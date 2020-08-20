По состоянию на 12:30 20 августа в мире зарегистрировали свыше 22,4 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 787,9 тыс. человек, 14,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 173,1 тыс. человек, больше 1,9 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,4 млн жителей, свыше 111,1 тыс. человек скончались, больше 2,8 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,8 млн случаев заражения, 53,8 тыс. смертей, 2 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 942 тыс. (плюс 4785 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 099 человек (плюс 110 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 755 тыс. человек.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее о вакцинации заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он сообщил, что был привит две недели назад. На тот момент вакцина еще не была зарегистрирована.

В Сочи водителям автобусов запретили впускать пассажиров без масок. В случае несоблюдения водителями и пассажирами масочного режима автотранспортные предприятия могут быть закрыты Роспотребнадзором на 90 дней.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по безопасности для российских училищ. Им ведомство посоветовало исключить массовые мероприятия, закрепить за каждой группой отдельный учебный класс, а вечерников и заочников перевести на дистанционный формат обучения.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ведомство в этом году проверит расходование средств, которые были выделены на закупку ИВЛ, бесконтактных термометров и другого оборудования. Также Кудрин отметил, что будет проанализировано, как выплачивалась материальная помощь медикам, боровшимся с больными пациентами.

Россияне начали массово покупать авиабилеты на еще не открывшиеся международные направления. Лидерами продаж стали Белоруссия, Армения, Бали и Черногория. Эксперты отмечают, что, покупая такие билеты на закрытые направления, граждане могут остаться как без перелета, так и без денег, если сообщение не откроется до конца года.

Украина и коронавирус

Новое резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом за сутки зафиксировано на Украине — 2134 случая инфицирования по сравнению с 1967 днем ранее. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего инфицированных за сутки зарегистрировано в Харьковской области (242), Киеве (227), Черновицкой (189) и Львовской областях (183).

Всего с начала пандемии на Украине заболели 98 537 человек, из них 2184 (2,2%) умерли.

Более 40 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 485 человек.

С начала пандемии Украина получила гуманитарную помощь от 30 стран мира, включая Китай, и девяти международных организаций.

Количество больниц для больных коронавирусной инфекцией увеличат в Киеве и еще в шести областях Украины, сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса по местным выборам в условиях карантина.

Закарпатская областная госадминистрация усилила карантин для территорий региона, которые попали в «оранжевую» зону (Ужгород, а также Ужгородский, Перечинский и Тячевский районы). Согласно новым ограничениям, запрещена работа заведений общественного питания внутри помещений, проведение богослужений внутри религиозных учреждений, а также работа бассейнов.

Ситуация в мире

Власти Германии и Франции обсуждают возможность реформирования Всемирной организации здравоохранения. Они предлагают расширить ее полномочия и увеличить финансирование. Авторы плана реформ подчеркивают, что пандемия COVID-19 еще раз подтвердила, что ВОЗ нужно больше средств, чтобы иметь возможность расследовать причины возникновения заболевания и выявлять его первоначальные очаги, не прибегая при этом к поискам дополнительного финансирования.

Мексика заинтересована в приобретении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава МИД Марсело Эбрард. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что обсуждал с президентом России вопрос приобретения российской вакцины.

Египет обяжет туристов сдавать тест на коронавирус © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Финляндии восстановило ограничения на пересечение границы для десяти стран, где отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи сообщил, что местные ученые разрабатывают тринадцать вакцин. Три из них успешно прошли испытания на животных. Началась подготовка к клиническим испытаниям на людях.

Власти китайского Уханя с самого начала пытались скрыть от руководства Китая масштабы эпидемии из-за страха наказания. Такие новые подробности расследования представила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.

Научное общество инфекционистов Японии считает, что страна сейчас переживает разгар второй волны эпидемии. Предположительно, по их мнению, после этого последуют третья и четвертая волны. Специалисты заявили, что им придется привыкать к жизни в условиях коронавируса.

Советник Центра стратегических исследований МИД Турции Сельчук Колакоглу предупредил о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки в Турции в сентябре. Он призвал туристов быть бдительными.

Немецкие ученые обнаружили, что COVID-19 может попадать в клетки человеческого организма с помощью своих нетвердых «шипов». Они выяснили, что «шипы», из-за которых вирус получил свое название, могут изгибаться. У этих отростков выделили три «сустава»: «бедро», «колено» и «голеностоп».







