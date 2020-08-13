По состоянию на 12:30 13 августа в мире зарегистрировали свыше 20,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 749,4 тыс. человек, 12,8 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 166 тыс. человек, больше 1,7 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,1 млн жителей, свыше 104,2 тыс. человек скончались, больше 2,5 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,3 млн случаев заражения, 47 тыс. смертей, 1,6 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

За минувшие сутки в 83 регионах страны выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом у 1,3 тыс. человек (26,3%) нет клинических проявлений болезни.

Москве выявлено 692 случая заражения. На втором месте по числу инфицированных за день — Свердловская область (162 человека), на третьем — Санкт-Петербург (160).

Общее число инфицированных в стране по состоянию на 13 августа составило 907 758 человек. С начала пандемии от COVID-19 в России умерли 15,3 тыс. человек, полностью выздоровели 716,3 тыс. пациентов.

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили следов коронавирусной инфекции в московской питьевой воде.

Первый зампред комитета Госдумы по науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что представители законодательной власти могут рассчитывать на вакцинацию от коронавируса только после того, как будут привиты группы риска.

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили выделение из бюджета региона 2,5 миллиарда рублей на строительство новой инфекционной больницы.

Власти в Курганской области разрешили возобновить с 13 августа работу бань и саун, приостановленную из-за эпидемии коронавируса.

Двадцать пять человек заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, среди них 11 детей, сообщает региональный оперштаб.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. В его пресс-службе сообщили, что если диагноз подтвердится, он продолжит работать удаленно.

На фоне кризиса из-за коронавируса и падения цен на нефть государственный долг России снова показал положительные значения. Теперь активы правительства не покрывают сумму долга. По данным Центробанка и Минфина, к 1 июля госдолг составил 1,55 трлн рублей. Долг федерального правительства составил 14,77 трлн рублей, когда ликвидные резервы достигли 13,22 трлн рублей.

Впервые за 2020 год цены на продукты в России снизились, свидетельствуют данные Росстата. Главной причиной дефляции в ведомстве называют снижение цен на овощи. Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки. При этом подорожал сахар. Стоимость остальных продуктов и товаров, включая бензин, за последние три недели изменились несущественно.

На повышенную пенсию могут рассчитывать россияне, чьи профессии связаны с риском для жизни, заявили в Совете Федерации. В частности, доплаты полагаются работникам угольной промышленности и летчикам. Кроме того, сейчас Общественная палата России готовит предложение выплачивать пенсионерам по 50 тысяч рублей за крепкий брак. Сложность заключается в том, что средства могут понадобиться для других социальных нужд, например, на лечение больных детей или создание инфраструктуры для пенсионеров.

Заявлением о росте цен на авиакеросин заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Ведомство проведет проверку и в случае подтверждения заявлений будет устанавливать причины такого роста. Как сообщалось ранее, подорожание авиакеросина может отразиться на стоимости авиабилетов.

Аналитики зафиксировали падение оборота российских кинотеатров на 95%. Несмотря на разрешение властей ходить в кино, количество зрителей упало в 17-25 раз по сравнению с прошлым годом. Объясняется это тем, что в залах соблюдается социальная дистанция, а лето и до пандемии было одним из самых «мертвых сезонов» в году.

За последние шесть лет самой высокооплачиваемой массовой профессией в России стали барберы, которые в среднем получают 67 тысяч рублей. На втором месте оказались стоматологи — 60,5 тысяч рублей в месяц. Также в топе профессии замерщика, прораба и машиниста экскаватора.

В октябре 2020 года в России ожидается пик новой волны массовых увольнений из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Причем реальных сокращений будет больше миллиона, а не в районе 217 тысяч, как ожидает Минтруд. А последствия экономика страны почувствует в начале 2021 года. По словам независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, такие расхождения по прогнозу связаны с тем, что многие россияне работают в серой зоне, поэтому Минтруд их не учитывает.

Украина и коронавирус

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1 тысячу 592 новых случая инфицирования COVID-19, 22 ранее заболевших умерли, 530 человека выздоровели. Об этом 13 августа сообщил сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО

Наибольшее число выявленных случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области (209), во Львовской области (166), в Ивано-Франковской области (138), Киеве (133), в Черновицкой области (130) и в Одесской области (114).

Всего с начала пандемии в стране заболели 86 тысяч 140 человек, выздоровели — 46 тысяч 216, умерли 1 тысяча 992 человека.

Таким образом по количеству заболевших коронавирусом Украина обогнала Китай (где сегодня 84 766 больных).

Коронавирус: потери Украины во внешней торговле нарастают © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Роман Грищук сообщил, что заразился коронавирусом. Он призвал украинцев не быть легкомысленными и придерживаться правил карантина.

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у семи сотрудников прокуратуры Харьковской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирована в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко, в данный момент диагноз подтвержден у шести человек, еще 29 человек лечатся дома с диагнозом ОРВИ и ждут результатов теста.

Кабинет министров Украины на заседании в среду отменил обязательную самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса для абитуриентов из Крыма, решивших обучаться в украинских вузах.

Ситуация в мире

Экономика Великобритании впервые за 11 лет погрузилась в регрессию. С апреля по июнь английская экономика сократилась на 20,4%. На фоне падения производства в марте 2020 года из-за пандемии британский ВВП в I квартале нынешнего года сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самое крупное снижение ВВП за последние 40 лет.

Чехия отказалась подписывать с США соглашение о развитии атомной энергетики. На такой ход государство пошло, чтобы не создавать выгодные условия для компании Westinghouse в предстоящем тендере на строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии.

Сразу несколько регионов Испании (Андалусия, Кастилия-и-Леон и Кастилия-Ла-Манча) готовятся запретить курение на улице для сдерживания коронавируса.

Малайзия ждет научных публикаций о вакцине от COVID-19, разработанной в России, и пока рассматривает вопрос о применении вакцины китайского производства по мере ее готовности.

В Армении режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса, продлен на 30 дней, до 11 сентября.

Власти Казахстана приняли решение с 17 августа начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран, включая Россию. В Нур-Султане отметили, что для полетов в Россию необходимо разрешение Москвы.