По состоянию на 12:30 18 августа в мире зарегистрировали свыше 21,8 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 774,1 тыс. человек, 13,8 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 170,5 тыс. человек, больше 1,8 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,3 млн жителей, свыше 108,5 тыс. человек скончались, больше 2,6 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,7 млн случаев заражения, 51,7 тыс. смертей, 1,9 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 927 тыс. (плюс 4892 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 740 человек (плюс 55 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 736 тыс. человек

В правительственном пуле журналистов, освещающих работу премьера, выявлено еще несколько случаев заражения коронавирусом. Журналистов изолировали. Весь пул сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина журналистов вылетел из Благовещенска.

В Мариинском театре примерно у 30 сотрудников, в том числе у артистов, выявили коронавирусную инфекцию, трое госпитализированы. Среди заболевших в основном артисты балета.

Медиков в России будут вакцинировать параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного, этапа исследований вакцины, сообщили в Минздраве.

В центре «Вектор» стартовал новый этап испытания второй в России вакцины от COVID-19. Препарат испытывают на добровольцах. Все они чувствуют себя хорошо. Глава Челябинской области Алексей Текслер стал первым губернатором, который получит вакцину от коронавируса для своего региона. Его уже пытаются догнать главы остальных регионов России, но им придется встать в очередь.

Приход второй волны коронавируса будет связан не с началом учебного года, а с завершением периода отпусков в сентябре-октябре. В этом уверен глава свердловского Минздрава Андрей Карлов. Он считает, что главная задача сейчас состоит в вакцинации. По мнению специалиста, если COVID встретится с гриппом, лечить человека будет гораздо сложнее.

В некоторых российских школах учителей обяжут носить защитные маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. Введение соответствующего режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. При этом школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке».

По мнению врача и телеведущей Елены Малышевой, риск заражения для учителей и воспитателей не выше, чем для представителей других профессий.

Россия может начать авиасообщение с Китаем и Вьетнамом. В настоящий момент ведутся переговоры. Евросоюз также может открыть авиасообщение с Россией до конца года. Однако россияне уже начали терять интерес к зарубежным курортам. Туроператоры ожидают, что еще минимум полгода россияне по-прежнему будут отдавать предпочтение поездкам внутри страны.

Коронавирус и Украина

Украинские медики за минувшие сутки выявили 1 616 новых случаев заражения коронавирусом, что на 10% превышает показатель предыдущего дня (1 464). От осложнений заболевания за сутки умерли 27 человек.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области — 204, Львовской — 181, Черновицкой — 172 и в Ивано-Франковской — 169.

Коронавирус. Закарпатские чиновники одевали медиков в некачественные костюмы и маски-фальсификаты © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Более 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 449 человек.

Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в Ярошевском психоневрологическом доме-интернате в Винницкой области на Украине, где наличие инфекции подтвердилось у шести человек.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Запорожском медицинском университете на Украине возросло с 29 до 42 человек.

Правительство Украины из-за пандемии коронавируса ввело ограничение на число паломников, которым в сентябре разрешат въехать в страну на празднование Нового года по иудейскому календарю (Рош ха-Шана) в Умани.

Правительство проверит больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне коронавируса, которая может быть осенью, сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля.

Ситуация в мире

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов первым в своей стране испытать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, власти Мексики наладят контакт с российской стороной, если увидят, что новый препарат эффективен.

Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон дважды оговорился и заявил, что российская вакцина от коронавируса разработана в Советском Союзе. Испанский специалист усомнился в том, что вакцина в Европе появится раньше ноября. Говоря о недостатке информации об испытаниях вакцин в России и Китае, он снова ошибся, заявив о производстве препарата в СССР.

В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19. Тестирование на образцах мышей и морских свинок показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью, способна в течение короткого времени вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма.

Ситуация с COVID-19 в Турции весьма напряженная. По словам местных жителей, заболевших инфекцией «полно», но власти это скрывают, чтобы не отпугивать туристов.

Международная группа ученых выяснила, что депрессия и повышенная тревожность являются самыми опасными состояниями при заражении коронавирусом. С ними болезнь проходит тяжелее и чаще приводит к смерти. Кроме этого, хирург из Атланты рассказала о неожиданных психологических последствиях COVID. По ее словам, люди все чаще оказываются недовольны своей внешностью. Из-за этого они стали постоянно обращаться к пластическим хирургам.

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19. Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие COVID-19, в связи с этим существует острая необходимость удвоить усилия по борьбе с данной проблемой.