Украинская ультраправая партия «Свобода» в 2013-2014 гг. являлась одним из основных поставщиков наиболее радикальных боевиков Евромайдана. Ее политическая ниша в то время находилась преимущественно на Западной Украине. В 2015 году ей удалось существенно расширить географию своего представительства в местных советах, хотя она и не прошла в парламент

На ее электоральном поле начал играть экс-президент Петр Порошенко, фактически перехватив у «Свободы» националистическую и русофобскую риторику. «Свободу» тогда «оттирали» вполне сознательно и целенаправленно, по совету западных партнеров Украины. У этой партии был слишком негативный имидж ультраправой и антисемитской политической силы. Впоследствии западные фонды и эксперты любили повторять, что распространение национализма и неонацизма на Украине — это «миф российской пропаганды», демонстрируя результаты выборов, на которых «Свобода» получила относительно немного голосов. При этом стыдливо умалчивалось, что риторику «Свободы» и даже ряд ее активистов успешно позаимствовали «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Радикальная партия». «Батькивщина» перед выборами: какая часть украинцев поддержит Юлию Тимошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На предстоящих этой осенью местных выборах «Свобода» рискует потерять представительство в большинстве горсоветов и облсоветов Центральной Украины. В общенациональном рейтинге она набирает не более 3%, но в некоторых регионах Западной Украины (Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий) она может стать чуть ли не региональной «правящей партией».

Одной из составных частей ее вероятного успеха на выборах в этих регионах является сочетание крайнего национализма и ксенофобии с экономическими требованиями, свойственными обычно левым партиям. «Правительство должно проводить протекционистские меры в отношении отечественного товаропроизводителя. ВО "Свобода" — за немедленную национализацию заводов и фабрик, которые принадлежат отечественным владельцам или национализацию их части собственности в предприятиях, которые были приватизированы незаконным путем», — говорилось в программе партии.

Ядром ее электоральной базы на западной Украине являются преимущественно люмпенизированные молодые люди, внутренние мигранты, недавно переехавшие в города из сёл, бывшие работники закрытых предприятий, у которых жажда социальной справедливости сочетается со стремлением уничтожить «чужака», которое подпитывает государственная националистическая пропаганда.

По данным опроса социологической службы «Рейтинг» от 17 августа, в Ивано-Франковске «Свобода» набирает целых 38,9%, намного опережая ближайших конкурентов — «Европейскую солидарность» (9,5%) и «Слугу народа» (6,6%). Еще в апреле, по данным той же службы, «Свобода» набирала 18%, хотя и тогда занимала лидирующее положение. Город на данный момент возглавляет член этой партии Руслан Марцинкив. Судя по его высказываниям, он является сторонником «христианских белых национальных ценностей» и яростным противником абортов. На этих выборах у него есть все шансы переизбраться, так как он является безусловным лидером опросов. По данным «Рейтинга», Марцинкив набирает 79,8%, тогда как все его потенциальные конкуренты — менее 5%. Столь высокого уровня поддержки нет практически ни у кого из действующих мэров или кандидатов на этот пост. С мэром от «Свободы» и большинством в горсовете и облсовете эта партия сможет контролировать всю Ивано-Франковскую область. И здесь Коломойский. Зачем Офис Зеленского начал войну с ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В другом галицийском городе, Тернополе, действующий мэр и «свободовец» Сергей Надал тоже занимает лидирующее положение в опросах. По опросу службы CIPT от 18 августа, он намного опережает конкурентов, набирая 48,6%. Сергей Надал недавно стал одним из наиболее активных критиков центральных властей по поводу карантинных мер. На выборах в горсовет Тернополя «Свобода» еще в конце июля занимала первое место (34,1%). «Европейская солидарность» — второе (8,2%) и «Батькивщина» — третье (8%). Президентская партия «Слуга народа» вообще не преодолевает проходной барьер, судя по опросам. На днях в Тернополе презентовали новый политический проект — партию «Порядок. Ответственность. Справедливость», которую поддержала, как местная ячейка «Свободы», так и мэр города. Надал призвал горожан поддержать этот проект, подчеркнув, что сам пойдет на выборы от «Свободы». Таким образом, в Тернополе «Свобода» фактически разделилась на две колонны — региональную и общеукраинскую партию. По данным новых опросов, «Свобода» набирает в городе 16%, а партия «Порядок. Ответственность. Справедливость» — 17,1%, что в сумме равно результату «Свободы» конца июля.

Если ранее базой «Свободы» был Львов, то теперь в этом городе популярность партии лишь на уровне 7%. Однако появился другой оплот «Свободы» — Хмельницкая область. Здесь, судя по разным опросам, она набирает от 18 до 25%, занимая лидирующее положение в списке партий. Мэром города с 2015 года тоже является «свободовец» Александр Семчишин, ранее боевик организации «Тризуб Степана Бандеры» и один из местных лидеров футбольных «ультрас». Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института IRI Ukraine, в Хмельницком большинство горожан довольны действиями местных властей, поэтому у нынешнего мэра есть все шансы на переизбрание и в этом году.

В начале июня три мэра от «Свободы» (Ивано-Франковска, Хмельницкого и Тернополя) публично выступили против намерений отдельных депутатов от «Слуги народа» смягчить закон о тотальной украинизации. Мэр Тернополя Сергей Надал затем лично ездил поддержать протесты ультраправых в Киеве против попыток пересмотреть закон о языке.

Недавно тернопольские депутаты этой партии отметились в расистском скандале, потребовав выслать из страны африканских студентов после того, как несколько африканцев вышли с плакатами против расизма, поддержав протесты в США. Западная Украина с 10 по 14 августа: регион - в «красной» и «оранжевой» зонах, на Тернопольшине хотят запретить игорный бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сейчас мэры этих трех городов синхронно выступают против очередных карантинных ограничений и внесения их городов в «красную» и «оранжевую» зону, где должны вновь вводиться ограничения работы транспорта и предприятий.

Таким образом, после осенних местных выборов в трех областях Украины местную власть будет контролировать одна партия — русофобская, антисемитская и ультранационалистическая. И с этим фактором придется считаться центральным властям, которым для решения ряда вопросов придется иметь дело не просто с местными властями, состоящими из разных группировок, а с одной партией, к тому же — с экстремистской идеологией. И это будет касаться не только вопросов регионального самоуправления, но и общенациональных вопросов, вроде урегулирования конфликта на Донбассе или статуса русского языка в школах.