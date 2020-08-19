Бывший вице-президент США Джо Байден с третьей попытки смог стать кандидатом в президенты от Демократической партии, однако, несмотря на преимущество над хозяином Белого дома Дональдом Трампом, которое показывают последние опросы, обойти республиканца будет непросто, и самый сложный период начинается для него прямо сейчас

Ключевым событием второго дня партийного съезда демократов стало выдвижение кандидата, который будет представлять партию на президентских выборах 3 ноября и попытается выпроводить из Белого дома действующего главу государства республиканца Дональда Трампа. Хотя итог был предрешён, но, тем не менее, процедуру нужно было соблюсти: главы делегаций от всех штатов и заморских территорий объявили, какое количество голосов по результатам первичных выборов набрали бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, вышедший из гонки в апреле: более 3 550 против около 1 150 голосов.

Таким образом, теперь официально Байден получил статус кандидата в президенты США. Для него сейчас очень актуальна русская поговорка «Бог любит троицу», ведь именно с третьей попытки ему это удалось: в 1988 году политику пришлось завершить избирательную кампанию из-за обвинений в плагиате при подготовку речей, а в 2008-м он уступил на праймериз Бараку Обаме.

Путь Байдена к победе над однопартийцам был непростым: он проиграл кокусы в Айове, где у демократов по традиции с 2000 года победитель в этом штат и становится кандидатом в президенты, и кокусы в Неваде, которые тоже имеют большое влияние на конечный результат, накануне праймериз в Южной Каролине даже поговаривали, что ему стоит прекратить борьбу из-за слабой поддержки, но в апреле своего соратника поддержал Байден, что аккумулировало цветной электорат, и Сандерс объявил о выходе из президентской гонки.

Наш Байден самых честных правил

На партийном съезде двое из четырёх ныне живущих бывших президентов США выразили поддержку утверждённому кандидату. Старейший из них 95-летний Джимми Картер в видеообращении сказал: «Когда я участвовал в предвыборной гонке в 1976 году, Джо Байден был моим первым и самым активным сторонником в Сенате. На протяжении десятилетий он является моим верным и преданным другом. Джо обладает опытом, репутацией и порядочностью, необходимыми для того, чтобы сплотить нас и восстановить величие Америки. В эти непростые времена Джо Байден понимает, что жизни множества американцев можно уберегать каждый день, если использовать маски и проводить тестирование, как это советуют наши медицинские эксперты. Джо Байден должен быть нашим следующим президентом».

Билл Клинтон в своей речи, которая так же транслировала в записи, много времени уделил критике Дональда Трампа, обвинив его в росте уровня безработицы и несвоевременных действиях для сдерживания эпидемии коронавируса. Он обратил внимание на тот факт, что на США приходится 4% мирового населения и 25% случаев заражения COVID-19.

«Вы выбрали верного человека, если вам нужен президент, который считает своей работой просмотр телевидения часами напролёт и поношение людей в социальных сетях. Отрицать, отвлекать внимание и унижать — такой подход отлично срабатывает, когда стараются развлекать и подстрекать. Но при реальном кризисе такой подход рассыпается как карточный домик», — заявил Клинтон. Выборы в США, Трамп против Байдена: «ставленник Кремля» против «марионетки социалистов» © AP,

Если Трампа он назвал человеком, решительно не признающим свою ответственность и перекладывающим вину на других, то Байдена охарактеризовал как «прагматичного, выполняющего порученную работу парня, человека долга, который берёт ответственность на себя, не перекладывает вину на других, сосредоточен, целеустремлен, объединяет и не вносит раскол.

«Наш выбор — это Джо Байден», — подытожил Клинтон.

Третий из ныне живущих бывших президентов-демократов Барак Обама, который периодически выступает с речами в поддержку своего вице-президента, обратится к участникам партийного съезда 19 августа.

За свою почти 50-летнюю политическую карьеру Байден много сил отдал внешней политике — руководил комитетом Сената по внешней политике, а на посту вице-президента лично курировал ситуацию на Украине во время майдана — поэтому неудивительно, что его кандидатуру поддержали бывшие госсекретари США причём не только из Демократической партии, но и из Республиканской.

«Дональд Трамп делает вид, будто Россия не атаковала наш избирательный процесс, а теперь он ничего не предпринимает по вопросу того, что Россия предлагает вознаграждение за наши войска. Он не будет защищать нашу страну, он не знает, как защитить наши войска. Единственный человек, в защите которого он заинтересован, это он сам. Джо понимает, что ни один из мировых вопросов — ни по ядерным вооружениям, ни по восстановлению от пандемии COVID-19, ни по терроризму или климатическому кризису — ни один из них не может быть решён, если не получится сплотить народы», — заявил Джон Керри, который был преемником Байдена на посту председателя комитета Сената по внешней политике и возглавлял Госдепартамент при Обаме.

Словечко за Байдена вслед за бывшим губернатором штата Огайо Джоном Кейсиком замолвил ещё один республиканец — Колин Пауэлл, который работал госсекретарём при Джордже Буше-младшем, единственном ныне здравствующим республиканским бывшем президенте США. Тот самый госсекретарь, который в зале Совета Безопасности ООН тряс пробиркой с белым порошком. Пауэлл сказал, что разделяет те же ценности, что Байден, а также выразил уверенность, что именно он будет уделять большое внимание интересам американских военнослужащих. Появление республиканца на демократическом съезде не стало неожиданностью — в 2016 году он также выступал на мероприятии и поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон, раскритиковав своего однопартийца Трампа.

Битва двух титанов

Сойтись лицом к лицу в борьбе за Белый дом Трамп Байден могли ещё 4 года назад, но тогда бывший вице-президент тяжело переживал смерть старшего сына от рака мозга и ему было не до предвыборных баталий, и на поле боя вышла бывший госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон.

На предвыборном митинге в Аризоне лава государства оценил свои шансы на победу 3 ноября и шансы своего оппонента: «Я хочу сказать, чтобы вы не болели, были внимательными и очень осторожными. Нам нужен каждый голос, который мы можем получить, потому что эти президентские выборы, вероятно, будут с почти равными шансами. Я всегда предполагал, что они будут с почти равными шансами. Будьте осторожны со своими избирательными бюллетенями».

Но один из них всё же имеет небольшое преимущество, и это Байден — по разным социологическим исследованиям, оно составляет от 4% до 11%. Правда, Трамп за последний месяц сократил своё отставание. Согласно опросу, проведённому службой SSRS по заказу телекомпании CNN с 12 по 15 августа, если бы президентские выборы проходили сейчас, то за Байдена проголосовали бы 50%, а за Трампа — 46%. Для сравнения: по опросу 2-5 июня разрыв между ними был 14% — 55% против 41% соответственно. Двое против президента. Противостоять на выборах Трампу будут Джо Байден и Камала Харрис © REUTERS, Carlos Barria

Такой рывок хозяина Белого дома может быть обусловлен несколькими причинами. Во-первых, национальная экономика постепенно начинает восстанавливаться от удара, нанесённого карантинными ограничениями из-за коронавируса, сокращается безработица. Ведь именно за экономический курс многие американцы и собирались голосовать за переизбрание Трампа, как показывали опросы в начале года. Во-вторых, акции протеста на улицах из-за расового неравенства и полицейского произвола сходят на нет. Люди увидели, что решительные действия президента, бросившего на усмирение толпы подразделения Национальной гвардии, позволили локализовать конфликт не не допустить ещё больших погромов, в то время как демократы поддерживали желание протестующих и дальше бунтовать, отстаивая свои права. Помимо этого, укреплению позиций Трампа способствовал и сам Байден, а точнее истеблишмент Демократической партии, когда выбрал кандидата в вице-президенты. Понятно, что женщина да ещё и темнокожая — это очень символично при нынешней внутриполитической обстановке в Америке и с учётом необходимости мобилизовать цветной электорат, но личность Камалы Харрис может, наоборот, оттолкнуть часть избирателей. В то время, когда афроамериканцы, которые традиционно голосуют за демократов, протестуют против полицейского произвола, Байден объявляет, что его напарницей будет бывший прокурор, посадившая тысячи людей за решётку. К тому же, как показали внутрипартийные праймериз, Харрис — не самый популярный среди американцев демократ, раз ей пришлось выйти из президентской гонки в декабре с крайне низкими рейтингами. Да и многих настораживает, как смогут работать в тандеме люди, которые ещё несколько месяцев назад спорили, переходя на личности. Точнее Камала переходила на личности, когда обвиняла Байдена в поддержке сегрегации, от которой она сама страдала, будучи ребёнком.

Развязка избирательной кампании начнётся через месяц — 29 сентября стартует первый из трёх раундов дебатов кандидатов в президенты, которые реально могут повлиять на решение американцев. И здесь пока преимущество на стороне Трампа, который уверенно держится на публике и не уклоняется от общения с журналистами, как Байден, последний раз отвечавший на вопросы СМИ почти месяц назад, 28 июля. Кроме того, на дебатах со своими однопартийцами на праймериз бывший вице-президент не был самым убедительным, хотя острых вопросов ведущие ему почти не задавали. Тем не менее, он путал цифры, факты, имена и не мог чётко сформулировать свою мысль.

В связи с этим очень часто звучит мнение, что в случае победы на выборах Байден будет номинальным президентом, а руководство страной ляжет на плечи партии, в частности на вице-президента Камалу Харрис. У Трампа на этот счёт есть свои мысли.

«Джо Байден является марионеткой радикально левого движения. Они хотят сделать много плохого, и они следуют указаниям своего босса. Я думаю, что его (Байдена — ред.) новый босс — это Берни Сандерс, можете ли вы в это поверить? Сумасшедший Берни. Берни Сандерс в своей речи высказал многие такие идеи, которые ещё несколько лет назад считались радикальными. Теперь это мейнстрим. Это был Берни Сандерс, потому что Джо сам не понимает, где он вообще находится. Но если бы даже он и понимал, его увели настолько сильно влево, что наша страна уже не будет той страной, которую мы знаем», — заявил президент в Аризоне. Надеюсь, что дуэт «Байден-Альцгеймер» проиграет – Вассерман о выборах в США © REUTERS, Jonathan Ernst

Действительно, после того, как Сандерс прекратил борьбу за звание кандидата в президенты, Байден включил в свою предвыборную программу несколько его тезисов. Более того, избирательный штаб бывшего вице-президента не так давно объявил, что в разработке экономической части принимает участие группа экспертов, созданной совместно с сенатором от Вермонта.

В этом может крыться не только попытка найти лучшие тезисы посредством мозгового штурма, но и стремление преодолеть раскол в партии, поскольку внутри неё чётко прослеживается несколько групп, и левое крыло, которое представляет Сандерс, одно из них.

«Перед Байденом стоит сложная проблема — создание устойчивой предвыборной политической коалиции. Сегодня она разношёрстна: левое крыло, этнические меньшинства и умеренные демократы. На съезде уже проявились серьёзные разногласия между Байденом и левым крылом, которое не поддерживает в некоторых элементах его программу», — сказал в эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Ярким свидетельством этого стал момент, когда во время голосования за кандидата в президенты во второй день съезда член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес, которая относится к левому крылу, поддержала не Байдена, а Сандерса, подчеркнув, что миллионы людей в США рассчитывают на глубокие системные преобразования, которые бы могли помочь решить проблемы, связанные с безработицей, отсутствием жилья и недоступностью медицинских услуг. Тем не менее, её поступок не повлиял на конечный выбор партии, а она сама позже в Twitter поздравила Байдена с выдвижением и пожелала ему победы 3 ноября.

Сейчас Трамп уступает Байдену 4% точно так же, как уступал Хиллари Клинтон в 2016 году. Ситуация в США и в мире в целом меняется настолько стремительно, что расстановка сил в президентской гонке может измениться в одночасье. К тому же ни кандидаты в президенты, ни кандидаты в вице-президенты ещё не сказали своё слово на теледебатах. Да и сама американская избирательная система добавляет интриги, ведь победителем может стать тот, кто получит меньше голосов избирателей, пришедших на участки для голосования.