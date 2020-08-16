Бывшие послы США в России выступили с открытым письмом о необходимости возобновить дружбу с Россией. Это полезно западу во всех отношениях. Во-первых, это приведет к разрядке напряженности, во-вторых, в России очень хорошее вино

Санкции не изменят поведение России

Американское издание The American Conservative публикует статью, посвященную сочувственному анализу интересного документа, опубликованного на прошлой неделе. Речь идет об открытом письме ряда чиновников и бывших послов в России. Посвящено оно чудовищно обострившимся отношениям между США и Россией. Издание подчеркивает, что отношения между США и Россией сегодня хуже, чем когда бы то ни было с конца холодной войны, обсуждать какую-либо стратегию в отношении России сегодня более опасно, чем когда-либо за эти десятилетия. Конгресс склонен трактовать любые действия Белого дома как факт получения Трампом приказов из России. Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Антироссийская истерия последних четырех лет заглушила почти все разумные обсуждения возможного сотрудничества между нашими странами, — пишет издание, — Дабы избежать дальнейшего ухудшения отношений, ситуация должна поменяться».

Война между Трампом и Конгрессом приводит к тому, что критики президента «безостановочно голосуют за введение новых санкций и устанавливают в них столько условий, что снять их в рамках будущих соглашений кажется невозможным». Неудивительно, что эти санкции совершенно не изменили поведение правительства России, отмечает издание.

Среди подписавших это письмо есть бывшие послы в России и члены Кабинета, а также несколько ведущих переговорщиков по контролю за вооружением. Они пишут прежде всего о том, что между странами надо возобновить полноценные дипломатические отношения: «На заре украинского кризиса основные контакты между правительствами были нарушены, консульства были закрыты, а персонал посольств радикально сокращен. Слишком часто мы считаем дипломатические контакты награждением за хорошее поведение. Это не так. Они служат для продвижения наших интересов и передачи непростых сообщений. Мы нуждаемся в них для обеспечения безопасности, снижения количества недопониманий, которые могут привести к ненужной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно стать основным приоритетом Белого дома, а Конгресс должен его поддержать».

Подписавшиеся призывают к продлению СНВ-III и защите Договора по открытому небу. Оба этих договора стабилизируют отношения между нашими странами, усиливают безопасность США и их союзников и могут служить основой для будущих переговоров по контролю за вооружением.

Большое место уделено теме санкций. Подписавшиеся считают, что существует слишком много накладывающийся друг на друга санкций по слишком широкому кругу проблем, что гарантирует отказ России пойти на какие-либо уступки. Условия для снятия санкций настолько нереальные, что Россия принимает их как вечную реальность. «Наконец, правда состоит в том, что Россия под властью Владимира Путина действует в рамках стратегий, прочно связанных с национальными традициями, что соответствует предпочтениям элит и народа, — говорится в письме, — Возможный преемник, даже если он будет настроен более демократически, вероятнее всего продолжит эту линию. Основывать стратегию США на предположении, что мы можем это изменить, ошибочно». Демократия в опасности, перемены климата — страшнее коронавируса. Западные СМИ пугают читателей © REUTERS, Aly Song/File Photo

Подписавшие письмо отмечают, что американское правительство на примере Украины и Грузии поняло, что на самом деле США не готовы и не желают защищать эти страны, поэтому нельзя давать им ложную надежду на то, что однажды они станут союзниками США.

«Нет никакого магического средства, которое бы решило существующие разногласия между США и Россией, но есть способ управлять этими разногласиями и сотрудничать, — настаивает издание, — США следует перестать вести себя как ревизионистское государство и начать уважать международное право и суверенитет других стран. Для этого понадобится более зрелая и сдержанная внешняя политика, которая примет законные интересы России и потребует масштабного пересмотра подхода к контактам с Москвой».

Байден назвал имя своего вице-премьера

Еще одно американское издание The National Interest посвятило редакторский материал избранию Джо Байденом кандидатуры Камалы Харрис на пост вице-президента.

Издание отмечает, что Байден прозорливо медлил со своим решением о кандидатуре вице-президента, создав своего рода искусственный саспенс. Тем самым Байден получит несколько дней внимания общественности.

«Харрис, родившаяся в 1964 году, придаст кампании значительный заряд энергии, — пишет издание, — Она боец с задатками звезды, что сам Трамп, хорошо разбирающийся в подобных вопросах, с восхищением отметил на последних праймериз Демократической партии. Как мягкий прогрессист с опытом работы в прокуратуре, она, скорее всего, понравится избирательницам из пригородов, которых отчаянно пытается завоевать и та, и другая партия в своих кампаниях». Протесты в Ливане: как живёт страна, которую могут передать под управление НАТО © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В выборе Байдена есть и намек на будущую политическую стратегию демократов: «Байден явно дает понять, что намерен быть президентом переходного периода. Камала способна его затмить в ходе кампании во многих аспектах. И его, похоже, это устраивает. Выбери он менее квалифицированного кандидата, это могло бы свидетельствовать о том, что он вступил в гонку с прицелом на два срока. Выбрав Харрис, он говорит, что будущее Демократической партии уже наступило».

Россия между вином и водкой

Британское издание Wine Intelligence написало любопытный материал о данных ежегодного доклада «Глобал Компас». В докладе приведены результаты исследований аналитического агентства «Уайн Интелидженс», которое вот уже семь лет изучает относительную привлекательность 50 ведущих винных рынков по всему миру.

«В этом году большим сюрпризом стала Россия, которая резко понялась на 23 позиции, войдя в десятку самых привлекательных в мире рынков неигристых вин, — пишет издание, — В наших ежегодных рейтингах такие резкие скачки происходят довольно редко».

Как показывает статистика, начиная с 2015 года объем потребления вина в России растет, и совокупный среднегодовой темп роста составляет 13,2%. За этот же период стоимость вина росла быстрее, на 20,9% в годовом исчислении, что означает, что российские потребители не только пьют больше вина, но и больше платят за каждую бутылку. Неудивительно, что потребление вина на душу населения увеличилось в два раза. Вторая волна, доллар и генномодифицированные дети — западные СМИ снова заглядывают в будущее © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Причина подобного расцвета винного рыка в России эксперты видят в смене поколений. «Как и во всем мире, молодые россияне хотят быть менее похожими на своих пожилых соотечественников, — пишет издание, — Более молодые хотят отказаться от употребления крепких алкогольных напитков, которые пьют, чтобы продемонстрировать свою твердость, выбирая напитки с более низким содержанием алкоголя, чтобы продемонстрировать искушенность и утонченность. Крепкие алкогольные напитки, в частности водка, занимают важное место в русской культуре и в значительной степени ассоциируются с пьянством. Вино, с другой стороны, кажется логичной альтернативой для тех, кто стремится к более космополитичному и интернациональному образу жизни».