брата», — сказал бывший хозяин Белого дома.

На съезде выступила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая представляла Демократическую партию на прошлых президентских выборах. «Голосуйте, чтобы нашего президента выбрали мы, а не другая страна, настроенная враждебно. Помните, Джо и Камала могут получить на 3 млн голосов больше и всё равно проиграть. Можете поверить мне. Нам нужно столь подавляющее число голосов, чтобы Трамп не смог украсть или присвоить себе победу», — заявила она.

Клинтон знает что говорит — в 2016 году за неё проголосовало на 3 млн избирателей больше, но Трамп обошёл её по количеству голосов выборщиков (304 против 227) и стал президентом страны.

«Я хотела бы, чтобы Дональд Трамп был лучшим президентом. Но, к сожалению, он тот, кто он есть. В течение четырёх лет люди предупреждали меня, но я не понимала, насколько он опасен. Жаль, что я не могу вернуться и начать всё сначала», — добавила она.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая претендовала на участие в президентских выборах и которой прочили место вице-президента при Байдене, призвала сделать всё для избрания Джо и Камалы, а также продолжить борьбу и после 3 ноября.

Собравшись вместе, демократы не могли не покритиковать республиканскую администрацию Белого дома, особенно сейчас, когда США, как и остальные страны, пострадали от эпидемии коронавируса и её последствий.

Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси, известная своей ненавистью к Трампу, заявила: «Наша страна оказалась в условиях самой тяжёлой катастрофы в области здравоохранения и экономики за всю нашу историю. Вместо того, чтобы искоренить вирус, они (Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл — ред.) пытаются уничтожить Закон о доступном медицинском страховании. Мы изберём Джозефа Байдена, чье сердце полно любви к Америке, на пост президента и избавим страну от бессердечного пренебрежения, проявляемого Трампом ко всему тому доброму, что есть в Америке». Выборы в США, Трамп против Байдена: «ставленник Кремля» против «марионетки социалистов» © AP,

Харрис считает, что к смертям и утере средств к существованию в США в условиях пандемии привела неудачная политика Трампа.

«Этот вирус затрагивает всех нас, но нужно посмотреть правде в глаза — его опасность не распространяется на всех в равной степени. Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах. Это не совпадение. Это следствие структурного расизма», — сказала она.

Впрочем, как отмечал в интервью изданию Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, в США эпидемия ударила больнее всего по бедным слоям населения не только потому, что они бедные, но в том числе потому, что они наименее образованные, наименее дисциплинированные, не готовые соблюдать необходимые правила, ограничения. По словам сенатора, в этом вопросе нельзя всё перекладывать на фактор социальной несправедливости, поскольку люди из афроамериканской общины, которые оказались жертвами коронавируса, сами в известной степени в этом виноваты в силу плохого понимания проблемы, неправильной реакции, неправильного поведения, отказа носить защитные средства, соблюдать режим самосохранения и дистанцию.

Оценка действий Белого дома в борьбе с коронавирусом со стороны американцев сильно зависит от их партийной принадлежности: согласно результатам опроса, проведённого телеканалом NBC News и газетой Wall Street Journal, государственный курс на этом направлении 80% демократов считают неэффективным, а 59% республиканцев, наоборот, называют его эффективным.

Обама нарушил данное в 2016 году обещание не переходить на личности в отношении своего преемника. Он обвинил Трампа в смерти 170 тысяч американцев от коронавируса, сокращении миллионов рабочих мест, нанесении урона репутации США на мировой арене и создании невиданной ранее угрозы демократическим институтам страны.

«Я никогда не питал иллюзий по поводу того, что мой преемник будет разделять моё видение или будет продолжать мой политический курс. Я, однако, надеялся на то, что Дональд Трамп хотя бы во имя блага страны проявит интерес к серьёзному восприятию своей должности, почувствует груз ответственности и преисполнится хотя бы толикой почтения к демократии. Он не проявил интереса ни к работе, ни к стараниям найти общий язык, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей. (Трамп воспринимает своё президентство как — ред.) реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет», — продолжил предыдущий президент США.

Что касается шоу, то на него в третий день работы был похож сам съезд Демократической партии. Триумфатор музыкальной премии Grammy Билли Айлиш не где-то, а на серьёзном политическом мероприятии презентовала свою новую песню My Future («Моё будущее»). По поводу выборов тоже словечко сказала, чтобы оправдать своё присутствие. Она призвала соотечественников голосовать 3 ноября так, как если бы их жизни и судьба мира зависели от этого, потому что «Дональд Трамп разрушает нашу страну и всё, что нам дорого. Нам нужны лидеры, которые разрешают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их наличие. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону».

Кроме того, как сообщил телеканала NBC, в Милуоки, где проходит предвыборный съезд демократов, из соседних городов прибыли байкеры с флагами и плакатами со словами поддержки в адрес Дональда Трампа, с которым Байден будет сражаться на президентских выборах.

Сам Трамп в тот момент посвятил пост в Twitter Обаме, когда тот выступал на съезде однопартийцев, — «Он шпионил за моим штабом и был пойман». Дмитрий Дробницкий: Остается надежда, что в США кого-то посадят за обман о «русском вмешательстве» © РИА Новости, Нина Зотина

Несколькими часами ранее бывший юрист ФБР Кевин Клинсмит на онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне признался, что сфальсифицировал документы для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Трампа в 2016 году, а именно — изменил текст электронного письма, ставшего основанием для расследования в отношении бывшего советника избирательной кампании республиканца Картера Пейджа.

«Мне очень нравилась та жизнь, которую я вёл раньше. Я здесь, потому что раньше здесь поработали президент Обама и Джо Байден. Если бы они хорошо сделали свою работу, меня бы здесь не было. Вероятно, я бы и не стал участвовать в выборах. Обама оставил нам тут в наследство полный кошмар, а заключённые им сделки были глупыми», — парировал Трамп на обвинения своего предшественника на пресс-конференции в Белом доме.

На съезде демократы много говорили о личных качествах Джо Байдена, вспоминали его прошлые заслуги, ещё больше критиковали Трампа, но почти ничего не сказали о том, как будут управлять страной, в первый день только представили проект предвыборной программы. Вероятно, они предпочли не углубляться в конкретику для того, чтобы не отпугнуть потенциальных избирателей, либо просто-напросто ещё не выработали стратегию, учитывая, что внутри партии есть несколько точек зрения. Как пишет газета The New York Times, помочь Байдену победить на выборах может латиноамериканский электорат, с которым первым из политиков системно начал взаимодействовать Берни Сандерс, представляющий левое крыло демократов, а теперь подход к ним могла бы найти Камала Харрис — дочь иммигрантов из Индии и Ямайки. Однако, как отмечает издание, латиноамериканцы, которые страдают от действий Трампа, не знают, чего ждать от Байдена, и поэтому с высокой вероятностью предпочтут не голосовать ни за одного из кандидатов.

Возможно, ясность в курс демократов внесёт сам Байден, выступление которого запланировано на заключительный день съезда 20 августа, хотя сомнительно, что он будет говорить долго и обстоятельно. Накануне, когда партия утвердила его кандидатом в президенты, политик уложил свою речь в 12 секунд, и больше за него агитировала супруга Джилл.