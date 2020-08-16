Восьмой день протестов в Белоруссии ознаменовался массовым выступлением сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске. Перед своими избирателями выступил сам белорусский лидер, сделавший ряд громких заявлений

За и против

К полудню на площади перед Домом правительства стали собираться участники первого провластного митинга в белорусской столице. ГАИ перекрыла автомобильное движение в центре белорусской столицы, а минский метрополитен закрыл выходы из вестибюля №2 станции метро «Площадь Ленина» к площади Независимости.

К Дому правительства стянули усиленные наряды ОМОН. На подходах к площади установили турникеты, где милиция тщательно досматривала всех прибывающих. Организаторы позаботились о запасе питьевой воды для участников митинга. Перед началом митинга все желающие моли рассмотреть образцы сельскохозяйственной техники.

Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Выступивший на митинге глава МВД Белоруссии Юрий Караев назвал плату за участие в массовых беспорядках, которую, по его словам, из-за рубежа получает ядро протестующих. Как утверждает Караев, мужчинам платят 30 белорусских рублей (888 рублей), женщинам — 60 (1775 рублей).

Журналистам Юрий Карев, пообещал, что несмотря на давление оппозиции в отставку он не уйдет, так как это деморализует личный состав белорусской милиции

К двум часам дня к собравшимся вышел президент Белоруссии Александр Лукашенко. В первую очередь он поблагодарил своих сторонников, отложивших свои дела, чтобы поддержать своего президента.

При этом он заверил, что не пойдет на уступки оппозиционеров и не допустит повторных выборов, так как это будет означать крах белорусского государства.

Досталось от него и блоку западных государств, составляющих Североатлантический альянс.

«Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлёте в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ», — заявил белорусский лидер.

Ответственность за насилие на улицах белорусских городов Лукашенко возложил на оппозицию.

«Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время», — уверен белорусский президент.

В заключение он заявил, что готов встать перед своими избирателями на колени. И хотя некоторые СМИ восприняли слова Александра Лукашенко буквально, они оказались фигурой речи. Президент преклонять колени не стал, ограничившись глубоким поклоном.

По данным МВД, количество участников пропрезидентского митинга составило 65 тысяч человек. К трем часам дня они стали расходиться.

Тем временем не дремали и оппозиционные силы Белоруссии. Противники Лукашенко собрались у стелы «Минск — город-герой». Перед ними выступили оппозиционные лидеры, в том числе глава избирательного штаба находящегося под следствием Виктора Бабарико Мария Колеснкикова.

«Нас много и это прекрасно, спасибо за то, что продолжаете выражать свое несогласие с тем, что происходит. Чем больше мы будем продолжать выражать свое несогласие, тем быстрее наступят перемены», — заявила она, призвав рабочих заводов и чиновников присоединяться к протестам.

Затем митингующие выдвинулись к площади Независимости, где за несколько часов до этого проходила акция их политических оппонентов.

Массовое шествие оппозиции прошло также в Гродно, а также в Витебске, где под стенами изолятора временного содержания прошел митинг с требованием выпустить на свободу задержанных участников протестных акций.

О столкновениях между представителями двух противоборствующих лагерей не сообщается.

Реакция Запада, Киева и России

В воскресенье, 16 августа, состоялся очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Из друзей во враги и обратно. Как в Белоруссии власть и оппозиция относятся к России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Слова Лукашенко о натовских войсках, лязгающих гусеницами» у западных границ страны вызвали незамедлительную реакцию официального представителя Альянса Оаны Лунгеску.

В опубликованном заявлении говорится, что «многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны, а носит строго оборонительный, соразмерный характер».

Ложью заявление Лукашенко о концентрации войск на границе назвал и министр иностранных дел Литвы Антанас Линкявичус.

Офис президента Украины заявил, что официальный Минск, вернув в Россию, бойцов «российской ЧВК», продемонсрировал, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит».

Алексей Дзермант с места событий в Минске: тысячи сторонников Лукашенко вышли поддержать своего президента © Facebook, Алексей Дзермант

Глава Римско-католической церкви папа Франциск в своей традиционной проповеди на площади Святого Петра призвал стороны конфликта в Белоруссии к диалогу, отказу от насильственных действий и уважению юстиции и права

Комментарии экспертов

Участник пропрезидентского митинга на площади Независимости в Минске главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант рассказал нашему изданию, что белорусскому обществу необходим диалог, чтобы сгладить политическое противостояние. Однако насколько оппоненты власти готовы к этому диалогу, пока не известно.

«Мне кажется, с тем, что какая-то часть общества в принципе не готова признавать никакие результаты выборов, кроме тех, которые ее устраивают и пытаются раскачать ситуацию в свою пользу», — сказал он.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько, считает, что Александр Лукашенко в нынешнем положении не может положиться ни на Запад, ни на Россию, из-за чего ему остается только вступать с открытый бой с протестующими.

Богдан Безпалько: Для Лукашенко власть - наркотик, за который он будет стрелять до последнего © РИА Новости, Нина Зотина

«Даже если она продлится весь его шестой срок, все равно это будет агония. Очевидно, что после этого ему деваться будет некуда — он просто оттягивает свой конец», — рассказал он.

Для самого Александра Лукашенко власть — это наркотик, к которому он очень сильно привык, поэтому он будет стрелять за власть, сражаться за власть до последнего, добавил собеседник издания.