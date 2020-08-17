Осенние местные выборы на Украине всё ближе, а рейтинг президентской партии «Слуга народа» с каждым месяцем проседает всё ниже. В ряде регионов Украины, в частности на западе страны и на подконтрольной части Донбасса, президентская партия рискует не преодолеть даже проходного барьера

Практически ни в одном из крупных городов «Слугам народа», похоже, не удастся продвинуть своих кандидатов на пост мэра. Проигрыш на местных выборах нанесет серьезный удар по имиджу партии и президента, а также усложнит взаимодействие с местными властями, которые всё чаще демонстрируют открытое неповиновение Киеву. Жители Донбасса без права голоса. К чему приведёт скандальное постановление ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В такой ситуации возникает соблазн либо отменить выборы, либо прибегнуть к манипуляциям при подсчете голосов. Второй вариант предполагает наличие «ручного» и послушного состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая при определенной материальной заинтересованности способна «нарисовать» желаемый результат в рамках реалистичности (никто не поверит, что президентскую партию поддержит 90% в Славянске или Львове).

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский уже перезагружал ЦИК. 10 сентября 2019-го он направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии, в котором говорится, что ЦИК «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость».

Решение поддержали в Верховной Раде 341 депутат, а против были только депутаты «Голоса» и «Европейской солидарности».

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель говорил тогда, что каждый украинский президент пытался изменить состав ЦИК.

«Ведь через нее можно влиять на результаты выборов, регистрировать или не регистрировать своих кандидатов и тому подобное. Сейчас Зеленский хочет получить себе ручную ЦИК», — говорил Кошель.

Однако, похоже, новый состав комиссии тоже оказался не настолько послушным, как хотелось бы Офису президента, поэтому ее снова хотят «перезагрузить».

В понедельник, 17 августа, украинские СМИ сообщили о давлении на председателя ЦИК Олега Диденко. Авторы Тelegram-канала «Резидент» утверждают, что в Офисе президента уже взяли под контроль большинство избирательных комиссий, которые будут «рисовать» президентской партии нужные результаты голосования.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента взял под контроль большинство избирательных комиссий, которые помогут достичь необходимого результата. Считать будут правильно и как нужно Главе Офиса Президента, который перехватил избирательный трек и формирование большинства в областных/городских советах», — пишет «Резидент».

Ранее появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы требует от председателя и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке. На Банковой эту информацию опровергают.

По сообщениям украинских СМИ, Диденко в пятницу, 14 августа, побывал на Банковой, где ему и озвучили предложение «уйти по собственному, или хуже будет». Отмечается, что проблемы у Диденко начались еще до того, как ЦИК взялась за местные выборы. Среди вероятных причин называют личную неприязнь и отсутствие доверия к председателю ЦИК. «Слуги народа» перед выборами: какие шансы у президентской партии Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Близкий к «Слугам народа» Тelegram-канал «Легитимный» утверждает, что инициатором давления на ЦИК является не сам Ермак, а его заместитель Сергей Трофимов, который якобы никого не ставил в известность.

«Из чего можно сделать предположение: втайне от президента (даже пресс-служба опровергала) и главы его Офиса заместитель Трофимов договаривается с ЦИКом о назначении "правильных" людей в избиркомы, тем самым создавая почву для скандалов», — пишет «Легитимный».

Однако другие источники полагают, что из Трофимова просто пытаются сделать козла отпущения, поскольку информация о давлении на ЦИК явно не понравится западным партнерам.

«После провала переговоров по Донбассу, Ермак взялся обеспечить результат местных выборов в пользу «слуг». Но поскольку технологиями поднятия рейтинга он не владеет, то предпринял попытку сместить профессиональных членов ЦИК и поставить своего «пидрахуя».

Манипуляции на предстоящих выборах разве что помогут завалить результат в нескольких нелояльных городах или снять с выборов пару раздражающих Президента персонажей. А платой за срыв честных выборов может стать занесение Западом В. Зеленского в список нерукоподаваемых президентов. Что в принципе устроит Россию», — пишет Тelegram-канал «Крокодил».

Диденко факт встречи с Ермаком опроверг, но подчеркнул, что было давление на него и еще четверых членов ЦИК (секретарь ЦИК Елена Гатауллина, замглавы ЦИК Виталий Плукар и двое членов ЦИК Оксана Боярчук и Владимир Перепелюк).

Кто именно оказывал давление — Диденко не уточнил, сославшись на неких «людей, приближенных к Офису президента». Он также подчеркнул, что уходить по собственному желанию не будет.

Депутат «Слуги народа» Гео Лерос факт давления подтвердил, хотя Офис президента его опровергал. Лерос написал, что «уже вся фракция в курсе, что Ермак поручил своему заму угрожать главе ЦИК уголовными делами».

Олега Диденко, председателя ЦИК украинские СМИ называют «человеком Андрея Богдана», бывшего главы Офиса президента, которого считают ставленником олигарха Игоря Коломойского.

Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Поскольку с помощью давления «уйти» Диденко и прочих неугодных членов не удалось, в Офисе президента могут пойти на роспуск всей комиссии, как это было в прошлом году, но для этого им потребуется 300 голосов. Необходимого количества депутатов может и не найтись, учитывая, что другие партии вряд ли будут в восторге от перспективы получить более верную Офису президента ЦИК.

В целом же данный конфликт подчеркивает существование глубоких линий раскола в самой президентской фракции. Через год после парламентских выборов брэнд Зеленского и «Слуг народа» уже перестает магически действовать на избирателя.

Следовательно, власти Украины решили идти по старому проверенному пути манипуляций при подсчете голосов, руководствуясь принципом, который еще в XIX-м веке выразил французский император Наполеон III: «Важно не как проголосуют, а важно, как посчитают».