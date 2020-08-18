Хитрец с имиджем дурачка. Что звёзды говорят о Виталии Кличко

Знатоки бокса говорят, что в этом спорте нет крутых. Есть те, кому ещё не заехали в челюсть. Но в случае с Виталием Кличко можно не согласиться. Кличко - крутой боец. Даже несмотря на то, что все мы видели, как ему заезжали в челюсть

Впрочем, заезжали ему меньше, чем другим боксёрам. И гораздо чаще заезжал сам Виталий. Но всё-таки да, было. И окровавленное лицо после боя с Ленноксом Льюисом тоже было. Киев перед выборами: Виталий Кличко против всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Над Виталием Кличко, как над мэром Киева, принято посмеиваться. Все повторяют его неловкие выражения типа "в будущее могут смотреть не только лишь все". Хихикают и над тем, как братья Кличко прыгали на пешеходном мосту через Днепр, и по мосту пошла трещина: "Ну вы же понимаете, боксер, были удары по голове…"

Имидж Виталия — достаточно добродушный, простодушный, но недалёкий человек, который с трудом подбирает нужные слова. И, наверное, так же думает.

Это абсолютно не соответствует действительности. Не надо забывать, что Виталий Кличко из тех, кто ни разу не упал "на канвас". То есть не получил ни нокаута, ни нокдауна. Редкие поражения в его карьере происходили из-за травм.

Это говорит не столько о его физической форме, сколько об умении оценить противника, держать дистанцию, хладнокровно наносить удар в нужный момент. Словом, о хитрости и точности шагов. Чего, кстати, очень не любили зрители. Виталия укоряли в "осторожности", особенно в последние годы на ринге. Зрителям нужны драмы и эмоции.

Поражений было два, и оба раза сомнительные. Бой с Крисом Бёрдом в 2000 году был остановлен из-за травмы плеча. Виталий проиграл, так как физически не мог продолжать бой.

В бою с Ленноксом Льюисом Виталий потерпел поражение техническим нокаутом. Бой был остановлен арбитром по рекомендации врача. Лицо Виталия было в рассечениях, но он требовал продолжения боя. Это одно из самых сомнительных решений в современной истории бокса. Победу засчитали Льюису.

Стиль боя Виталия описывали так: он знает, что такое дистанция, и умело контролирует ее. Его защита великолепна. Если он пропускает удар, то выдерживает его. Его сила воли не вызывает сомнений.

Что касается насмешек — Виталий выдерживал и не такое. Плевки в лицо брату Владимиру, пощёчина при взвешивании (бой с Дереком Чисорой в 2012 году). Или молодой боксер Мануэль Чарр перед боем заявил, что он — молодой лев, а вот Виталий — просто "кусок мяса".

В боксе обзывания соперников в стиле "он труп", оскорбления, пощёчины, плевки — обычное дело. Кличко привык, это часть его работы: боксёры провоцируют друг друга перед боем практически всегда.

Посмеялись в новостях над ним как над мэром? "Железный кулак" (прозвище Виталия) этого даже не заметил. Провокации и словесные "унижения" — органичная часть его жизни, всей спортивной карьеры. «Слуги народа» перед выборами: какие шансы у президентской партии Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вообще-то супертяжеловесы — внешне спокойные, даже добродушные люди, которые двигаются чрезвычайно быстро и так же быстро соображают. Иначе как они могли выжить в этих боях? И, конечно, у Виталия есть не только сила воли и быстрота реакции. У него есть план. Стратегия. Даже если ее написал тренер.

Но стратегия есть.

Стратагема войны

Меркурий в оппозиции к Марсу в карте рождения. Что это значит? Острый ум. Решительность, находчивость в любой работе или спорте, связанном с руками (Меркурий), а также в речи, в общении и выступлениях.

Проницательный, предприимчивый. Действует очень быстро. Часто этот аспект проявляется как резкость, грубость, бескомпромиссность в словах. Возможен негатив от окружающих. Критика, сарказм. Страдают мышцы и руки (у Виталия была травма плеча, после которой он временно прервал профессиональную карьеру).

Судя по этому аспекту, Виталий должен быть тем человеком, который обзывает соперников. Но нет. Его выделяют среди боксеров как очень сдержанного спортсмена. Так тоже бывает. Если человек сам не проявляет "негатив аспекта", то начинает получать то же самое от окружающих.

Следует обратить внимание на его острый ум. Удивительно, да? Меркурий находится во Льве и сильно влияет на популярность. Всегда будут удары по популярности, по имиджу. Насмешки над тем, как он говорит (Меркурий отвечает за речь и нервную систему).

Удары (от Марса в Водолее) он будет получать от конкретных, видимых соперников. И конкретные удары в спорте, и удары по репутации (слухи о связях с криминальными авторитетами в 90-е, сомнительные снимки в гей-журналах в Германии, многочисленные подозрения и сомнительные решения на посту мэра и т.д.). Да, он всегда знает своих врагов в лицо. И это огромное преимущество, которое с ним со спортивных времён.

Он привык не только к плевкам и оскорблениям. Он привык изучать соперника задолго до боя. И заранее вместе с тренером рисовать комбинацию, схему.

Кстати, нокауты Виталий обычно проводил в первой половине боя. Быстрая расправа, быстрая реакция. «Слуга народа» штурмует Киев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Джулиания

Давайте перенесемся в политическую плоскость. На год назад. У Виталия Кличко ситуация после выборов президентом Зеленского стала совсем не комфортной. Началась борьба за гигантские потоки денег, которые проходят через Киев и которыми надёжно руководил Кличко. Тогда Кличко попытались лишить должности главы КМДА (городской администрации). Он занимал (и занимает) и эту должность, и кресло мэра.

Для непосвящённых. То, что ты — мэр, не имеет никакого значения, если ты не можешь контролировать огромную коррупционно-чиновничью сеть города (КМДА).

Глава офиса президента Андрей Богдан призвал ещё в июле Кличко самого подать в отставку. Тогда команда Зе была в эйфории — "мы здесь власть". И резкий удар в сторону Кличко, казалось, должен был сработать. Коломойский хотел посадить в кресло главы КМДА своего верного "слугу" и по совместительству депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко. Но на другой стороне тоже были опытные профессиональные бойцы.

Практически моментально Кличко опубликовал фото, на котором он запечатлен с адвокатом Трампа Джулиани в Нью-Йорке. Тогда ещё начались сомнения — это, возможно, прошлогоднее фото. Потому что вот вчера Виталий был в Киеве, и как же он уже в Америке?

А 2 августа газета "Нью-Йорк Таймс" сообщила, что Джулиани встречался в Мадриде с помощником Зеленского Ермаком и просил сохранить за Кличко пост главы КМДА. Одновременно обсуждался важнейший для Зе вопрос визита президента Украины в Америку и встреча с Трампом. Вот такая скорость реакции.

Однако 4 сентября Кабмин принял решение об увольнении Кличко с поста главы КМДА. Проигрыш? Ничего подобного. Это постановление до сих пор не подписано президентом. Как пишут украинские политологи, ниточки ведут к Андрею Ермаку, который "гарантировал Кличко неприкосновенность". Именно в направлении "группы Ермака" (Николай Тищенко, Денис Комарницкий и др.) теперь пошел поток "киевских денег".

Скандальный депутат Верховной Рады Юрий Левченко (многолетний член партии "Свобода", по слухам, близок к Порошенко) заявил в 2019 году, что теперь у Кличко новые "смотрящие" — Тищенко и Комарницкий. То есть связь Кличко с Порошенко и Фирташем уже не действует.

Да и ситуация с выборами и рейтингом за год сильно поменялась. Если год назад рейтинг Кличко в Киеве был процентов 20, то в июле 2020-го ему дают на выборах больше 40% (41% — социологическая группа «Рейтинг», 44% — Центр Разумкова). Конечно, отсутствие достойных соперников — главный "помощник" Кличко на этих выборах мэра. Но это тоже часть стратегии. В боксе выбор правильных соперников — основной залог успеха. Местные выборы на Украине: местные элиты готовятся к решающей битве с Киевом © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Например, посмотрим, кого выставили "слуги" кандидатом на пост мэра Киева. Ирину Верещук. Женщине, которая до этого занимала только пост мэра городка Рава-Русская на западе Украины, вряд ли будут доверять киевляне. Больше шансов было бы у Александра Дубинского, известного киевского блогера и телеведущего. И Александр очень хотел стать кандидатом на пост мэра. Но нет, он не прошел "партийный праймериз", как сообщил Зеленский. Может быть, потому что Александр близок к Коломойскому?

И конечно, потому что есть невидимые нам договоренности между партией власти и мэром Киева. Такова "технология жизни" Кличко. Он, не задумываясь, меняет покровителей на все более сильных. Фирташ, потом Порошенко, потом Ермак и Зеленский. Когда он был начинающим боксером, его продвигал криминальный киевский авторитет "Рыбка" — Виктор Рыбалко. Существует много совместных фото Виталия и его брата Владимира вместе с Рыбкой. Ходили слухи о том, что они должны были отдавать своему покровителю проценты с заработков. А потом перестали отдавать. Появился другой покровитель. А Виктора Рыбку убили в Киеве. В 2005 году расстреляли на улице, в центре города.

Президент Кличко

В гороскопе у Виталия есть прекрасный аспект. Трин Солнце — Юпитер. Ему обеспечено покровительство кого-то сильного. Тренеров, бизнесменов. Королей и президентов. И возможность самому стать королем.

В 2013-2014 годах была совершенно реальной история о том, что Кличко становится президентом Украины. Честолюбие (Солнце — Юпитер), желание славы и почестей. Желание больших, очень больших денег (Солнце, Юпитер — Плутон). Конечно, он стремился к победе. Пост президента казался достаточно достижимым. Виталий заявлял о своих амбициях во всеуслышание. И в январе, и в марте 2014 года. А 29 марта неожиданно для многих заявил, что будет поддерживать Порошенко как кандидата на пост президента.

Все дело в том, что решалось это не Кличко и не зависело от его желания. Ходили слухи, что во время "революции достоинства" Виталий встретил Юлию Тимошенко (недавно вышедшую из тюрьмы). Подошёл и прямодушно заявил:

— Юлия Владимировна, я собираюсь стать президентом Украины.

На что Юлия Владимировна холодно ответила:

— Я тоже.

На этом и расстались.

Как известно, президентом Украины стал совершенно другой человек. И решалось это где-то в другом месте. Может быть, в Вене, где встретились Порошенко, Кличко, Фирташ и Лёвочкин. Или ещё раньше, в МИДе Франции, куда несколько раз летал "за ценными указаниями" Кличко осенью 2013 года. Знаменитая встреча в Вене произошла в марте 2014 года. Об этом сам Фирташ рассказал в 2015-м в ходе судебного разбирательства в Вене. И сообщил, что проект "Кличко" был для его команды успешным. Кличко стал мэром, Порошенко — президентом. Как и задумали Фирташ и Лёвочкин. Битва за Киев. Кто будет бороться за место мэра столицы в октябре нынешнего года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На суде в Вене в 2015 году украинский олигарх Дмитрий Фирташ честно заявил, что ещё в 2012 году "разочаровался" в Януковиче и стал искать нового президента Украины (!). "Я подумал, что нужен новый кандидат… Я нашел такого кандидата. Это Виталий Кличко".

США якобы поддерживали кандидатуры Яценюка и Тимошенко. А Фирташ — Кличко и Порошенко.

Позднее, в ноябре 2018-го, в интервью Соне Кошкиной самый скандальный олигарх Украины Игорь Коломойский сказал: "Я так понимаю, Фирташ и Лёвочкин больше Кличко не командуют, там есть другие фавориты". Не уточняя, какие. Ну что ж, у спортсмена всегда есть тренер. Иначе никак. Виталий к этому тоже привык. Амбиции у него большие, но он не будет "класть жизнь" на то, чтобы их удовлетворить.

Его жизненная стратегия такова. Надо пережить напряжение, возможно, даже травму (аспект Меркурий — Марс). После этого расслабься и получи удовольствие от жизни (Солнце трин Юпитер). По сути трин Солнце — Юпитер — это аспект гедонизма. Любовь к роскошной жизни. Этим тоже славится Кличко.

Недавно он отпраздновал 49-й день рождения. С фейерверками, с театральной постановкой. С приглашенной музыкальной группой. В его огромном имении под Киевом есть причал для катеров, вертолетная площадка, плавучий дом. Он не будет рисковать своим образом жизни.

Если бы это был аспект квадрата, как у Романа Абрамовича (Солнце в Скорпионе квадрат Юпитер во Льве), тогда да. Тогда это акула бизнеса и политики. Куда там Кличко до состояния Абрамовича (12 миллиардов долларов в 2019 году). Состояние обоих братьев Кличко в 2019 году оценивали в 90 миллионов долларов. Можно только представить, что бы сделал Абрамович на посту мэра Киева.

Виталий хорошо держит удар. Однако это не акула, нет. Это хорошо управляемый боец. Участник спектакля. Так же, как и бокс сегодня — театрально-боевой вид спорта. С реальными травмами. Реальными эмоциями. Реальными деньгами. Но по сути это расчётливый спектакль. Борьба денег.

Так же, как и политика. Виталий комфортно себя чувствует в этой среде. На нём всегда кто-то зарабатывал огромные деньги. Ничего по сути не поменялось.

Какой прогноз по выборам мэра Киева? Ну, какой может быть прогноз, если баллотируется не Виталий, а Некто, стоящий за его спиной. Через пару лет где-нибудь — ну, предположим, опять в Вене — суд будет слушать показания по делу о том, как один украинский олигарх хотел поставить своего "слугу" мэром Киева. Но ему помешал другой украинский олигарх.

Как сказал Коломойский, "им командуют сейчас другие фавориты".

В спорте всё-таки честнее. Кто бы за тобой ни стоял, какие бы "денежные мешки" тобой ни управляли, но тебе не надо столько врать. И в челюсть ты реально получаешь лично сам. И на самом деле можешь считать себя крутым.