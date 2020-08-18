Флагманы белорусской промышленности поочередно присоединяются к забастовке. В перспективе это может иметь печальные последствия для Белоруссии, кто бы её ни возглавлял

В Белоруссии продолжаются акции протеста. К ним присоединяются белорусские предприятия, многие из которых критически важны для экономики Белоруссии. Среди них — «Беларуськалий».

«Уважаемые работники ОАО «Беларуськалий», коллеги, бастующие, все, кто неравнодушен, начиная с 15.00 сегодня, 18 августа 2020 года, объявляю общий сбор на площади. Начиная с 19 августа 2020 года общий сбор на площади в 9 часов утра. На работу не приезжаем, выезжаем на площадь. Явка строго обязательна! Желающим примкнуть к нашему движению: не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Мы вас ждем!» — заявил сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун днем 18 августа.

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун выступил с обращением к бастующим и всем неравнодушным pic.twitter.com/CEyUcTk6hb — Чай з варэннем (@belteanews) August 18, 2020

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Еще утром этого же дня руководитель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза Андрей Рыбка заявлял, что производство полностью не остановлено, а среди рабочих есть колеблющиеся.

«Производство полностью не остановлено. Шахтеры спускаются в шахту, какие-то работы выполняются. Есть сомневающиеся, что эти методы (забастовка. — Ред.) целесообразны», — передавали СМИ его слова. Эксперт рассказал, сколько продлятся протесты в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Он заявил, что в профсоюзе старались объяснить рабочим, что необходимо отгружать удобрения по контрактным обязательствам.

Накануне — 17 августа — шахты предприятия прекратили выдачу руды. Руководство завода встретилось с рабочими и предложило им компромисс: последние формируют список своих требований, но не останавливают производство и не присоединяются к забастовке. Рабочие не согласились, заявив, что понимают — «это серьезный удар по экономике страны, бюджету, но другого способа повлиять на власть нет».

Остановка такого предприятия, как «Беларуськалий», обрадует его конкурентов: по объему выпускаемых калийных удобрений это второе после «Уралкалия» предприятие на постсоветском пространстве. В мире же каждая шестая тонна калийных удобрений выпущена «Беларуськалием». Согласно данным Белстата, в 2019 году предприятие выпустило свыше 7,3 млн тонн калийных удобрений.

Впрочем, рады будут и заграничные предприятия во многих других отраслях. Ведь бастует не только «Беларуськалий».

Бульба вместо зарплаты

Во вторник, 18 августа, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live сообщил: бастующим ряда белорусских предприятий будет что поесть.

«Фермер — пенсионер из Черикова обратился к рабочим МТЗ и «Гомсельмаш», чтобы те не сдавались и удерживали забастовку. А в случае увольнения дедушка готов помогать и отправить в Минск плоды своего богатого урожая. Народная солидарность белорусов трогает до глубины души. Только так и только вместе мы сможем преодолеть этот нелёгкий путь к победе над кровавым режимом Лукашенко!» — сообщил канал. Кочетков рассказал, что помогло бы усмирить протесты в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

На видео, прикрепленном к этой записи мужчина, который сам себя называет «маленьким фермером», жалуется на то, что у него было столярное производство, но «пришли китайцы, всё развалили своим пластиком». В итоге он и подался в фермеры.

«Мужики, держитесь! Могу помочь вам, если трудно будет. Пришлю мешок-два бульбы, капусты, фрукты, овощи, яблоки. Могу флягу молока, две фляги молока», — воодушевленно рассказывал мужчина, работавший, по его словам, на «Гомсельмаше» в 80-е годы ХХ века.

Правда, на одном лишь «Гомсельмаше», согласно данным 2019 года, работают около 8 тыс. человек. В общем, двумя мешками и двумя бидонами с молоком всех их не накормишь. А если вспомнить, что на МТЗ, согласно данным самого предприятия, работает свыше 16 тыс. человек, то помощь «маленького фермера» окажется совсем скромной.

Тем временем Польша, откуда звучат призывы к белорусам бастовать, уже заявила, что готова принять у себя граждан Белоруссии по ускоренной процедуре.

«Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу. Есть примеры людей, которые в последние дни обращались за такой помощью и такую поддержку получили», — заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По его словам, это «не может быть призывом, а только гарантией на случай проблем».

При этом в сети уже зафиксировали просьбы ряда белорусских работников (правда, пока из сферы информационных технологий) предоставить им работу за рубежом. Мотивируют это белорусские айтишники и их родные тем, что им «страшно находиться в стране». Но в том, что они получат работу, есть большие сомнения: мир переживает экономический спад, вызванный пандемией, и вакансий не хватает даже гражданам развитых экономик. Станислав Бышок: В Белоруссии идёт «телеграмная» революция, будущее неумолимо © РИА Новости, Александр Натрускин

Несмотря на это, рабочие волей или неволей присоединяются к забастовкам.

Польская клубника и иные альтернативы

В Солигорск, где работает «Беларуськалий», на митинг рабочих предприятия 18 августа прибыла Мария Колесникова — глава избирательного штаба Виктора Бабарико, единственная оставшаяся в Белоруссии лидер протестующих из так называемой «тройки женщин». Колесникова настаивает на продолжении забастовки.

«Не будет манны небесной, надо продолжать протест и забастовки. Коллективы должны назначить главных, они войдут в состав Координационного совета», — заявила она ранее тем же днем на другой встрече — с сотрудниками Купаловского театра в Минске.

Тем временем рабочие некоторых предприятий переживают за свою судьбу и трудоустройство, спрашивая во время протестов у начальства, будут ли их увольнять.

«Никаких прогулов и увольнений по каким-то там статьям не будет. Давления нет. Скажите мне, кто на кого надавил — давайте списки», — заверил 18 августа рабочих замгендиректора Минского моторного завода по идеологии, социальному развитию и работе с персоналом Андрей Новик.

Однако гарантировать, что бастующие предприятия будут обеспечены заказами и, соответственно, деньгами для выплаты зарплаты, не может никто.

Украинские наблюдатели уже предупредили белорусов: если те продолжат бастовать, последствия могут быть весьма негативными для экономики как их страны, так и для них лично.

«А что же будет с 5 тыс. рабочих? А они поедут на сезонные работы в Польшу или мыть задницы в Италию и Германию. Клубника сама себя не соберет и задницы сами себя не вымоют. И так будет с большинством заводов в Белоруссии — они просто перестанут существовать. БелАЗы в Европу продавать? Или МАЗы, или еще что-то?

Это чёткий путь Украины — путь в никуда. В Белоруссии ничего не приватизировано, и можно представить себе количество голодных шакальих глаз, с вожделением взирающих на эти неразграбленные богатства», — заявила юрист и адвокат Татьяна Монтян, комментируя выступление некоторых руководителей одного из предприятий в Минске. Аркадий Гольдин: Протестующие в Белоруссии владеют стратегической инициативой © vk.com, Аркадий Гольдин

Если забастовка, на которой так настаивает белорусская оппозиция, продолжится, хуже в первую очередь будет рабочим. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пока демонстрирует: власть сдавать он не собирается.

А это значит, что в будущем оставшиеся без работы рабочие будут искать заработок в той же Польше, куда они, если повезет, смогут добраться по упрощенной процедуре. И новая работа будет куда тяжелей и гораздо менее прибыльной. И уж, конечно, на той работе не будет ни профсоюзов, ни социальных или каких-либо еще гарантий. Ну а вот блогеры из Польши без зарплаты не останутся.