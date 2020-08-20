Прогнозы западных СМИ снова не радуют. Экономисты пророчат длительный спад, который тяжелее всего затронет бедные страны. Богачи, как всегда, будут только богатеть

Бедным снова не повезло

Американское аналитическое издание Foreign Affairs публикует большой материал о наступлении так называемой «пандемической депрессии». Западные СМИ: что теперь будет с Белоруссией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Этот кризис серьезно отличается от всех предыдущих, которые для мира были не новостью. Если в кризис 2008 года пострадали фактически только банки 11 стран, а развивающийся мир практически не был затронут, то сейчас все по-другому. «Короновирус нового типа не признает государственных границ, и шоковым воздействиям подверглись все страны, а рецессия охватила значительно бо́льшую, чем когда-либо прежде со времен Великой депрессии, часть мирового сообщества, — пишет издание. — Поэтому восстановление не будет ни столь же сильным, ни столь же быстрым, каким оказался предыдущий экономический спад. Используемые для борьбы с ним меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики будут не устранять, а лишь смягчать экономические потери».

Беда в том, что сильное и масштабное сокращение мировой экономической деятельности значительно сильнее затронет небогатые страны, чем экономически развитые государства. Согласно оценкам Всемирного банка, во всем мире в результате пандемии количество людей, находящихся в полной нищете, увеличится минимум на 60 миллионов человек. Это неизбежно приведет к приостановке процесса глобализации, что еще год назад казалось немыслимым.

Федеральное бюро статистики труда США опубликовало недавно худшие показатели ежемесячной безработицы за всю историю наблюдений — а это 72 года. Банк Англии предупреждает, что в этом году Великобритания столкнется с самым резким начиная с 1706 года спадом производства. Положение настолько серьезно, что его можно охарактеризовать как пандемическую депрессию.

Вроде бы открытие границ привело к улучшению условий экономической деятельности в Европе и Азии. Однако этот «отскок» не следует путать с восстановлением, предупреждает издание. Большинство государств не имеют возможности компенсировать экономический ущерб от covid-19: «Текущий отскок напоминает первые прыжки человека, оказавшегося в глубокой яме и пытающегося выбраться из нее».

Аналитики издания дают общий универсальный совет правительствам всех пострадавших стран. Такой палочкой-выручалочкой может стать только государственное давление: «Должностные лица национальных правительств должны настаивать на применении налогово-бюджетных и денежно-кредитных стимулов. И здесь очень важно не принять краткосрочный отскок за устойчивое восстановление экономики». Западные СМИ: кто такая Камала Харрис и когда закончится пандемия © REUTERS, Carlos Barria

Польша заплатит за оборону

Польское издание Polityka рассуждает о новом военном договоре Польши с США. Впрочем, рассуждения эти пока чисто умозрительные: текст договора до сих пор не опубликован. Аналитикам приходится верить властям на слово.

Эти самые власти заявляют, что подписанный в субботу договор о расширении военного сотрудничества с США носит переломный характер и гарантирует Польше практически абсолютную безопасность. «Как заверили Польское агентство печати глава Бюро национальной безопасности Павел Солох и министр обороны Мариуш Блащак, в договоре нет никаких пунктов, которые бы ограничивали польский суверенитет или расходились бы со стандартами НАТО», — пишет издание.

По всей видимости, самой важной правовой уступкой США станет отказ от приоритета польской юрисдикции в уголовных делах. Привлечь американских военных к ответственности за преступления можно будет лишь по запросу польской стороны. Власти утешают, что аналогичный принцип используется в других странах. А так как присутствие американских сил на польской территории будет ротационным, а не постоянным, облегчит поддержание дисциплины.

Как объявил Солох, никакого нового исключительно американского объекта в Польше не появится. Обе стороны, как и сейчас, будут иметь равноценный доступ к базам.

Больше всего беспокоят аналитиков точки размещения американских войск. «Павел Солох упомянул в беседе с Польским агентством печати, что американцев разместят примерно в 20 точках, — пишет издание. — Если взглянуть на заявления президентов Польши и США прошлого года, выяснится, что речь изначально шла о шести… Между тем Солох сейчас говорит уже о 20 точках!» Западные СМИ: с Россией надо дружить, чтобы не было войны © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Но если это так, то возникает вопрос о стоимости этого военного проекта. И тут нет никакой ясности. «Американская сторона, как сообщает посольство США, несет расходы, связанные с обучением, вооружением, переброской войск, а также выплачивает жалование военному персоналу, направленному на миссию в Польшу, — замечает издание. — В сообщении государственного департамента подчеркивается, что затраты по этим статьям будут больше сумм, которые обязалась вложить Польша. Правда, выяснить, насколько велики будут расходы Варшавы, сложно».

Министерство обороны предполагает, что содержание американских войск обойдется в год примерно в 500 миллионов злотых (114 миллионов евро). Это огромная сумма для Польши. Однако издание вовсе не против. «Тысяча дополнительных военных не спасет Польшу в случае нападения и не остановит атаку агрессора, — сообщает автор. — Между тем инфраструктура, предназначенная для приема 20 тысяч солдат, станет гораздо более существенным сдерживающим фактором. Так что контролем над расходами нужно будет заниматься со знанием дела и осознанием стратегического значения этих инвестиций».

Битва за Арктику

Американское издание Forbes анализирует российскую военную новинку — ракету-ледокол, которая пробьет дыру в Северном полюсе.

Давно известная проблема для военных действий на море состоит в том, что, будучи скрыта арктическими льдами толщиной от двух до четырех с половиной метров, подлодка не может быть обнаружена и уничтожена ни надводными кораблями, ни противолодочной авиацией, ни другими подлодками. Арктические льды традиционно служат стратегическим российским и американским подводным лодкам прикрытием. Впрочем, и стрелять лодка подо льдом тоже не может.

У ВМФ России родилась свежая мысль: запустить ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, чтобы пробить брешь во льду для баллистической ракеты. «Эти специальные ракеты представляют собой неуправляемые реактивные снаряды (НРС). В ходе испытаний они подтвердили способность в нужном месте пробить прорубь в любых торосах, — сообщила газета „Известия". — Эти спецбоеприпасы необходимы для обеспечения пуска стратегических ракет из подводного состояния, а также подъема на поверхность всплывающих спасательных капсул, с помощью которых эвакуируются экипажи при аварии». Западные СМИ: простуда может помочь в борьбе с коронавирусом, а Китай предупреждает США © CC0, Pixabay

Ракеты-ледоколы, или «взломщики», уже разрабатываются для новых атомных подводных лодок ВМФ России типа «Борей» и «Ясень».

«Арктика тает, во льдах появляются полыньи, и страны вроде России, США, Китая и Канады с нетерпением ждут новых судоходных маршрутов, предвкушая доступ к новым минеральным ресурсам, — пишет издание. — Таким образом, шансы, что между странами-соперницами развернется ограниченный бой за арктические богатства, крепнут. Страна, чьи подводные лодки смогут оставаться скрытыми подо льдом и при этом запускать противокорабельные ракеты или ракеты для ударов по наземным целям, получит преимущество».