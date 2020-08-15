Возможно, переболев легкой простудой, мы станем неуязвимы для ковида, считают ученые. И это хорошая новость. Но есть и плохие. Из проекта «Северный поток – 2» выходят инвесторы, а США снова дразнит Китай по части тайваньского вопроса

Простуда против ковида

Американское издание The Scientist публикует результаты исследований нескольких независимых групп ученых, которые пришли к одному и тому же выводу: образцы крови здоровых людей, которые могли подвергаться воздействию коронавируса SARS-CoV-2 или схожего с ним вируса, содержат специфические антитела, которые, возможно, способны предотвращать Covid-19. Демократия в опасности, перемены климата — страшнее коронавируса. Западные СМИ пугают читателей © REUTERS, Aly Song/File Photo

Исследование, опубликованное 22 апреля в виде препринта на сайте medRxiv группой ученых из Германии, было направлено на изучение крови здоровых доноров. В результате у 24 человек из 68 обследованных в крови было обнаружено небольшое количество Т-лимфоцитов, отреагировавших на шиповидные S-белки вируса SARS-CoV-2, что говорит о наличии иммунного ответа.

По мнению соавтора исследования Андреаса Тиля, иммунолога из больницы Charité — Universitätsmedizin Berlin, одним из возможных объяснений этому явлению может быть следующее: здоровые доноры были инфицированы каким-то другим коронавирусом, причем относительно недавно. Возможно, это был коронавирус, вызывающий простуду. Известно, что коронавирусы способны вызывать не только серьезные заболевания, вроде Covid-19 и SARS, но и гораздо более легкие инфекционные болезни.

В другом исследовании, проведенном ранее в Сингапуре и опубликованном 15 июля в журнале Nature, было показано, что у 23 пациентов, которые заразились вирусом SARS семнадцать лет назад, и еще у 37 человек, у которых никогда не выявлялся SARS или Covid-19, были обнаружены антитела к SARS-CoV-2. Вероятно, именно воздействие этих распространенных вирусов простуды вполне могло привести нашу иммунную систему в состояние боеготовности, чтобы впоследствии отреагировать и на коронавирус нового типа.

«Одно из самых поразительных открытий заключалось в том, что упомянутые выше антитела были гораздо более распространены у детей в возрасте от 1 до 16 лет, — отмечает издание. — Фактически у 60% детей были обнаружены нейтрализующие антитела IgG — это на порядок больше, чем у взрослых».

Как заметил в своем сообщении, опубликованном в Твиттере, один из соавторов исследования, иммунолог из Института им. Фрэнсиса Крика в Лондоне Руперт Бил, этот результат стал «своего рода бомбой». Вторая волна, доллар и генномодифицированные дети — западные СМИ снова заглядывают в будущее © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Правда, как отмечает издание, невосприимчивость к вирусам простуды не сохраняется у человека на долгое время независимо от возраста человека. Так что вопрос о длительности защитного эффекта остаётся открытым.

Китай предупреждает

Китайское издание Жэньминь жибао выступило с грозной статьей, предупреждающей о том, что любые попытки бросить вызов принципу «одного Китая» обречены на провал.

Поводом для статьи стал визит в Тайвань министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, начавшийся 9 августа.

«Действия Соединенных Штатов серьезно нарушили их обязательства по тайваньскому вопросу», — отмечает издание.

Начиная с 1 января 1979 года, когда КНР и США установили дипломатические отношения, тайваньский вопрос является самым важным и щекотливым в китайско-американских отношениях, а принцип «одного Китая» считается политической базой двусторонних связей.

«Использование «тайваньской карты» США является рискованным поступком отдельных американских политиков для достижения их собственных политических интересов, а также опасным шагом, который подрывает китайско-американские отношения, мир и стабильность в Тайваньском проливе, — сообщает издание. — Китайская сторона примет эффективные контрмеры в ответ на ошибочные действия США».

Газовое будущее

Польское издание Polskie Radio не без злорадства сообщает, что газопровод «Северный поток — 2», вероятно, не будет достроен.

Однако все, оказывается, не так страшно. Дело в том, что немецкий концерн Uniper — один из основных партнеров «Газпрома» по проекту Nord Stream II — выступил с заявлением, адресованном акционерам: «С активизацией усилий США по введению адресных санкций в отношении проекта Nord Stream II вероятность того, что строительство газопровода будет отложено или вообще не будет завершено, возрастает».

«Если проект не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream II, и потерять ожидаемый процентный доход», — добавили в немецком концерне.

Строительство Nord Stream II остановилось в декабре 2019 года, когда в связи с санкциями США из проекта вышел его главный подрядчик — Swiss Allseas. Остается достроить лишь 160 км газопровода. Американцы, однако, угрожают более строгими санкциями против компаний, участвующих в проекте.

По состоянию на конец мая Uniper профинансировал проект Nord Stream II на общую сумму в 700 млн евро.