Говорить нужно не столько о пандемии Covid-19, сколько о беспомощности украинской власти и о бедственном положении заболевших украинцев. В этом уверена экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, сама перенёсшая эту болезнь

По данным Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Украины, по состоянию на утро вторника, 18 августа, в стране зафиксировано 1 616 новых случаев заражения сутки Covid-19, общее число зараженных составило 94 436 человек.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 2 116 пациентов с этим диагнозом (27 — за истекшие сутки). Выздоровели 48 925 человек.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Львовской области — 12 260, в Киеве — 10 730 и в Черновицкой области — 7954, сообщает Минздрав Украины.

Ввёдённый в связи с эпидемией карантин повлёк за собой тяжёлые экономические последствия. Минэкономики Украины прогнозирует снижение ВВП в 2020 году на 6%, прогноз МВФ для Украины ещё более пессимистичен — падение на 8,2%.

Скаршевский об украинской экономике: мы переходим в затяжную стагнацию © Facebook, Виктор Скаршевский Виктор Скаршевский, негативные процессы, особенно в украинской промышленности, начались еще со второго полугодия прошлого года, карантин (которого, конечно, никто не ожидал) сильно усугубил текущую ситуацию.

По словам экономиста, безработица «увеличилась раза в два»: если перед карантином в стране было 1,5 млн безработных, то теперь без источника дохода осталось до трёх миллионов человек.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала News One отмечал, что страна идёт к дефолту: «надо видеть, как быстро растут наши долги, какие тяжёлые условия нам по новым займам дают для того, чтобы мы брали деньги для того, чтобы отдать старые займы…».

В случае дефолта будет девальвация, денежные доходы и накопления украинцев обесценятся, цены взлетят, и «бедные граждане Украины окончательно станут нищими», подчеркнул Суслов.

«Это будет для Украины катастрофа, - заявил экс-министр. - Но к этой катастрофе, надо признать, при данной теперь экономической политике, мы и идём».

Скаршевский считает, что вторая волна карантина может привести к социальным потрясениям, к бунтам. При этом он отметил, что сознательно говорит именно о второй волне карантина, а не коронавируса, поскольку и первой волны коронавируса, по его мнению, не было.

«По свежим данным Госстата, людей от пневмонии и гриппа в этом году умерло меньше на 5%, чем в прошлом. И где здесь эпидемия, пандемия и так далее?» - задал он вопрос.

И добавил, что «в 2016 году за тот же период умерло на 15% больше, чем в нынешнем пандемическом кризисном году».

Популярная украинская певица открестилась от «секты адептов коронавируса» © commons.wikimedia.org, Albin Olsson но не для всех — границы, пандемия и угроза переноса местных выборов, и т.д.

Однако люди на самом деле болеют и умирают от Covid-19.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала News One рассказала, как она сама и её близкие переболели коронавирусной инфекцией. После чего она изменила своё мнение о пандемии и предпринимаемый в связи с этим мерах.

В серьёзность угрозы коронавируса верят далеко не все, по крайней мере, многие ставят под сомнение утверждение о том, что тотальный карантин был введён именно по медицинским соображениям.

Лукаш отметила, что до сих пор она в соцсетях получает «в личку» письма от сограждан: «люди пишут, что этого вируса нет, что это происки мировой закулисы, что это масонский заговор…».

«Я и сама, если честно, была настроена очень скептически, когда слышала постоянное нагнетание информационной повестки, связанной с вирусом. Пока не познакомилась с ним лично. И теперь о нём и о карантине у меня совершенно другое впечатление и мнение. Заболевание это тяжкое…», — сказала она, рассказав, каково жить в мире без запахов, без вкуса и без сна.

Украинских школьников посадят в «пузыри» из-за коронавируса © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Так, в Киеве ПЦР-тест стоит от 800 до 2000 гривен (в зависимости от лаборатории, от срочности, и т.д.), то есть от 2000 до 5000 рублей, компьютерная томография (КТ) лёгких — около 1000 гривен (около 2700 рублей).

«Кроме того, вам нужны будут витамины, лекарства, питание. И несколько недель человек не будет работать. Человек и его окружающие, его семья, его родные и близкие. Со старта семье из 3-4-х человек нужно приготовить 10 000 гривен», — сказала Лукаш, добавив, что она не увидела ни одной государственной программы, связанной, например, с бесплатным прохождением тестов, КТ лёгких, помощи с лекарствами.

По её словам, украинцы, столкнувшись с этой хворью, обнаруживают, что единственная помощь от государства, на которую можно рассчитывать — это ролики по ТВ о том, как они должны себя ограничивать — «это всё».

Тем не менее, нового карантина не будет: людям необходимо на что-то жить, они будут пытаться общаться, будут пытаться работать.

А что с эпидемией? Эпидемия будет шириться, считает экс-министр. Однако, по её мнению, вопрос уже не в вирусе (с ним придётся жить) и не в карантине, — «вопрос в том, что сделало государство для того, чтобы люди, столкнувшиеся с этой проблемой, могли себя защитить».

И ответ на этот вопрос простой: кроме запугивания — «ничего». Бедные просто не получат надлежащего лечения, для них — «шансов нет». По факту, лечение только для богатых…