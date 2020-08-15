Протесты в Белоруссии продолжаются седьмой день. Поводом к ним стали итоги президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с результатами: c 10 августа по вечерам и ночам протестующие выходят на улицу, требуя пересчёта бюллетеней. Силовики жестко зачищали протесты, задержаны около семи тысяч человек

В больницах находятся более 200 пострадавших, в том числе правоохранители.

Ход протестов

В субботу акции оппозиции носили мирный характер. В Минске люди собрались в районе метро «Пушкинская», чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем в ходе массовой акции протеста Александре Тарайковском (по данным МВД Белоруссии, его смерть наступила в результате разрыва пиротехнического снаряда у него в руке). Об этом сообщает РИА Новости. Тяжёлый выбор Лукашенко. Что ждёт Белоруссию © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Отсутствие насилия со стороны протестующих в последние дни не должно убаюкивать, считает Александр Лукашенко. По его словам, власти видят, что происходит.

«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», — заявил Лукашенко на совещании в Минске.

Президент высказался и об инициируемом оппозицией стачечном движении, отметив, что необходимо уделять приоритетное внимание работе экономики.

«Что касается работы экономики — наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — сказал он, добавив, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих.

«Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет», — подчеркнул Лукашенко, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

«Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем, — сказал Лукашенко. - Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы».

Прекратите травлю учителей! Глава Минобразования обратился к белорусам © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Реакция Запада и России

Европейский Союз не признал результаты выборов в Белоруссии. В заявлении глав МИД стран ЕС говорится о поддержке населения Белоруссии «в его стремлении к демократическим переменам» и отмечается необходимость санкций «в отношении виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов».

«Европейский Союз представит белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — сказано в заявлении.

В субботу президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в состоявшемся по инициативе белорусской стороны телефонном разговоре.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — сообщили в Кремле.

Сообщается также, что Путин и Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян.

Комментарии экспертов и общественности

Украинский философ Олег Сифер-Седов обнародовал на своей странице в Facebook видео-обращение к белорусам, в котором призвал протестующих подумать о своём будущем и о будущем своей страны. По его мнению, в Белоруссии применяются те же самые социальные технологии, какие применяли организаторы майданов в Украине.

Сифер-Седов посоветовал белорусам не «вестись» на эти технологии и узнать подробнее о последствиях Майдана для украинцев.

«Вы когда кричите: «Уходи!» (Лукашенко — Ред.), закричите сразу: хотим, чтобы наши заводы порезали на металлолом, распродали землю, по «Скорой» чтоб не могли люди ехать, бо денег нет — как у нас умирают по домам… Вот это вы уже кричите, тогда будет ясно, что вы понимаете последствия», — сказал он.

Философ отметил, что для белорусов, если они не разрушат свою страну, есть хорошая идея — «быть гармонизатором между Западом и Востоком», а не буфером между ними, каким стала сейчас Украина.

Сергей Слободчук: О прозападной политике Зеленского и истинных целях «Беломайдана» © скриншот Сергей Слободчук отметил в интервью изданию Украина.ру, что ситуация в Белоруссии — это, в том числе, очень интересная геополитическая интрига.

«Белоруссия — член Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - напомнил эксперт. - А ОДКБ в августе 2014 года проводила учения в Казахстане «Взаимодействие-2014». Учения, в которых участвовали около 3000 военных из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана по сценарию: «одна из стран-членов ОДКБ подверглась угрозе вторжения незаконных вооруженных формирований с целью дестабилизации обстановки».

Поэтому, по словам Слободчука, в этой игре даже при самом худшем раскладе остается последний козырь — это привлечение ОДКБ: «вопрос только, кто выложит этот козырь — и кто окажется победителем по итогу этой игры».