Итак, оппозиция, недовольная результатами выборов, вывела людей на улицы. Острая часть противостояния сейчас заморожена – обе стороны померились силами и должны прийти к какому-то компромиссу. Во всяком случае, к этому призывает Меркель

Мяч (точнее — шайба) на стороне Лукашенко. Что предложит премудрый «Бацька»?

«Бацька» предложил аж два варианта.

Вариант №1 сводится к пересчёту голосов. По словам Лукашенко, он предложил его неким оппозиционерам, но те упёрлись — хотим, мол, выборы.

Вариант №2 предполагает проведение конституционной реформы и только потом досрочные выборы.

Абзалов сказал, что сделает Лукашенко, если ему удастся сохранить власть © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Подробности реформы неизвестны, но, судя по словам Лукашенко, задумана определённая децентрализация: перераспределение полномочий властей разных уровней и передача части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

Теоретически, если полномочия президента будут серьёзно затронуты, проведение такой реформы может предполагать и досрочные выборы (старого президента выбирали под другие полномочия). Однако это не обязательно. Например, в 1996 году принятие новой Конституции Украины не привело к переизбранию Кучмы (правда, позже Конституционный суд счёл, что в результате первый президентский срок Кучмы оказался «неполноценным», и он может участвовать в выборах третий раз подряд).

Может ли проведение досрочных выборов исправить ситуацию? Мы считаем, что нет.

Предложение Лукашенко предполагает признание того, что именно он — законно избранный президент, причём с результатом, представленным ЦИК. Просто потому, что если статус Лукашенко не определён, то как же он может проводить конституционную реформу?

Примерно так же мыслили представители украинской оппозиции в начале века. Сама по себе конституционная реформа 2004 года даже у Ющенко вопросов не вызывала. Да, шла пропагандистская кампания относительно того, что реформа, дескать, направлена на то, чтобы лишить «народного президента» полномочий (это было не так, но именно это в конечном итоге и случилось). Но когда Ющенко вместе с Морозом предоставили эфир на УТ-1 в программе, которую вёл Михаил Погребинский, он прямо сказал, что все основные идеи реформы поддерживает. Проблема, таким образом, была не в том, что предлагают, а в том, кто предлагает.

Теперь относительно сути выборов. Если уж Лукашенко готов на пересчёт голосов по протоколам, то он уверен в результате, несмотря на то, что оппозиция опубликовала десятки протоколов, в которых убедительную победу одержала Тихановская.

Мы, правда, отметим, что в 2004 году Ющенко тоже демонстрировал пачки протоколов, которые доказывали победу оппозиционного кандидата на выборах в закарпатском городе Мукачево. Автор статьи видел тогда эти протоколы и удивлялся легковерию лидера оппозиции, которому впарили эту туфту.

Ещё больше вопросов вызывают результаты выборов. По официальным данным, Лукашенко получил свыше 80% голосов, но по данным проведённых оппозицией экзитполов, за Тихановскую голосовало порядка 70% опрошенных. Эти данные никак между собой не совмещаются. Даже если предположить, что 100% досрочно голосовавших поддержали Лукашенко, а 70% проголосовавших очно — Тихановскую.

Мы не знаем, как именно проходили выборы в Белоруссии, а также кто и как «рисовал» результаты. Зато у нас есть опыт выборов 2004 года, которые строились изначально на версии, что в «честных» выборах победит Ющенко, а если он победит, значит, выборы сфальсифицированы. Формальный результат выборов оппозицию не интересовал.

Судя по всему, такая же стратегия была у белорусской оппозиции, за вычетом двух важных обстоятельств.

Во-первых, Ющенко был политиком с богатым прошлым, чей имидж раскручивался коллективным Западом несколько лет и который действительно пользовался поддержкой в стране. Тихановская — просто жена своего мужа. Собственно, это уже новый этап технологий «цветных революций» даже по сравнению с Зеленским. Он всё же не был столь вопиюще пустым.

Во-вторых, на Украине была сильная оппозиция, имеющая мощное парламентское представительство и ресурсы, позволяющие контролировать выборы и влиять на власть. Белорусская оппозиция сравнимого веса не имеет.

Учитывая эти факторы можно с уверенностью сказать, что результат выборов белорусскую оппозицию интересовал в значительно меньшей степени, чем украинскую в 2004 году. Шансов на победу у неё не было, а значит, не надо было заморачиваться и изображать хоть сколько-нибудь правдоподобные результаты выборов (отсюда — совершенно фантастические 70%).

Нет ничего удивительного и в том, что оппозиция моментально сменила повестку дня — если вначале протестовали против итогов выборов, то продолжают уже против беспредела властей, побивших «онижедетей». Кстати говоря, уже именно поэтому любые заявления Лукашенко относительно пересчёта голосов или перевыборов не имеют смысла — они обращены к старой повестке дня. Его хотят "уйти" уже не потому, что он слишком долго президент или сфальсифицировал выборы, а потому что «детей побили».

Оппозиции действительно нужны выборы с «чистого листа», как в 2014 году на Украине: без Лукашенко, с разгромленным госаппаратом (у Порошенко, кстати, были большие проблемы со сведением результатов выборов так, чтобы обеспечить победу в первом туре), с деморализованными и запуганными сторонниками Лукашенко (где АТО проводить будем, сябры?) и т.п.

Таким образом, никакого компромисса тут быть не может. Только безоговорочная капитуляция Лукашенко. Он, однако, не в таком плохом состоянии, чтобы идти на такие переговоры. Поэтому ситуация зависает вплоть до какого-либо эксцесса или "случайной" жертвы режима.