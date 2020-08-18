Александр Лукашенко теряет поддержку своего ядерного электората. Тем временем действия лидеров и организаторов протестов всё чаще напоминают действия вождей Майдана

В понедельник, 17 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил несколько заводов в стране. Видео с одного из посещений стало вирусным.

«Спасибо, я сказал всё. Можете кричать: «Уходи!» — завершил он своё выступление перед рабочими Минского завода колесных тягачей.

Вечером в тот же день протестующие направились под Центр изоляции правонарушителей, что в переулке Окрестина. При этом некоторые популярные среди протестующих Telegram-каналы, вроде Nexta_live или канала польского Белсата, нагнетали атмосферу. Другие каналы в это время призывали не усугублять конфликт, опасаясь за судьбу задержанных.

При этом вечер 18 августа показал разделение протестующих на две условные группы. Это может свидетельствовать о попытке взять протест в Белоруссии под контроль. Белорусский журналист Сергей Смирнов о войне флагов и о том, что сделает из Белоруссии Запад, если победит Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

И снова волонтеры и другие примеры поразительной самоорганизации

В 2014 году на Украине среди наиболее часто используемых в СМИ и разговорах слов появилось слово «волонтёр». Так сначала называли тех, кто помогал в организации и функционировании Майдана, а потом тех, кто помогал украинской армии. Спустя первые месяцы после охватившей общество эйфории по поводу умения украинцев самоорганизоваться и подставить плечо друг другу стали выясняться не очень приятные подробности о некоторых из волонтёров. Которые, как оказалось, на помощи Майдану, а затем и армии сколотили немалые состояния.

Пока в Белоруссии, к счастью, о таком не слышно. Но волонтеры там уже появились. И сейчас по некоторым вопросам их точка зрения может расходиться с точкой зрения протестующих.

«Спор протестующих с волонтёрами. Одни считают, что задержанных надо поддержать и оказать давление на работников изолятора, другие — что шуметь и провоцировать охранников нельзя, иначе будут бить людей», — отмечалось в публикации популярного среди протестующих Twitter-аккаунта «Чай з варэннем».

Спор протестующих с волонтёрами. Одни считают, что задержанных надо поддержать и оказать давление на работников изолятора, другие — что шуметь и провоцировать охранников нельзя, иначе будут бить людей. pic.twitter.com/hi53QuSNhR — Чай з варэннем (@belteanews) August 17, 2020

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В этом же аккаунте рассказывалось о том, что волонтёры обозначили место протеста у ЦИП на Окрестина.

«Волонтёры натянули ленты и попросили протестующих остановиться за территорией лагеря. Вроде бы на этом пока и договорились», — отмечалось в публикации.

Новости с Окрестина. Волонтёры натянули ленты и попросили протестующих остановиться за территорией лагеря. Вроде бы на этом пока и договорились pic.twitter.com/Bnbc6qOmIl — Чай з варэннем (@belteanews) August 17, 2020

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В общем, у протеста появилась некоторая координирующая сила. Однако в отличие от Украины белорусские волонтёры пока, напротив, помогают конструктиву в протестах. Вопреки воле ведущихся из Польши Telegram-каналов, волонтёры отговаривали от штурма ЦИП. Остаётся лишь надеяться, что подобная тенденция сохранится. Без внешней или иной поддержки даже самый крупный в Белоруссии протест потухнет — Асафов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

При этом некоторые из сторонних наблюдателей еще и подметили такую особенность: у протестующих нет проблем с символикой.

«Такой глупый вопрос у меня возник, глядя на все эти воодушевляющие фотографии. А откуда столько красно-белых флагов появилось одномоментно в розничном товарообороте республики Беларусь, что всякий желающий смог приобрести? Дома все прятали для подходящего случая? Или «беларуский трыкотаж» выполнил госзаказ?» — указал обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан.

Его коллега — корреспондент этого издания Дмитрий Стешин — также подметил эту особенность.

«За что люблю стихийные, никем не управляемые народные протесты — к их началу всегда готова и завезена специальная «протестная» атрибутика хорошего качества и единого дизайна. Первый раз с этим столкнулся в Ливии-2011», — указал он, комментируя фотографию с огромным бело-красно-белым знаменем.

За что люблю стихийные, никем не управляемые народные протесты — к их началу всегда готова и завезена специальная "протестная" атрибутика хорошего качества и единого дизайна. Первый раз с этим столкнулся в Ливии-2011. pic.twitter.com/c9mdWg7nnL — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) August 17, 2020

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Впрочем, с протестами на Украине события в Белоруссии роднит не только появление координирующих структур и отдельных личностей, а также вовлеченность СМИ, работающих из-за рубежа. Но еще и ложь и травля инакомыслящих.

Ложь и травля

Сегодня оппозиционные Telegram-каналы и аккаунты в соцсетях вовсю обсуждают слова Лукашенко о том, что ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». [Президент Литвы Гитанас] Науседа и прочие», — заявил Лукашенко 17 августа.

Однако позже правительство Германии сделало заявление, в котором опровергло слова Лукашенко.

В то же время сами лидеры протеста тоже лгут. Так, после скандала с программой белорусских националистов, оппозиционеры открестились от программы. Однако на официальном сайте Светланы Тихановской в разделе «Моя программа» давалась ссылка на сайт Reformy.by, а там указывалось, что материалы сайта созданы на основе документов «Реанимационный проект реформ для Беларуси», который ссылался на сайт Zabelarus.com, где и лежала программа националистов.

Что характерно, сама Тихановская также заявляла, что Белоруссии «не нужно Союзное государство».

Однако, кроме лжи на верхах, есть еще и ложь «низов». Так, российский журналист Евгений Поддубный в своём Τelegram-канале рассказал о том, как протест будут накачивать агрессией против правоохранителей.

«Девушке из Минска предлагают 2500 евро, если она скажет, что ее изнасиловали сотрудники белорусской полиции после задержания. Скрины прислала читатель моего канала. Даже если этот протест начинался без внешнего вмешательства, то теперь протест активно пытаются оседлать», — отметил Поддубный.

По его словам, девушка не воспользовалась «щедрым» предложением и уехала от греха подальше в Россию. При этом журналист выложил скрины переписки девушки с неизвестными.

Одновременно с этим разворачивается травля несогласных с протестующими. Это подметил медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий, который в своих видео оговаривается, что желает протестующим построить лучшее общество, однако его беспокоят некоторые тенденции.

Примечательно: по словам Шария, сейчас ΥοuTube крайне болезненно относится к публикации видеоблогера касательно Белоруссии. При этом одно из таких видео по непонятным причинам оказалось обрезанным.

Возвращаясь к травле, можно вспомнить случай с мастером спорта международного класса по самбо Кристиной Казаной. Τelegram-каналы, собиравшие информацию о белорусских силовиках и их семьях, обвинили Казаной в том, что она пытала людей в ЦИП на Окрестина.

Девушке начали угрожать, хотя она не работает в Департаменте охраны МВД с марта этого года. В итоге за неё заступились её друзья-спортсмены. Установка на кровь. Майдановец дал совет белорусам и проговорился об убийствах © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Люди, одумайтесь! Это просто дикость! Мы знаем Кристину много лет. Она — добрый, отзывчивый человек, который по природе своей не способен на жестокость. Я специально нашел человека, который был на Окрестина, показал ему фотографии и видео с Казаной — «Нет, говорит, не она». Так что ж вы творите? Теперь уже пишут, что там была не Кристина, а Карина. Всех Карин начнем подозревать и сжигать?» — заявил старший тренер национальной сборной по самбо Вячеслав Кот.

Всё вышеприведенное свидетельствует: кто-то очень хочет реализовать в Белоруссии украинский сценарий.

Безусловно, к Лукашенко есть много вопросов: тут и реагирование на пандемию, и вопросы с выборами, и многое другое. Но менять государственное устройство при помощи лжи и запугивания инакомыслящих — значит закладывать под страну мину замедленного действия. Современная история Украины не даст соврать: зачастую те, кто «побеждал дракона» при помощи лжи и запугиваний, становились гораздо худшими правителями, а свободы при них урезались еще сильнее.