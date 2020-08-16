По состоянию на 12:30 16 августа в мире зафиксировали почти 21 миллион 463,2 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 771,1 тысячи человек скончались, порядка 13 миллионов 449,7 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 августа © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 5 миллионов 361,3 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 169 483.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 3 миллиона 317,1 тысячи случаев заражения, 107,2 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано свыше 2 миллионов 589,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 50 тысяч человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 922 853. По состоянию на 12:30 в стране зафиксировано 15 685 скончавшихся и 732 968 выздоровевших.

В России произвели первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Комбинированная векторная вакцина с рабочим названием «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V») предназначена для введения внутримышечно. Она представляет собой две ампулы по 0,5 мл с первым и вторым компонентами вакцины.

По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, отечественный препарат будет сохранять защитные свойства как минимум на протяжении двух лет после инъекции. Третий этап исследований «Спутника V» начнется в течение максимум десяти дней. Исследования проведут в Московском регионе с участием десятков тысяч человек. Гражданский оборот вакцины будет запущен через месяц после старта пострегистрационного этапа.

Гинцбург сообщал, что необходимое для внутренних нужд россиян количество доз будет произведено в течение года. При этом первые партии вакцины отправятся в 10-15 регионов страны. Первую партию «Гам-КОВИД-Вак» включили в список лекарств, распределение которых регулирует государство.

«Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», — сообщили в правительстве.

Кроме вакцины в перечень входят препараты дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб. В начале июня был принят временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса. Он будет действовать до конца года.

По словам президента Владимира Путина, вакцина эффективна и почти не вызывает побочных эффектов. Глава государства рассказал, что ее на себе испытала одна из его дочерей.

При этом, помимо разработки собственной вакцины, Россия займется третьим этапом исследований китайской вакцины от коронавируса. Препарат разработала CanSino Biologics Inc, исследование проведет биофармацевтическая компания «Петровакс». Целью клинического исследования указана «оценка эффективности, реактогенности и безопасности рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV против коронавируса у взрослых добровольцев». Его будут проводить в восьми медорганизациях Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Вакцина будет применена на 625 добровольцах.

Тем временем губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что вылечился от коронавируса и возвращается к полноценной работе. Губернатор болел меньше месяца. Он оценивал свое состояние как нормальное — у него была повышенная температура и слабость.

Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19. По словам врио губернатора Михаила Развожаева, значительного роста заболеваемости в городе не наблюдается.

«Ситуацию мы контролируем, количество коек достаточное. Обеспеченность всем необходимым сформирована. Пока ситуация, которая есть сейчас, прогноз, который мы видим, не предполагает возвращения жестких мер, как закрытие города в пик курортного сезона», — ответил Развожаев на вопрос о слухах, что с 15 сентября в регионе вновь объявят карантин.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:30 зафиксировано 91 356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2070 стали летальным. В то же время 47 822 пациента выздоровели. При этом за последние сутки было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом- 1847.

Больше всего заражений за сутки обнаружили на Харьковщине — 228, и в Черновицкой области — 183. А больше всего летальных случаев — на Львовщине, где от коронавируса умерли четыре пациента.

Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса. В частности, речь идет о подготовке больниц второй волны.

«Для этого комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19», — сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Кроме этого, комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом заболевания в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областях. Местным властям рекомендовали усилить информирование населения и меры предосторожности.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Таким образом, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Тем временем казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит полеты на Украину с 19 августа. Эта авиакомпания намерена летать на линии Алматы-Киев три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320. Это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы на Украину, потому что из-за усиления карантина в Казахстане возобновление полетов откладывали. По состоянию на сейчас Казахстан требует от выезжающих с Украины предъявить действующую справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, которая подтверждает, что пассажир не болен.

Тем временем на днях в аэропорту «Борисполь» в Киеве разразился серьезный скандал. Пассажиров, которые должны были лететь в Дубай (ОАЭ), не пустили в самолет. Проблема состояла в том, что за время, пока готовился этот полет, в ОАЭ изменили правила для улетающих в страну. Выяснилось, что есть список лабораторий, который утверждают в ОАЭ, а некоторые пассажиры прошли тест в лаборатории, которой в нем не было.

«Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила», — рассказала одна из туристок, отметив, что группе пассажиров пришлось брать билеты на другой рейс.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 21 миллион, увеличившись за 24 часа более чем на 294 тысячи, что является максимальным приростом за время пандемии.

Тем временем эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади предположили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. Методику испытывает научная группа Института рака Университета Эмори (США). В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации — за 12 дней.

В свою очередь Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку для того, чтобы закупить российскую вакцину от коронавируса. При этом государства продолжит разработку собственной вакцины. Сколько доз российской вакцины оно намерено заказать и когда планируется их получит, неизвестно.

Власти США одобрили применение нового теста на коронавирус по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки. Новый тест называется SalivaDirect, он разработан учеными из Йельского университета. Для проведения теста не нужно специальных принадлежностей, слюну можно собрать в любой стерильный контейнер. Результат можно будет получить менее чем за три часа. Стоимость теста SalivaDirect в лабораториях может составлять около $10 — это дешевле многих имеющихся в США аналогов.

Тем временем нидерландские полицейские задержали 27 человек во время беспорядков, возникших в ночь на 15 августа в центральном районе Гааги. Местные СМИ сообщили, что к волнениям могла привести ситуация, возникшая в связи с введением ограничительных мер и закрытием школ и развлекательных учреждений. Как сообщили в полиции, на двух улицах района Схильдерсвик собралось порядка 50 человек. Они бросали в сотрудников органов правопорядка камни и петарды.

Задержания произведены по обвинениям в нарушении распоряжения мэра, совершении нападений и подстрекательства к беспорядкам. Аналогичные волнения охватили один из районов нидерландского Утрехта. Полиция города задержала от 20 до 30 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил 30-дневный траур по умершим из-за последствий COVID-19. До 11 сентября государственные флаги на территории страны будут приспущены. Госслужащие должны будут поминать умерших минутой молчания в полдень по местному времени каждый день.