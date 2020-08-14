На предстоящих осенью местных выборах партия «монобольшинства» президента Зеленского намерена выдвинуть своих кандидатов во всех округах. Формально предвыборная кампания стартует 5 сентября, а официально регистрировать кандидатов на местные выборы будут с 15 до 24 сентября, но неофициально кампания уже идет

Партия «Слуга народа» намерена официально представить своих кандидатов на съезде, запланированном на конец августа.

Результаты последних социальных опросов показывают стабильное падение популярности президентской партии — с 40% в начале года до 23-25% в конце июля. Разочаровавшийся в «слугах» электорат потихоньку «откусывают» слева и справа «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Европейская солидарность» и региональные политические проекты. Тем не менее, пока президентская партия лидирует в общенациональном рейтинге, преимущественно за счет центральных и южных регионов. На западе и юго-востоке Украины лидируют другие политические силы. Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира © REUTERS, Gleb Garanich

На недавней пресс-конференции, посвященной году работы монобольшинства в Верховной Раде, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко огласил достаточно оптимистические планы. «Можно говорить о рейтингах, об их уменьшении, большом, небольшом, как-то накладывать на текущую политическую ситуацию. Но давайте будем признавать, что на сегодняшний день политическую повестку дня в стране держит президент, его фракция монобольшинства, Кабмин, сформированный этой фракцией. И мы уверены, что 25 октября количество членов во фракции "Слуги народа" немного увеличится, в 1000 раз примерно, по стране, и следующие 5 лет адженду [повестку дня] местной власти также будут держать фракции партии "Слуга народа", вокруг которых сформируется большинство в местных советах», — заявил Корниенко.

Политолог Андрей Золотарев считает, что даже скромный результат «Слуг народа» будет для них «прорывом», так как сейчас эта партия вообще не представлена в местных советах. Он полагает, что суммарно по итогам октябрьских выборов партия президента Владимира Зеленского может выйти на второе-третье место по представительству своих партийцев в местных советах. В то же время Золотарев считает, что вряд ли "слугам" удастся сформировать в местных советах монобольшинство, поэтому им придется договариваться и создавать ситуативные коалиции с другими силами.

На фоне экономического падения и пандемии коронавируса с карантинными ограничениями можно прогнозировать дальнейшее снижение популярности команды Зеленского и местные выборы без доминирования одной политической силы.

Как и на парламентских выборах, стратегия «Слуг народа» на местных выборах основана на привязке к личности президента, у которого пока наивысший рейтинг доверия среди политиков (44%). Больше всего сторонников президентской партии среди молодых избирателей (18-29 лет). Как правило, это наименее политизированная часть этой возрастной категории, большинству этих сторонников «слуг» в принципе все равно, будет партия выступать за приватизацию или национализацию. Избиратели среднего и старшего возраста преимущественно возвращаются в свои предыдущие политические ниши. Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Избиратели «Слуги народа» по-прежнему сосредоточены в городах, а вот коммуникации с жителями сельской местности президентская партия так и не разработала. «Слуги народа» плохо представляют себе агитационную кампанию без помощи Интернета.

Пытаясь «войти в одну реку дважды», в президентской партии рассчитывают повторить успех Зеленского, как популярного комика. В ряде городов кандидатами на пост мэра выдвигают других комических актеров. В Тернополе — Виктора Гевко, актера «Квартала 95», в Черкассах — комика и телеведущего Александра Скичко, «Юзика» или Юрия Корявченкова — в родном для президента Кривом Роге, звезду КВН Олега Филимонова — в Одессе. Лицом предвыборной кампании решено сделать популярную певицу Тину Кароль с ее песней «Украина — это ты».

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что в большинстве городов на выборах всё равно победят действующие мэры. «Сейчас такая ситуация, что, судя по всему, действующие мэры в областных центрах одержат победу. В Киеве согласно социологическим данным Кличко выиграет как в первом, так и во втором туре. Это уникальная ситуация, когда партия власти через год после прихода может проиграть на местных выборах», — говорит Голобуцкий.

Особенно жалкое положение у «Слуг народа» в Львовской области. Судя по данным опросов, президентская партия едва преодолевает 5%-ный барьер, уступая «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «Самопомощи» мэра Львова Андрея Садового и партии «Голос». На выборах в львовский областной совет «слуги» набирают 9,8%. На западе Украины «Слуг народа» националисты считают партией «пророссийской». Даже если в горсовет пройдет небольшая фракция президентской партии, она будет вынуждена работать «в кольце врагов» в качестве своеобразных мальчиков для битья. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

Почти такие же скромные результаты у президентской партии на другом конце страны — в Мариуполе, где «Слуги народа» набирают всего 9%, уступая проекту мэра города «Блок Бойченко» и ОПЗЖ. В Одессе, где в прошлом году был один из самых высоких уровней поддержки «слуг», на выборах в горсовет президентская партия может набрать от 20 до 25%, но шансов продвинуть своего кандидата на пост мэра у нее почти нет. В Харькове, по данным августовского опроса социологической службы «Интер-акция», партию президента готовы поддержать лишь 15,9% и тоже — никаких шансов победить Геннадия Кернеса в гонке за пост мэра.

В Днепре, по данным всех недавних опросов, побеждает действующий мэр Филатов и его партия «Пропозиция», а вот рейтинг «Слуги народа» в августе упал до 13,3%. В Тернополе лидирует ультраправая «Свобода» и действующий мэр — представитель этой партии. «Слуга народа» рискует вообще пролететь мимо горсовета — по последним опросам она набирает лишь 4,7%, хотя июльский опрос давал ей 11%.

В закарпатском Мукачево «Слугам народа» явно придется как-то сотрудничать с «Командой Андрея Балоги», лидером симпатий, так как президентскую партию поддерживают здесь лишь 12,3%. Однако в столице Закарпатья, Ужгороде, «Слуги народа» имеют относительно неплохие результаты (27,1%).

В столице партия нынешнего президента немного уступает партии экс-президента — здесь, по данным июльского опроса «Рейтинга», «Слуги народа» могут получить лишь 16,8% голосов, а «Евросолидарность» — 17,2%. Хотя еще в июне в Киеве лидером были «Слуги народа».

В Херсоне партия Зеленского пока занимает лидирующие позиции (24,9%). В Чернигове же у нее практически нет шансов в борьбе против действующего мэра Владислава Атрошенко и его регионального проекта «Родной дом». Здесь «слуги» могут рассчитывать сейчас на 7-8%, но в областном совете их показатель на уровне 15%. В родном для президента Кривом Роге действующий мэр Юрий Вилкул в два раза популярнее друга президента «Юзика» (31% против 15%), но на выборах в горсовет «слуги» обходят проект Вилкула (23% против 17%). В Полтаве президентская партия лидирует в опросах, но с небольшим отрывом от ближайших конкурентов, набирая 15%. Тем не менее, потенциальный кандидат от «Слуг народа» на пост мэра может рассчитывать на поддержку лишь 5-6% горожан. Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

В целом же мы видим, что на большей части Украины в городских и областных советах президентская партия может получить осенью около 20% голосов, если хотя бы удержится на нынешнем уровне. В Галичине и подконтрольном Донбассе — рискует вообще не попасть в местные советы. Тем не менее, в президентской партии не отчаиваются и менять стратегию пока не собираются. Политолог Кирилл Молчанов считает, что спасти падающий рейтинг президентской партии могут две вещи: либо прогресс по урегулированию на Донбассе, либо «посадки» Петра Порошенко и его окружения, но и то и другое политолог считает маловероятным.

В конце концов, донорами партии «Слуга народа» были украинские олигархи, которые сейчас активнее вкладываются в региональные проекты вроде «Пропозиции», «За будущее» и др. Неужели же они не смогут найти взаимопонимания?