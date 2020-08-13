Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на протесты в стране. Тем временем и протестующие, и силовики вышли на новый уровень ожесточения

В среду, 12 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал совещание по актуальным вопросам. Тема протестов в стране предсказуемо стала центральной на этом совещании. Среди прочего Лукашенко коснулся и способов, как обуздать протесты. Алексей Зубец: Победа Лукашенко над протестами ставит под вопрос само существование Белоруссии © Youtube / Алексей Зубец

«Те, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй, дядя, по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Всё должно быть честно и порядочно», — отметил Лукашенко.

Ближе к вечеру того же дня протесты вышли на новый уровень по ожесточению. В некоторых белорусских городах сочувствующие протестам попытались устроить транспортную забастовку.

Кроме того, произошли наезды на сотрудников ГАИ, а также стычки с милицией и ОМОНом не только в Минске, но и в других городах, в частности в Лиде, Мозыре, Гродно. При этом протестующие используют некоторые лозунги, подобные украинским, а также практики, которые были опробованы в ходе Майдана 2013-2014 годов.

Не очень удачное решение

Даже сторонники белорусского президента честно признают: его политика в отношении неработающих могла быть одной из причин, которая спровоцировала протесты.

«Очевидно, что протестный потенциал, выплеснувшийся на улицы белорусских городов, копился несколько лет. В наибольшей степени его накоплению способствовали ошибки власти в социально-экономической области. Аукнулся непродуманный декрет о тунеядцах 2017 года, сбои при введении нового порядка начисления зарплат, расчёта трудового стажа, рост социального расслоения, провалы в молодёжной политике, отсутствие четкого, доходчивого разъяснения о выбранной позиции государства во время пандемии», — отметил белорусский политолог Алексей Дзермант. Белорусская «форточка» для Украины. Как протесты в Минске могут отразиться на украинской экономике © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta

Таким образом, новые меры, призванные бороться с «тунеядством», вряд ли помогут Лукашенко привлечь на свою сторону колеблющихся.

Еще одной спорной тактикой стала чрезмерная жесткость силовиков. Одно дело, когда они отвечают на массовые беспорядки, но другое, когда речь идет о мерах, которые даже те, кто изначально относился к властям Белоруссии если не с симпатией, то с пониманием, признают чрезмерными.

«Я точно знаю, что руководство страны сделало все возможное, чтобы люди, которые не живут в республике, ужаснулись действиям силовиков. Бессмысленная агрессия. Охота даже на российских журналистов. Задержание 33 граждан России по надуманному предлогу. Шантаж, фиглярство. Теперь картина маслом, и многим уже совсем не важно, как там внутри на самом деле», — указал российский журналист Евгений Поддубный.

Кстати, оппозиция умело пользуется видео с жесткими действиями силовиков, раздувая страсти. Это уже привело к тому, что некоторые из белорусов, служивших в войсках, в том числе и в спецназе, на камеру выбросили свою военную форму и воинские знаки различия в мусор, заявив, что они давали присягу и им стыдно за сослуживцев.

В то же время можно отметить, что отчасти вина за ожесточение силовиков лежит на самих оппозиционерах, объявивших охоту на семьи правоохранителей.

Наступая на украинские грабли

Оппозиция и протестующие умело комбинируют ненасильственные и насильственные методы противостояния властям. Так, с одной стороны, на улицы выходят женщины с цветами, любые действия против которых общество воспримет негативно. Не стесняются использовать и детей.

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— Чай з варэннем (@belteanews) August 12, 2020

​С другой стороны, создаются Τelegram-каналы, где выкладывается информация не только о силовиках, но и об их родных и близких. Среди прочего указаны не только имена и фамилии родителей, а также братьев и сестер силовиков, но и ссылки на их страницы в соцсетях, а подчас даже и их адреса.

«Дядя, будь уверен, позор ляжет не только на родителей карателей, но и на их детей. На ваших внуков», «Стесняюсь спросить, а у Вас с женой секс только один раз был и только за деньги? Иначе не воспитали бы такого выродка…» — пишут сторонники белорусской оппозиции в комментариях отцу одного из сотрудников правоохранительных органов.

Примечательно, что второй комментарий оставил человек, который указал своим местом жительства российский Челябинск. Политолог Бондаренко не исключил перехода протестного движения в Белоруссии в подполье © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Это еще самые мягкие комментарии. Под некоторыми фотографиями мужчины — заядлого рыбака — сторонники оппозиции обещают, что он выловит труп своего сына в речке.

Такая тактика — запугивание милиционеров и их родных — активно применялась на Майдане. К примеру, украинская журналистка Валерия Бурлакова, которая позже стала бойцом одного из добробатов в Донбассе, в январе 2014 года распространила информацию о месте жительства родных «беркутовцев».

На практике это может привести к ожесточению силовиков. Примечательно, что часть украинских «беркутовцев» после Майдана уехала в Крым, где стала на защиту границы полуострова. Некоторые из украинских силовиков стали воевать в армиях ДНР и ЛНР. Тут можно вспомнить Александра Ходаковского, ранее работавшего в СБУ.

Кроме того, еще одной украинской ошибкой белорусских протестующих является привлечение к протестам «варягов». Так, в Белоруссии непосредственно во время протестов задержали и украинских «доброхотов».

«лучшее лекарство от революции — это наручники». pic.twitter.com/lGsJNtFqak — ☭ ВетеранОМОН  (@VeteranOMON) August 12, 2020

​Очевидно, не о всех из них говорят открыто. Пока на межгосударственном уровне решается судьба двух «волонтёров» украинской организации «Восток SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого. О том, кто работает в этой организации, писало в свое время издание Украина.ру. Кстати, на видео выше — не они.

Привлечение «варягов» опасно и тем, что им по большому счету наплевать на ту страну, где происходят протесты. Это не их родина, и её будущее им безразлично. Эскалация же конфликта чревата гражданским противостоянием в самой Белоруссии и масштабными кризисами.

Пока ряд наблюдателей утверждает, что протесты в Белоруссии пошли на спад.

«Итак, можно уже с уверенностью говорить о том, что белорусский майдан благополучно не состоялся. Улица под контролем силовиков, число участвующих в акциях падает. Всеобщая забастовка также оказалась, насколько можно судить, не очень всеобщей. Для чистоты эксперимента можно дождаться выходных (на выходных обычно происходит мобилизация), но судя по переходу к созданию "уличных цепей" протестующими, людей не хватает ("цепи" — классический, описанный во всех методичках способ произвести впечатление, что людей больше, чем их есть). Повторюсь: посмотрим, что будет в выходные. Но пока, похоже, что победы майдана можно не опасаться», — пишет главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

Можно предположить, что судьба Белоруссии будет решаться в ближайшие выходные. Впрочем, вспышка насилия может произойти в любой день, поскольку общество наэлектризовано.