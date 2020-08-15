Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко призвал белорусов прекратить давление на учителей и не превращать учебные заведения в поле политических баталий. Он обратился к гражданам, которые нагнетают обстановку в социальных сетях и мессенджерах в отношении учителей, занимаются травлей педагогов и угрозами

Слова Карпенко 14 августа передали белорусские СМИ.

«Сегодня мы видим отдельные попытки срывать и блокировать подготовку к учебному процессу. Учителя подвергаются давлению, а в отдельных случаях им поступают угрозы», — сказал министр.

Он добавил: «Как ни удивительно, наше общество активно осуждает случаи буллинга [травли] детей в школах, но при этом допускает публичные оскорбления учителей».

Странный «Беломайдан», странные забастовки и странный Лукашенко. Что действительно происходит в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Поэтому призываю всех соотечественников прекратить агрессию по отношению к педагогам и не превращать учебные заведения в поля политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы. Дайте системе образования спокойно готовиться к началу учебного года», — призвал министр.

Сам факт, что глава Минобразования республики вынужден был выступить на эту тему, свидетельствует о нешуточном накале страстей в Белоруссии. Кажется, во время украинских майданов противоборствующие стороны педагогов не трогали.

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Несогласные с объявленной ЦИКом победой Александра Лукашенко люди массово выходят на улицы, проводят акции. С четверга набрало силу стачечное движение на крупнейших предприятиях страны (впрочем, это пока не полноценные забастовки, но лишь манифестации отдельных групп работников).

Накануне Лукашенко призвал сограждан не выходить на уличные протесты.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — цитирует 14 августа слова белорусского лидера Telegram-канал @SPUTNIKBY.

В первые дни после выборов силовики жестко зачищали уличные протестные акции. Однако впоследствии Лукашенко призвал «разобраться» с задержаниями, а министр внутренних дел Белоруссии Караев в своем выступлении признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения.

Утром в пятницу, 14 августа, отпустили около двух тысяч задержанных под подписку о неучастии в массовых беспорядках.

Отметим, что таким образом власти частично выполнили условие «Беломайдана» и некоторых иностранных политиков. По мнению ряда экспертов, это может свидетельствовать о том, что Лукашенко ищет компромисса с Западом, что может стать роковой ошибкой.