Новость о выборе Джо Байденом кандидатуры своего вице-президента тревожит мир. Особенно второй и третий, так как Камала Харрис афроаизиатского происхождения, что для США внове. Беспокоится мир и по поводу пандемии. Конспирологи винят во всем Билла Гейтса, но Гейтс с этим не согласен

Дважды первая

Египетское издание Sasapost решило рассказать о том, кто такая Камала Харрис, возможный вице-президент, предложенный Джо Байденом. Дружба и международные контакты выгоднее агрессии и изоляции. Западные СМИ сделали выводы © CC0, Pixabay

Если Байден выиграет выборы и станет президентом США, Камала Харрис станет первой женщиной афроазиатского происхождения и вообще первой женщиной на посту вице-президента США.

Отец Камалы Дональд Харрис — ямайский баптист и профессор экономики в Стэнфордском университете. Ее мать, индуска Шайамала Гопалан, — исследователь в области рака груди и гражданская активистка.

«Я выросла в „чёрной" баптистской церкви и индуистском храме», — рассказывает Харрис о своем детстве. Когда ей было семь, родители развелись, и она осталась жить с матерью.

После окончания Университета Говарда, получившего название «Черный Гарвард», Харрис работала в офисе генерального прокурора округа Аламида, Калифорния. В 2004 году она заняла пост генпрокурора Сан-Франциско и начала серию реформ в прокуратуре округа.

Камала Харрис повысила уровень обвинительных приговоров по уголовным делам с 50% до 76% в 2009 году. Она ужесточила процедуры по исполнению наказания за незаконное хранение оружия и убийства, а также создала специальный отдел по преступлениям на почве ненависти в отношении ЛГБТ-учащихся в школах.

Во время своей предвыборной кампании Харрис пообещала не требовать смертной казни по своим делам. В 2004 году полицейский по имени Исаак Эспиноса был убит при исполнении служебных обязанностей, и от Харрис потребовали смертной казни. Несмотря на давление, она отказалась, и преступник был приговорен к пожизненному заключению.

На выборах 2011 года она баллотировалась на пост генерального прокурора Калифорнии. Получив эту должность, она стала первой афроазиатской на посту генпрокурора и занимала его вплоть до 2017 года. За это время Харрис вышла замуж за еврея Дугласа Имхоффа, работающего в DLA Piper, одной из самых известных юридических фирм, являющейся также политическим лоббистом. Затем она баллотировалась в Сенат и стала сенатором от Калифорнии, а также членом нескольких комитетов, включая Комитет по разведке.

Харрис является одним из самых сильных сторонников Израиля и одним из пионеров ежегодной конференции AIPAC, на которой она выступила в 2017 году, заявив о своей лояльности и солидарности с этой страной. Западные СМИ: Даже если Лукашенко останется, перемены в Белоруссии необратимы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Похоже, Джо Байден, — отмечает издание, — выбирая Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты, учитывает внутриполитическую повестку дня и стремится заполучить наибольшее количество голосов «цветных» сообществ и некоторых прогрессивных сегментов населения Соединенных Штатов».

Все закончится в 2021 году

Американское издание Bloomberg публикует интервью с Биллом Гейтсом о том, когда появится вакцина против covid-19, о гидроксихлорохине и конспирологической теории о радиоволнах 5G.

Как отмечает издание, Билл Гейтс, миллиардер-филантроп, стал центральным персонажем в истории с Covid-19. С одной стороны, Фонд Билла и Мелинды Гейтс пообещал выделить на борьбу с коронавирусом и создание вакцины более 350 миллионов долларов. С другой стороны, противники прививок и другие сторонники теорий заговора утверждают, что это он создал и распространил коронавирус, преследуя собственные неблаговидные цели.

В интервью Гейтс говорит, что поначалу вакцина от коронавируса не будет идеальной с точки зрения ее эффективности против болезней и передачи инфекции. «Возможно, ее действие не будет длительным, и она в основном будет использоваться в богатых странах в качестве временной меры, — говорит Гейтс. — Нам очень повезет, если у нас ее будет много до конца года. А потом, в 2021 году, вполне вероятно, будет одобрен ряд других вакцин».

Кроме того, Гейтс настаивает на сотрудничестве внутри стран и между странами: «США до сих пор не оказали содействия в том, чтобы предложить деньги на закупки [вакцин] для бедных стран. Мы финансируем больше исследований и разработок, чем другие страны, но в вопросах производства и закупок заботимся только о себе. Каждый раз, когда я звоню руководителям фармацевтических компаний и лидерам стран, я им говорю: «Нам нужно, чтобы защищены были все». Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

На вопрос, чем все это закончится, Гейтс ответил: «Благодаря инновациям в области терапии смертность начнет сокращаться, но по-настоящему все закончится в результате распространения естественных инфекций и вакцины, благодаря чему у нас выработается коллективный иммунитет. В богатых странах это произойдет где-то в следующем году, в идеале — в первой половине следующего года. Мы выберемся из пандемии к концу 2021 года».

Борьба за правильный феминизм

Французское издание Le Monde публикует ответ философа Камиллы Фруадво-Меттери на «универсалистский феминизм» Мазарин Пенжо и Белинды Каннон.

«В недавно опубликованных в «Монд» статьях Мазарин Пенжо и Белинда Каннон сокрушаются, что современный феминизм делает упор не на политике, а нравственности, — пишет автор, — он погряз в «злобе» и «мстительности», не в состоянии вести (настоящую) борьбу».

Речь по-прежнему идет о женских свободах и несправедливости к женщинам со стороны мужчин. Однако на взгляд Фруадво-Меттери, бороться за эти права и свободы надо правильно, а не так, как предлагают ее коллеги.

«Мазарин Пенжо пополняет список тех, кто не согласен с исчезновением старого мира мужского доминирования, в который уходят корнями их привилегии, — пишет автор. — Сводя феминизм к борьбе за равенство прав и возможностей, они закрывают глаза на тот возмутительный факт, что женское тело продолжает считаться «доступным» в наших эмансипированных обществах. Именно на это решили указать «неофеминистки»: несмотря на социальные подвижки и политические завоевания, женщины продолжают быть объектом физической и сексуальной агрессии, практически никогда не получая компенсации».

Как отмечает автор, французский феминизм несколько десятилетий дрейфовал в сторону того, чтобы избавиться от своего белого солипсизма и принять его. Нынешний феминизм пересекается с антирасизмом, и это ставит под сомнение широкие, но неосознанные привилегии. Демократия в опасности, перемены климата — страшнее коронавируса. Западные СМИ пугают читателей © REUTERS, Aly Song/File Photo

«Как бы то ни было, раздающиеся громкие голоса ни в коем случае не претендуют на то, чтобы быть «полицией нравов» или «заменить одно доминирование другим», — утверждает Фруадво-Меттери. — Они несут политические требования под знаком справедливости и равенства. Что бы ни думала на этот счет Мазарин Пенжо, эта динамика касается не «горстки активисток», а всего общества, в том числе ее критиков, о чем свидетельствуют панические нотки в их голосах. Она говорит, что умирает со скуки? Ее высокомерие не убьет нас, а лишь сделает нас сильнее».