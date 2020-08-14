Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 167,2 тыс. человек, больше 1,7 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,2 млн жителей, свыше 105,4 тыс. человек скончались, больше 2,5 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,4 млн случаев заражения, 48 тыс. смертей, 1,7 млн выздоровлений.
Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 912,8 тыс. (плюс 5065 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 498 человека (плюс 114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 722,9 тыс. человек.
Второй тест на коронавирус у вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева оказался положительным. Чиновник перешел на дистанционный режим работы.
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что запуск производства вакцины позволит снизить риски заболевания COVID-19 среди медицинских работников. Однако воспользоваться вакциной пока планируют лишь четверть врачей. 52% медработников сообщили, что не готовы прививаться от коронавируса из-за опасений в эффективности нового препарата.
Первой страной, официально объявившей о закупке российской вакцины после ее регистрации, стал Вьетнам.
В период пандемии больше половины российских потребителей, тратящих на роскошь свыше €37 тыс. в год, стали охотнее покупать товары в интернете, выяснили эксперты Boston Consulting Group (BCG) и Altagamma. О том, что они более охотно будут приобретать товары онлайн, чем прежде, сообщили 44% российских потребителей роскоши.
В правительстве рассматривают возможность возобновления авиасообщения с большинством стран СНГ с 1 сентября. В числе первых могут открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Эти страны изначально были в списке 30 государств, с которыми предлагалось восстановить авиасообщение.
Чиновники сразу в нескольких регионах страны заявили, что ряд россиян встали на учет в службу занятости только ради того, чтобы получить пособие по безработице, которое им не положено. В частности, в Свердловской области среди тех, кто обратился в службу занятости, уволенные в последние месяцы составляют только около 40%. Остальные — это те, кто не работал ранее или ушел с работы до 1 марта.
В Госдуме считают, что возможная вторая волна пандемии для экономики РФ пройдет легче. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что экономические последствия удастся преодолеть уже через год.
Коронавирус и Украина
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине выросло на рекордные 1732 за минувшие сутки, скончались еще 19 человек.
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской областях (160), Киеве (158) и Черновицкой области (154).
Всего с начала пандемии в стране выявили 87 872 случая COVID-19, скончались от инфекции 2011 человек.
Город Киев, Киевская, Ровенская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных коронавирусом.
Детские сады Винницы возобновят работу с 25 августа после того, как были закрыты для недопущения распространения коронавируса, сообщил мэр города Сергей Моргунов.
Число инфицированных коронавирусом в Петриковском гериатрическом пансионате в Тернопольской области Украины выросло до 64.
Кабмин снизил финансирование медобслуживания населения на 7 млн. гривен (почти 19 млн. рублей) и отдал их руководству.
Ситуация в мире
Борьба с распространением коронавируса в ближайшее время потребует $100 млрд, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, только страны «Большой двадцатки» мобилизовали $10 трлн для преодоления последствий пандемии.
Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади предположили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. Методику испытывает научная группа Института рака Университета Эмори (США). В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации — за 12 дней.
Ученые из Испании и Бразилии выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором (Rh-) могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.
В Индии зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 за сутки — 67 тыс. заражений, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно отразился на мировом рынке люксовых товаров. Специалисты прогнозируют, что покупки брендовой одежды, аксессуаров, косметики, а также авто уйдут в онлайн, а также вырастет спрос на покупку подержанных товаров класса люкс либо их аренду.
Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран: Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос. Ограничения начнут действовать с 15 августа.