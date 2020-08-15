К регионам со значительным распространением COVID-19 отнесены 7 из 8 областей Западной Украины, тут почти 55% всех инфицированных в стране. Однако эпидемия - эпидемией, а местные выборы - по распорядку

В четверг, 13 августа, в Киеве состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нём введено новое эпидемическое зонирование, которое начнет действовать с полуночи понедельника, 17 августа. В «красной» зоне — в подавляющем большинстве города и районы Западной Украины: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области, город Самбор Львовской области, города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области (единственное исключение — город Беляевка Одесской области).

Большинство административно-территориальных единиц, которые отнесены к «оранжевой» эпидемической зоне, также находятся в областях Западной Украины: Волынской (два района), Закарпатской (Ужгород и три района), Ивано-Франковской (Ивано-Франковск, Коломыя, Бурштын и один район), Ровенской (город Острог и два района), Тернопольской (город Чертков и Тернопольский район) и Черновицкой (Черновцы и один район области). В целом, половина областных центров региона — в «оранжевой» зоне, поскольку к ней же отнесён и Львов. Львовская область почти полностью «оранжевая»: в эту зону, кроме Львова, попали почти все города областного подчинения (Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград) и большинство районов. Эта область по-прежнему является лидером на Украине по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом — 11 658, а в целом по Западной Украине с начала эпидемии их более 48 тысяч (почти 55% от общенационального показателя).

Да и в «жёлтой» зоне, где ограничения не такие жёсткие, как в «красной» и «оранжевой», также большинство территорий — западно-украинские (правда, сюда также попали Одесса, Харьков и части Одесской и Харьковской областей). К регионам со значительным распространением COVID-19, кроме Киева, Одесской и Харьковской областей, отнесены 7 из 8 областей Западной Украины: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, и Черновицкая. В связи с этим «Укрзализныця» 14 августа объявила, что на станциях Самбор (Львовская область), Дубно и Клевань (Ровенская область) с понедельника будет осуществляться только высадка пассажиров — без посадки, и прекратила продажу билетов с этих станций. С другой стороны, 13 августа наконец возобновилось движение пассажирского поезда Киев-Черновцы, а 15 августа опять начнёт курсировать поезд Киев-Ивано-Франковск.

В борьбе с коронавирусом Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ), большинство верующих которой живёт на Западной Украине, решила пойти привычным путём. 14 августа во Львове в архикафедральном соборе Святого Юрия Победоносца после Божественной Литургии по случаю начала Успенского поста митрополит Львовский Игорь Возняк зажёг лампаду перед чудотворной Теребовлянской иконой Богородицы, которая будет круглосуточно гореть «за исцеление больных, за медицинских работников и их семьи, всех, кто в зоне риска, и за милосердием для преодоления коронавируса», сообщает информресурс УГКЦ. «Приглашаем всех объединиться с нами в общей молитве (в храме или онлайн), а также помнить, что именно посредством Пресвятой Богородицы мы сможем выпросить себе благодати у Господа, ибо, как молимся в молитве: «Пока не слыхано никогда, чтобы Она не помогла», — призывает верующих администрация собора.

Правда, на уходящей неделе УГКЦ прославилась совсем по иному поводу. Под Тернополем разгорелся скандал из-за отказа священника этой конфессии хоронить покойного, пока его долги перед общиной на сумму 550 гривен не будут оплачены. Инцидент произошел в селе Грабовец в Великогаевской объединенной территориальной общине, о нём рассказала местная жительница Наталья Деревяная. Женщина в местном Facebook-паблике спросила, есть ли аналогичная «традиция» в других населённых пунктах, когда для похорон необходимо в первую очередь идти не к священнику, а к церковному кассиру, чтобы оплатить «земные долги» покойного. И только после этого настоятель храма, получив справку, сможет провести ритуал. Наталья в возмущении назвала таких церковных служителей «инкассаторами», и опубликовала фото расписки о долгах, которую ей выдал церковный кассир. На ней написано: «Деревляный Игорь. Долг: за ремонт (роспись) церкви ещё 300 грн. Церковный сбор с января 2020 по 20 грн. за 1 чел.: с января по май 20 года уплачено 150 грн. Долг 150 грн. Николай: с января по май 2020 г. (20 грн. х 5 мес.) = 100 грн. Всего долг составляет 01.06.2020 года 550 грн.»

Пост вызвал массу комментариев в сети и горячую полемику. Некоторые возмущаются подобными требованиями и такими правилами в храмах. Другие же отмечают, что сумма ежемесячного сбора в 20 гривен на самом деле небольшая, и церковь должна на что-то существовать, если люди пользуются ее услугами. Третьи посоветовали поменять священника и обратиться с жалобой в епархию. Женщина подробно отвечала на комментарии и уточнила, что позже похороны всё же состоялись, но прошли не без скандала. Также Наталья подчеркнула, что покойный вносил деньги по мере возможностей, а не предписанную сумму. Сам священник, настоятель храма покрова Богородицы в селе Грабовец отец Василий заявил местным СМИ, что о долге ничего не знал и в похоронах не отказывал. Однако местные жители подтвердили съёмочной группе тернопольского телеканала «Т1», что священнослужитель несколько раз отказывался хоронить умерших, пока родственники не уплатили их церковные долги. Луцк и Тернополь протестуют против ужесточения карантина © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Однако эпидемия — эпидемией, а выборы — по распорядку. 12 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала списки руководителей и членов областных и других местных избирательных комиссий, которые на следующий день провели первые заседания и приняли присягу. Кроме политических коллизий (слишком большое представительство «слуг народа»), не обошлось и без «семейных». Так, сын председателя Львовской областной избирательной комиссии Лозинского стал заместителем председателя Львовской районной комиссии, а сын председателя Львовской городской комиссии Слипецкого — членом Львовской районной избирательной комиссии.

При этом западно-украинские политики, несмотря на период отпусков, пытаются напомнить о себе избирателям — правда, в основном действиями или решениями, которые не требуют выделения денег. 12 августа на фасаде ратуши Львова вывесили бело-красно-белый флаг, который является главным символом белорусской оппозиции. «Львов солидарен со свободным народом Беларуси. Жыве Беларусь!», — написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый. А на следующий день губернатор Ивано-Франковской области Виталий Федорив на совместном брифинге с заместителем министра развития общин и территорий Вячеславом Негодой заявил, что поддерживает решение областного совета о переименовании Ивано-Франковского района в Галицкий (с сохранением административного центра в Ивано-Франковске). «Считаем этот шаг необходимым и правильным, ведь создание Галицкого района важно для сохранения исторической справедливости», — отметил Виталий Федорив. А Вячеслав Негода отметил, что в министерстве подготовлен проект постановления Верховной Рады об изменении названия Ивано-Франковского района в Галицкий.

Но самое резонансное решение было принято в ещё одной галицкой области — Тернопольской. 13 августа депутаты Тернопольского областного совета на сессии поддержали предложение представителей партии «Батькивщина» о внесении в повестку дня следующего заседания вопроса о запрете игорного бизнеса на территории области. В проекте решения предлагается запретить на территории Тернопольской области создание и функционирование игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и т.п.), рекомендовать советам других областей Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области рассмотреть и поддержать решение облсовета, а также рекомендовать президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров запретить игорный бизнес на территории Украины. Как известно, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора соответствующего рынка. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

При этом, по сообщениям из различных областей региона, пока самую большую активность на Западной Украине проявляет новая политическая сила Игоря Коломойского и Игоря Палицы — «За будущее». Она претендует на роль новой региональной партии по типу «Свободы» или «Самопомощи». Игорь Палица не замыкается на Волыни, где его позиции и так сильны, а вовсю использует связи тех времён, когда он работал с «аграрными баронами» в качестве руководителя нефтеперерабатывающих заводов в Дрогобыче (Львовская область) и Надворной (Ивано-Франковская область). А 13 августа появилось сообщение о том, что партия «За будущее» объединила свои штабы с Аграрной партией Украины. Хотя последняя партия, которую ныне возглавляет шоумен Михаил Поплавский, в последние годы не достигала особых результатов на выборах, она до сих пор имеет разветвлённую сеть местных организаций, особенно на Западной Украине, и возможность зайти в маленькие сёла, куда не попадает большинство политических сил.

А вот две венгерские партии — Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократический союз венгров Украины (УМДС) — рискуют впервые за всю историю независимой Украины не попасть в Закарпатский областной совет. Дело в том, что эти партии, которые перед предыдущими парламентскими выборами «мирил» лично Виктор Орбан, решили пойти на местные выборы отдельно. Как написал местный телеграмм-канал «Новини з полонини», УМДС не хочет вести переговоры о сотрудничестве с КМКС, поскольку уже давно договорился с президентской партией «Слуга народа» о координации действий на выборах 25 октября. «Теперь на выборах можно будет проголосовать за венгров Орбана или венгров Зеленского», — говорится в сообщении указанного канала. Правда, местные комментаторы не исключают, что после «вызова на ковёр» в Будапешт, как это было в 2019-м, венгерские партии опять выдвинуть общие списки и кандидатов.

Однако Закарпатье в ближайшие месяцы может прославиться далеко за границами Украины вовсе не в связи с политической ситуацией в этом крае. На днях фото из вагона электрички «Мукачево-Львов» победило на всемирно известном конкурсе «Мировой общественный транспорт» журнала National Geographic Traveller India. Автор фото, львовский фотограф Артур Абрамив, стал первым гражданином Украины, который победил в этом фотопроекте. Снимок будет опубликован в августовском номере National Geographic Traveller India, который выходит тиражом в несколько миллионов экземпляров.