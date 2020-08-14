По состоянию на 12:30 14 августа в мире зарегистрировали свыше 20,9 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 759,7 тыс. человек, 12,9 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 167,2 тыс. человек, больше 1,7 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,2 млн жителей, свыше 105,4 тыс. человек скончались, больше 2,5 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,4 млн случаев заражения, 48 тыс. смертей, 1,7 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 912,8 тыс. (плюс 5065 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 498 человека (плюс 114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 722,9 тыс. человек.

Второй тест на коронавирус у вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева оказался положительным. Чиновник перешел на дистанционный режим работы.

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что запуск производства вакцины позволит снизить риски заболевания COVID-19 среди медицинских работников. Однако воспользоваться вакциной пока планируют лишь четверть врачей. 52% медработников сообщили, что не готовы прививаться от коронавируса из-за опасений в эффективности нового препарата.

Первой страной, официально объявившей о закупке российской вакцины после ее регистрации, стал Вьетнам.

В период пандемии больше половины российских потребителей, тратящих на роскошь свыше €37 тыс. в год, стали охотнее покупать товары в интернете, выяснили эксперты Boston Consulting Group (BCG) и Altagamma. О том, что они более охотно будут приобретать товары онлайн, чем прежде, сообщили 44% российских потребителей роскоши.

В правительстве рассматривают возможность возобновления авиасообщения с большинством стран СНГ с 1 сентября. В числе первых могут открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Эти страны изначально были в списке 30 государств, с которыми предлагалось восстановить авиасообщение.

Чиновники сразу в нескольких регионах страны заявили, что ряд россиян встали на учет в службу занятости только ради того, чтобы получить пособие по безработице, которое им не положено. В частности, в Свердловской области среди тех, кто обратился в службу занятости, уволенные в последние месяцы составляют только около 40%. Остальные — это те, кто не работал ранее или ушел с работы до 1 марта.

В Госдуме считают, что возможная вторая волна пандемии для экономики РФ пройдет легче. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что экономические последствия удастся преодолеть уже через год.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине выросло на рекордные 1732 за минувшие сутки, скончались еще 19 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской областях (160), Киеве (158) и Черновицкой области (154).

Всего с начала пандемии в стране выявили 87 872 случая COVID-19, скончались от инфекции 2011 человек.

Город Киев, Киевская, Ровенская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных коронавирусом.

Детские сады Винницы возобновят работу с 25 августа после того, как были закрыты для недопущения распространения коронавируса, сообщил мэр города Сергей Моргунов.

Число инфицированных коронавирусом в Петриковском гериатрическом пансионате в Тернопольской области Украины выросло до 64.

Кабмин снизил финансирование медобслуживания населения на 7 млн. гривен (почти 19 млн. рублей) и отдал их руководству.

Ситуация в мире

Борьба с распространением коронавируса в ближайшее время потребует $100 млрд, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, только страны «Большой двадцатки» мобилизовали $10 трлн для преодоления последствий пандемии.

На Украине назвали область, где чаще всего подхватывают коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Джека Ади предположили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. Методику испытывает научная группа Института рака Университета Эмори (США). В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации — за 12 дней.

Ученые из Испании и Бразилии выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором (Rh-) могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

В Индии зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 за сутки — 67 тыс. заражений, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно отразился на мировом рынке люксовых товаров. Специалисты прогнозируют, что покупки брендовой одежды, аксессуаров, косметики, а также авто уйдут в онлайн, а также вырастет спрос на покупку подержанных товаров класса люкс либо их аренду.

Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран: Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос. Ограничения начнут действовать с 15 августа.