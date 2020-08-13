Украинский малый и средний бизнес пережил ужасное потрясение, вызванное вынужденным простоем из-за карантина, и начинает медленно восстанавливаться

Новые вакансии

Уже к началу июля бизнес начал постепенно выходить из карантина, а на сайтах по поиску работы появляются новые вакансии. Еще в начале марта на портале work.ua было опубликовано 54 тыс. вакансий, количество которых к концу апреля сократилось более чем в два раза. Но самой кризисной стала для работодателей шестая неделя: для соискателей в тот период было доступно чуть больше 16 тыс. новых предложений. После этой недели кривая выхода бизнеса из карантина пошла вверх — к началу июля при 43 838 уже имеющихся на сайте вакансиях появилось еще около 30 тыс. новых. Новая цена на газ, рост «минималки». Главное в экономике Украины 1-7 августа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По оценкам экспертов, при отсутствии повторного кризиса рост можно ждать уже в IV квартале этого года, через год есть шансы, что рынок труда вернется в состояние начала 2020 года.

По уровню заработной платы работодатели и кандидаты смогли найти "золотую середину". Если в первые недели карантина соискатели портала robota.ua претендовали на 15 тыс. грн (40 тыс. руб.), то сейчас их требования снизились в среднем до 12 тыс. грн (32 тыс. руб.). Эту же сумму ориентировочно готовы платить и работодатели, которые в начале карантина предлагали среднюю зарплату в размере 13 тыс. грн (35 тыс. руб.).

О том, что бизнес постепенно восстанавливается от коронавирусного кризиса, заявил в своем обращении и директор департамента статистики и отчетности Национального банка Юрий Половнев. По его словам, настроения бизнеса в июне улучшились, а ежемесячный индекс ожидания деловой активности вырос на 10 пунктов, достигнув отметки в 46 пунктов. Для сравнения: в июле прошлого года он составлял 52,4 пункта.

Безработица снижается

На Украине за период карантина, с 12 марта по 31 июля, статус безработного получили более 395 тысяч граждан. В апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их численность составляла 97 тыс., в июне — 75 тыс., в июле — 68 тыс.

Как свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по программе по частичной безработице по состоянию на 3 августа в центры занятости работодателями подано более 215,7 тыс. пакетов документов, из которых более 188 тыс. — от ФЛП, которые являются застрахованными лицами.

Через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тыс. человек, из них 174,5 тыс. — ФЛП, отмечают в Минэкономики. В частности, удалось привлечь людей к сельскому хозяйству — 46% от всех трудоустроенных, в перерабатывающую промышленность — 14% и в сферу торговли — 13%. "Работаю за еду". Как пандемия повлияла на трудовую занятость в Украине - реальные истории © CC0, Pixabay

Что касается снижения числа зарегистрированных безработных, тут есть неприятный момент, говорит экономист, исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.

«Если мы оценим цифры мая-июня, то при общем снижении количества безработных уменьшается уплата единого социального взноса. Это может говорить только о том, что либо у нас достаточно серьезно возобновилась трудовая миграция, что не совсем так, либо люди, выходя на работу, уходят в бизнес, который находится в тени. А может, и первое, и второе объяснение работает одновременно.

Драйвером украинской экономики в прошлом году были сфера услуг и розничная торговля, поскольку промышленность у нас падает уже давно — больше 13 месяцев подряд. А розничная торговля и сфера услуг довольно широко распространены именно как форма среднего и малого бизнеса. Кроме того, они наиболее слабы с точки зрения финансовых ресурсов, с точки зрения влияния на них последствий коронавируса и карантина. Поэтому, естественно, люди, начиная работу, не стремятся ее легализировать. Естественно, одним из способов вывести часть этого бизнеса из тени на свет будет повышение минимальной заработной платы до конца этого года до 5 тысяч гривен», — рассказал в комментарии Украина.ру Олег Пендзин.

Плечо государства

По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на начало 2020 года, количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей на Украине составляло 1,88 млн, что почти на 20 тысяч больше, чем в начале 2019 года. К сожалению, пандемия коронавируса и, как следствие, карантин, приведший к остановке экономики, подкосил развитие предпринимательства на Украине.

Как свидетельствуют данные платформы Opendatabot, за первый месяц карантина регистрация новых физических лиц-предпринимателей сократилась в три раза — с более чем 5 тысяч до 1,5 тыс. в неделю. С июня регистрация ФЛП стабилизировалась, и еженедельно на Украине вновь регистрируется чуть менее 5 тыс. новых предпринимателей.

Согласно данным опроса представителей малого и микробизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine, — каждый пятый малый бизнес на Украине может закрыться, не пережив экономического удара карантина. И чтобы спасти "кровь экономики" — малый и средний бизнес, — необходима серьезная поддержка государства

Чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу в условиях пандемии, Национальный банк Украины принял постановление об упрощении реструктуризации кредитов заемщикам, которые сталкиваются с финансовыми трудностями из-за влияния COVID-19. А Верховная Рада приняла закон, запрещающий заводить новые дела о банкротстве юридических лиц по искам кредиторов. Этот запрет распространяется на период после старта карантина и в течение 90 дней после его завершения.

Также парламент освободил заемщиков от уплаты штрафа за задержку в погашении банковского кредита, если эта задержка привязана во времени к карантину. С целью поддержать малый и средний бизнес на время жесткого карантина Верховная Рада освободила от налогообложения физических лиц-предпринимателей. В частности, от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) и уплаты штрафа за нарушение налогового законодательства. Кроме того, действовал мораторий на проведение документальных и фактических проверок. Выживут приспособившиеся. Как малый бизнес на Украине переживает карантин © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В феврале стартовала широко разрекламированная правительственная программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса "5-7-9%". В июне Кабинет министров снял ограничения по максимальной сумме кредита по этой программе и расширил доступ предпринимателей к ней. По данным Минфина, по состоянию на 10 августа выдан 1991 кредит на общую сумму 4,2 млрд грн при общем запланированном правительством объеме 5 млрд грн. В среде малого и среднего бизнеса наиболее популярны кредиты на рефинансирование ранее взятых кредитов — за весь период действия программы их было выдано на 3,2 млрд грн.

Несмотря на амбициозные цели и громкие заявления, большинство этих шагов оказались далекими от реалий экономической жизни, а потому и малоэффективными.

«Весь мир пошел по пути фискальных преференций. На Украине фискальные преференции крайне малы — отмена уплаты ЕСВ для физических лиц-предпринимателей и только для ФЛП, а не для их наемных работников. На сегодняшний момент, кстати, и Международный валютный фонд это отмечает достаточно активно, у Украины, к сожалению, нет достаточно серьезной фискальной поддержки бизнеса, в первую очередь малого и среднего.

Если мы посмотрим на примеры, скажем, американцев или тех же европейцев, то США вообще сняли налоговую нагрузку на доходы физлиц на три месяца, малый и средний бизнес у них освобожден от налогообложения до конца года. По моему мнению, фискальная поддержка государства в Украине крайне недостаточна. С другой стороны, я понимаю, что у нас дырка в бюджете 300 миллиардов, а это 7,5% ВВП, и любые налоговые преференции будут увеличивать эту дыру, которую нужно будет закрывать за счет заимствований. Украина — бедное государство, и это отражается в том числе и на возможностях фискальной поддержки малого и среднего бизнеса», — считает Олег Пендзин.

Только-только вздохнули, а теперь снова закрываться?

С августа на Украине начала действовать новая правительственная схема адаптивного карантина для борьбы с распространением коронавируса: отныне страну еженедельно делят на четыре зоны по уровню эпидемической опасности: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". 3 августа Луцк вместе с Тернополем и Кицманским районом Черновицкой области были отнесены к "красной зоне" эпидемиологической опасности, правительство ввело ряд запретов.

Решение Киева ввести карантинные ограничения в отдельных городах возмутило предпринимателей. Первыми отреагировали малый и средний бизнес и обратились к мэрам «краснозонных» областных центров. И в Луцке, и в Тернополе городские советы приняли решения не вводить никаких ограничений.

"Красные" города поддержал "оранжевый" Львов, который лишь частично согласился с установленными правительством правилами работы. В городе разрешили дальше работать спортивным учреждениям, фитнес-центрам и хостелам.

Предприниматели считают, что деление на зоны различного эпидемиологического риска и повторное закрытие предприятий малого бизнеса может их окончательно уничтожить. Навстречу нищете. Почему у украинцев больше не растут доходы © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Возвращение жесткого карантина может обернуться убытками не только для предпринимателей, но и для городских бюджетов. Например, в Луцке с марта по июль 2020 года из-за карантина и приостановки бизнеса уже недополучили 128 миллионов гривен (342 млн руб.) налогов. Тернополь недосчитался примерно 200 миллионов гривен (535 млн) налоговых поступлений.

Ничего еще не закончилось

«Кто вообще сказал, что на Украине закончилась эпидемия? Есть большое опасение, что на Украине, не закончившись первой волной, началась вторая волна. Напомню, жесткий карантин был введен, когда количество заболевших в стране было порядка 100 человек, а сейчас — 1400 в день. И, к сожалению, этот процесс имеет тенденцию к росту. Тем более что есть очень серьезные опасения, что количество числа заболевших возрастет к сентябрю-октябрю, когда к коронавирусу добавятся традиционные сезонные заболевания — грипп и ОРВИ.

В этой ситуации говорить о том, что у нас все закончилось и все восстанавливается, я бы не взялся. Да, адаптивный карантин в какой-то степени снял остроту вопроса, но он не снял тему с повестки дня. И пока на сегодняшний момент, кроме оптимистических заявлений премьер-министра о предстоящем росте украинской экономики, к сожалению, ничего позитивным не является. Мы и дальше падаем в экономическом плане, и пока каких-то ощутимых изменений в этом процессе не видно.

Есть надежда, что в следующем году у нас будет фиксироваться рост экономики за счет очень низкой сравнительной базы этого года, но я думаю, что мы вряд ли выйдем на докарантинные показатели. Поэтому я не был бы столь оптимистичен по поводу малого и среднего бизнеса.

Пока мы на сегодняшний день не видим от нашего государства серьезной фискальной помощи малому и среднему бизнесу, программа «5-7-9%», к сожалению, работает не в должном объеме. Поэтому ничего радужного я не вижу», — рассказал Олег Пендзин.