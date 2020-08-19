Офис президента Украины предпринимает самые разные меры, чтобы поставить на место министра МВД Арсена Авакова, возомнившего о себе как реальном гаранте Конституции и чуть ли не о главнокомандующем. И Аваков на время притих. Но для этого пришлось поработать СБУ и убить одним махом двух зайцев

Вся эта история началась с хорошо известного недавнего факта. Но стоит о нем вспомнить еще раз. Утром 21 июля в Луцке неизвестный, вооруженный автоматом и гранатами, захватил рейсовый автобус с пассажирами. Захватчик позвонил в полицию, представился Максимом Плохим (Кривошем) и сказал, что опубликовал требования на своих страницах в соцсетях и ролик в Ютубе. Основное требование: чиновники и политики должны признаться в том, что они преступники. А если его требования не будут выполнены, он взорвет автобус и еще якобы одну бомбу, заложенную в людном месте города. Преступление без наказания? Подозреваемых по делу Шеремета выпускают на свободу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Освобождать заложников в Луцк приехал лично министр МВД Арсен Аваков, который взялся руководить операцией, хотя подобным должны были заниматься сотрудники СБУ. Переговоры с захватчиком вел замначальника полиции Волыни. Вечером президент выполнил требования террориста — посоветовал в соцсетях смотреть художественный фильм «Земляне» и поговорил с Кривошем минут десять. После этого террорист вышел из автобуса и около десяти минут ждал, пока его задержат. Спецназ начал штурм автобуса, используя бронетранспортёр и светошумовые гранаты, чем перепугал заложников. Глава МВД сообщил, что в Харькове был задержан сообщник террориста, хотя позже оказалось, что этот человек продавал Кривошу оружие, которое он привез из зоны АТО, посещая ее в качестве волонтера.

В результате все лавры в связи с задержанием террориста достались Авакову, который ненавязчиво подвинул СБУ, тем самым демонстрируя, кто в доме хозяин. Но когда 3 августа уже в центре столицы Украины гражданин Узбекистана захватил банк с заложницей, всемогущего министра внутренних дел не было ни слышно и ни видно, многие удивились произошедшему. Как оказалось, сразу после луцких событий Арсена Авакова поставили на место.

Слишком много на себя брал

Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк в интервью рассказал, что президент Владимир Зеленский уже показал министру внутренних дел, что тот не может перетягивать на себя роль главы государства.

«Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране — он и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность. Это не вопрос одного разговора. Это вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: «кулуары». Вот в кулуарах определённым образом люди себя ведут. И Арсен Борисович тоже это понял. И это очень хорошо. Потому что невозможно, когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента», — сообщил советник.

Сотрудник Офиса президента не сказал о том, что немало усилий утихомирить пыл Авакова приложила и СБУ. Буквально сразу после луцких событий, когда Арсен Борисович пытался показать себя незаменимым руководителем, способным грудью бросаться на амбразуру в случае опасности и чуть ли не лично штурмовать автобус с террористом, в Харькове СБУ накрыла группировку одного из главных криминальных авторитетов города Вадима Казарцева, больше известного как Князь. Уездная жизнь столичного Киева © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По информации ведомства, банда занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях и особо активно с 2014 года. Члены группировки, среди которых были бывшие силовики, бойцы АТО, имели значительное влияние на представителей местных властей, подчеркивает СБУ.

В ходе обысков было изъято почти 8,4 миллиона гривен, около $170 тысяч и 40 000 евро, черновые записи, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов. 23 июля были задержаны четверо членов банды. Сам Князь, по информации СБУ, руководил преступной группой из-за границы. А вот его подопечные теперь будут отвечать по ст. 146 «Похищение человека», ст. 187 «Разбой», ст. 189 «Вымогательство» и ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины.

Но самое пикантное в том, что Князя связывают с Арсеном Аваковым. И связь эта тянется с тех времен, когда Аваков был губернатором Харьковщины. Как утверждают правоохранители, группировка Князя выполняла некоторые «грязные» поручения министра и его окружения.

Внештатный решала и киллер

Несмотря на то что Аваков уже давно покинул пост главы Харьковской области, его интересы в регионе всегда лоббировались, в частности, это игорный бизнес, кроме этого он кинул на деньги не одного местного бизнесмена. Свое состояние Аваков сколотил незаконным способом. По сей день местные правоохранители и бизнес-элиты считают, что в начале 90-х Аваков убрал своего компаньона и прикарманил весь бизнес. Понятно, что не собственными руками. Но с тех пор, как мэром Харькова стал Геннадий Кернес, у Авакова с ним возникли трудности и разногласия. А как только Аваков стал рулить МВД, тут же возникли уголовные дела против мэра Кернеса, не говоря уже о неудачном покушении на него в апреле 2014 года, усадившим градоначальника в инвалидную коляску. И тогда, и по сей день Кернес уверен — покушение на него организовал Аваков. Но киллер промахнулся.

Несмотря на это, в Харькове продолжились отстрелы бизнесменов. В 2018 году на еврейском кладбище убили известного бизнесмена Юрия Димента — близкого друга Кернеса. По Харькову поползли слухи, что Демента убили люди Вадика Казарцева (Князя) и, скорее всего, его же люди покушались и на мэра. И что Князь не раз выполнял разные поручения Авакова, и что в его бригаде состоят бывшие сотрудники МВД. Естественно, публично Аваков открещивался от знакомства с Князем, при этом все знали, что Казарцев — «решала» Авакова. Именно поэтому МВД все это время закрывало глаза на криминальные дела группировки авторитета, что позволяло им заниматься рэкетом, вымогательством, похищением людей, разбоями и даже убийствами. Ни убийство бизнесмена, ни покушение на мэра так и не раскрыты, хотя МВД долго делало вид, что расследует эти дела. Харьковские выборы: продолжение преследует © paul-itk.livejournal.com

Вадим Казарцев (Князь), 1960 года рождения, был осужден за участие в убийстве в 1991 году, отсидел 8 лет из 12. Он никогда особо не светился, все дела проворачивал тихо, но из тени вышел в 2014 году. Он занялся благотворительностью — Казарцев помогал украинской армии на Востоке, а также был покровителем общественной организации «Мы харьковчане», которая берется за решение любых спорных вопросов, связанных с рейдерскими захватами и т.д. Он также оказался неплохим бизнесменом. После гибели в ДТП его компаньона Казарцев оформил на себя активы фирмы «Будгарант-7», а также ООО «Харкивспецбудмеханизация», которые занимаются ремонтом дорог.

Вадим Казарцев также является отцом судьи Хозяйственного суда Харьковской области Валерии Казарцевой, которая периодически указывает отца в своей декларации. Из недвижимости ей принадлежит 48-метровый садовый дом, 65-метровый гараж и 164-метровая квартира в Харькове. Кроме этого отец делает ей дорогие подарки — 600 тысяч гривен, автомобили.

Как подчеркивают харьковские правоохранители, задержание группировки Князя — это серьезная оплеуха главе МВД. Неспроста Князь уже давно сидит в Европе и даже носа не кажет в Украину. Он слишком много знает и, если он попадет в руки недругов Авакова, это будет серьезный удар по министру. Пока же акцию с арестом боевого крыла Князя можно считать профилактической — Авакова предупредили не высовываться больше и знать свое место.