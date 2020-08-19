По состоянию на 12:30 19 августа в мире зарегистрировали свыше 22,1 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 781,1 тыс. человек, 14,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 171,8 тыс. человек, больше 1,8 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,4 млн жителей, свыше 109,58 тыс. человек скончались, больше 2,7 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,7 млн случаев заражения, 52,8 тыс. смертей, 2 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 937 тыс. (плюс 4828 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 989 человек (плюс 117 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 749 тыс. человек.

Число новых случаев заражения в стране остается на минимальном с апреля уровне и держится ниже 5 тыс. случаев за день третьи сутки подряд.

В Роспотребнадзоре заявили, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Всего тестирование было проведено в 23 регионах страны.

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса до 3 сентября.

«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — объяснил губернатор края Вениамин Кондратьев.

К моменту государственной регистрации первой из разрабатываемых в России вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 ее безопасность была проверена только на 20 участниках испытаний, следует из данных Минздрава. Авторы исследования безопасности препарата Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета указывают на то, что вакцина пока не будет применяться для лиц младше 18 и старше 60 лет. Ее исследование продолжится на пострегистрационном этапе.

У 11 хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды хоккейного клуба «Сибирь» получены положительные результаты тестов на коронавирус. Все заболевшие перешли в режим изоляции.

В командировке по Дальнему Востоку коронавирусом заразился министр энергетики Александр Новак. О болезни чиновника сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Глава правительства пожелал заболевшему здоровья, отметив что Новак переносит болезнь бессимптомно.

К новой волне пандемии готовятся нефтяники. В частности, «Роснефть» разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников.

Эксперты предупреждают россиян, что вторая волна коронавируса вызовет подорожание продуктов на 30%. Это связано с новыми санитарными требованиями, а также с падением курса рубля, подорожанием бензина и повышением тарифов ЖКХ.

Дистанционное обучение школьников может вернуться, если ухудшится ситуация с коронавирусом в регионах, сообщили несколько губернаторов. Поводом для предположений стало заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене в школах массовых мероприятий.

Украина и коронавирус

На Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро среды выявлено 1967 заболевших за сутки Covid-19, при этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ровенской (125), Одесской (123), Закарпатской (117) областях.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 96 403 человек, выздоровели — 49 737, умерли 2144 человека.

Число заразившихся коронавирусом в Киеве за прошедшие сутки выросло в 2,5 раза и составило 215 человек, днем ранее медики зафиксировали только 88 инфицированных, сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет 458 человек.

Дорогой коронавирус. Чем обернётся пандемия Covid-19 для украинцев © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Юрий Гусев.

В Лисичанске принято решение о возобновлении перевозок пассажиров троллейбусами с 24 августа.

Правительства Украины и Израиля призвали паломников-хасидов воздержаться от посещения украинского города Умань в этом году во время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана).

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины проверит цены на ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий.

Ситуация в мире

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 22 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Отметка в 21 млн случаев заболевания была пройдена 14 августа, 20 млн — 10 августа, 19 млн и 18 млн — 6 и 2 августа соответственно.

В Ливане произошел новый всплеск распространения коронавируса, власти вновь вводят в стране карантин. Строгие ограничения введены на две недели.

Актриса Шэрон Стоун обвинила правительство США во лжи о коронавирусе. Стоун рассказала в Instagram, что её сестра вместе с мужем попали в больницу с COVID-19 и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Она заявила, что в штате Монтана, где сейчас находятся её близкие, невозможно сдать анализ до тех пор, пока не проявятся симптомы заболевания.

Переболевший COVID-19 житель Гонконга вновь заразился коронавирусом в Европе. Медики сообщили, что у 33-летнего мужчины во второй раз оказался «довольно высокий уровень вирусной нагрузки». При этом в ВОЗ считают, что это маловероятно.

Россиян призывают воздержаться от отдыха в Турции из-за коронавируса.

«Официальные данные по COVID-19 в Турции могут быть заниженными, а отдых там чреват гибелью. Поэтому от поездок лучше отказаться», — считает эксперт Альянса туристических агентств, юрист Эдуард Шалоносов.

Риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались учеными: согласно последним исследованиям, ожидание ребенка делает женский организм более уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Подтверждающие это данные опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в конце июня.

Коллективный иммунитет не спасет от пандемии COVID-19, необходимо предпринимать активные меры для ограничения распространения вируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В США активисты американского социального движения Survivor Corps составили список последствий коронавируса. На первом месте в списке стоит постоянная усталость, на нее пожаловались 100% пациентов. На втором — боли в мышцах (66,8%), на третьем месте — дыхательная недостаточность (65,1%). Далее следуют сложности с концентрацией внимания, сниженная физическая активность, головные боли, проблемы со сном, тревожность и так далее.

Китайская вакцина от COVID-19 может поступить на рынок уже в конце декабря, рассказал секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.