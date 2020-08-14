В пятницу 14 августа, Центральная избирательная комиссия Белоруссии обнародовала окончательные результаты выборов президента. Кроме того, ЦИК отклонил все жалобы от кандидатов в президенты. В ответ оппозиция объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти

Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные результаты выборов.

«14 августа 2020 г. состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по подведению итогов выборов Президента Республики Беларусь. Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — гласило сообщение на сайте ЦИК. Принуждение к сотрудничеству. Оппозиция пытается свергнуть Лукашенко чужими руками © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская —10,12%.

Ни один из трех остальных претендентов не превысил планку в 2%. Анна Канопацкая получила 1,67% голосов, Сергей Черечень — 1,14%, а Андрей Дмитриев — 1,2%.

Комиссия рассмотрела жалобы Тихановской, Канопацкой и Дмитриева и не нашла в изложенных фактах поводов для отмены результатов голосования. Жалоба еще одного кандидата — Черечня — в комиссию так и не поступила, хотя тот и заявлял, что подаст её.

Как заявила в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, данные ЦИК «не имеют отношения к реальности, это очевидно всем».

«Я не знаю, почему у них (властей. — Ред.) «заело», почему у них пластинка не способна меняться», — заявила Красулина.

Кандидат Дмитриев отметил, что Центризбирком отверг его предложение отложить объявление результатов.

«Мы идем в Верховный суд!» — написал он в своём Telegram-канале.

Таким образом, власть Белоруссии даёт понять: несмотря на смягчение режима, идти на поводу у протестующих она не будет. Это может быть следствием как уверенности в своих силах, так и неверной оценки сложившейся ситуации.

Жив и легитимен

Чего только не случилось с президентом Лукашенко за эти неполные пять дней, если верить оппозиционным СМИ и Τelegram-каналам. Он и «сбегал в Турцию» в ночь на понедельник, и «переносил инсульт» в ночь с четверга на пятницу.

Однако 14 августа перед телекамерами предстал вполне себе здоровый Лукашенко.

«Для начала — я пока живой и не за границей, как тут некоторые уважаемые «свядомые» раскручивают: «Президент покинул страну и находится за границей», — заявил он на совещании по работе строительной отрасли.

Когда он говорил эти слова, в Белоруссии одно за другим присоединялись к забастовке крупные предприятия. Лукашенко, судя по сказанному на совещании, о проблеме знал.

«Трудовые коллективы — это основа нашей страны», — подчеркнул белорусский президент.

Однако затем он дал наказ объяснить рабочим последствия их забастовок. Лукашенко подчеркнул, что простой предприятий обернется для них потерей заказчиков, которых переманят конкуренты, особенно активные в период восстановления экономики после пандемии. Установка на кровь. Майдановец дал совет белорусам и проговорился об убийствах © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Хотите — бастуйте. Хотите работать — работайте <…> На улице можно походить. Вон их тысячами ходит. Можно присоединиться и походить. Но там если и дадут денег, то на два дня. Два дня там некоторым приплачивают — мы их знаем, мы их показывали. Но на два дня дадут. А потом что? Поэтому с такой позицией надо подходить к людям», — рассказал Лукашенко собравшимся.

При этом Лукашенко заявил, что бастующих рабочих не так уж и много.

«Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу», — отметил Лукашенко.

Однако, когда он произносил эти слова, время что-либо объяснять рабочим уже было упущено. Они не только присоединились к протестам, но и стали активной их частью. А слова «20 человек» и вовсе разъярили многих рабочих.

По пути Януковича?

Один из распространенных слухов о четвертом президенте Украины Викторе Януковиче касался его отношения к плохим новостям. Якобы Янукович мог чуть ли не ударить того, кто принес ему плохие вести. В итоге ему попросту перестали докладывать весь «негатив», что в конце концов его и сгубило: он недооценил Майдан. Этот слух в разное время транслировали разные украинские политики и журналисты.

Слова Лукашенко о 20 бастующих, а самое главное, что об этом ему так доложили, свидетельствуют: белорусского президента кто-то серьезно дезинформирует. Видео с разных заводов весьма красноречивы — протестуют отнюдь не два десятка человек.

Уже после того, как президент Белоруссии произнес эти слова, рабочие Минского тракторного завода, не удовлетворенные общением с премьер-министром Романом Головченко, выдвинулись в центр города. В руках они несли плакаты со словами: «Не овцы. Не быдло. Не народец. Мы — работники МТЗ. Нас не 20 человек, а 16000».

Рабочие МТЗ огромной колонной идут на площадь Независимости pic.twitter.com/KrTWKhqGUL — Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020

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Таким образом, майдан в центре белорусской столицы может начаться даже не в субботу, 15 августа, или в воскресенье, 16 августа, а уже сегодня — в пятницу, 14 августа.

При этом Светлана Тихановская тоже повысила ставки. Она заявила о формировании по сути параллельного органа власти в стране.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», — гласило сообщение на её Τelegram-канале.

Она поблагодарила всех людей и все организации, которые ее поддержали. Западное окно для Лукашенко закрывается. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — призвала Тихановская.

Кроме того, она обратилась к главам местных исполкомов и силовикам с призывом переходить «на сторону народа».

Примечательно, что Тихановская выдержала долгое молчание со вторника, а в пятницу — аккурат перед выходными, на которые запланированы протесты, — начала активно делать различные заявления.

Таким образом, стороны повысили ставки в противостоянии: власть Белоруссии во главе с Лукашенко твёрдо настаивает на его победе с результатом 80,1% и не замечает недовольства рабочих, а Тихановская в итоге создает по сути параллельный орган власти. Для Белоруссии всё это может закончиться гражданским потрясением.