В пятницу, 14 августа, по инициативе Польши главы МИД стран-членов ЕС обсудят события в Белоруссии. Будут ли там рассматривать план урегулирования кризиса, предложенный Литвой, пока неясно

Польша и Литва были первыми странами в Европе, власти которых публично отреагировали на ситуацию в Белоруссии. Через несколько часов после окончания голосования на президентских выборах в этой стране было обнародовано совместное заявление президентов Польши и Литвы Анджея Дуды и Гитанаса Науседы с призывом не применять силу к участникам массовых протестов (которые к тому времени ещё практически не начались). В документе, опубликованном на сайтах обоих политиков, они призвали официальный Минск «полностью признать и соблюдать демократические стандарты», а также отказаться от насилия и «уважать основные свободы и права человека и гражданские права, в том числе права национальных меньшинств и право на свободу слова».

«Мы полагаем, что диалог — это всегда лучший метод для способствования социальному развитию и обсуждения реформ и политики, — указали Дуда и Науседа. — Поскольку мы с большим уважением относимся к независимости и суверенитету Белоруссии, мы надеемся на благоприятные условия, которые позволят проявлять еще большую активность в партнерстве с государством Белоруссия и его народом». При этом главы Польши и Литвы отметили, что считают сотрудничество с Евросоюзом выгодным для Белоруссии и хотят, «чтобы двери для этого сотрудничества оставались открытыми», а сама Белоруссия «продолжала укреплять свои отношения с объединенной европейской семьёй». Верховный комиссар ООН по правам человека заявила о «массовых арестах» в Белоруссии © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Но уже на следующий день позиция официальной Варшавы стала куда более жёсткой. Утром 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского Совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии. «Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского Совета, и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской Комиссии, о созыве внеочередного саммита Европейского Совета относительно событий в Белоруссии», — сообщила канцелярия Моравецкого. «Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе», — заявили у польского премьера.

Предложение, что называется, повисло в воздухе, официальный Брюссель на него не реагировал, причём не только в связи с сезоном отпусков. Как написал обозреватель польского портала Onet Витольд Юраш, в 2010-2011 годах бывший поверенным в делах Польши в Белоруссии, ныне Польша — особенно среди стран старой Европы — не рассматривается в качестве государства, которое может призывать Европейский Союз к совместным действиям в защиту демократических принципов. «К призывам премьер-министра Моравецкого в европейских коридорах прислушиваются с недоверием, а наш голос, прозвучавший без особого эха, трактуется как позиция «провинциальной страны с сомнительной репутацией». И причина не только в проблеме верховенства права в Польше. Последние события, связанные с протестами ЛГБТ-сообщества и реакцией полиции, переполнили чашу терпения (речь о жёстком разгоне акции и массовых арестах её участников — прим.) Наши собеседники в брюссельских кругах подчеркивают, что фотографии с берегов Вислы воспринимаются на Западе как «иллюстрации жестокости, беспощадности, абсурда и сеяния ненависти к определенной категории людей». И это вызывает сопротивление европейцев» — отмечает бывший дипломат в статье «Польша в мировом состязании за Белоруссию находится на вторых ролях».

Поэтому 11 августа правительство Польши сделало шаг назад. В этот день в Риге на совещании с участием глав дипломатии Латвии, Эстонии и Финляндии министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил созвать уже не саммит ЕС, а встречу глав МИД стран блока. «Ещё есть шанс, что Белоруссия избежит худшего пути. Мы должны побудить Лукашенко идти по пути мира, развивать отношения с Западом и Европейским Союзом. Конечно, если ситуация ухудшится, избежать санкций будет очень сложно», — заявил Чапутович. Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ранее, отвечая на вопрос об обвинениях Лукашенко в адрес Польши, Чапутович сказал, что «это — неоднозначное заявление», не упомянув о базирующихся в Польше телеканале «Белсат» (финансируется из польского госбюджета) и телеграмм-канале NEXTA, которые прямо инструктировали организаторов массовых беспорядков в Белоруссии. «Мы считаем, что белорусские власти должны понимать, что масштаб этих протестов — это не результат влияния зарубежных стран, особенно Польши, которая желает белорусскому обществу всего наилучшего, а определенное недовольство, что проявляется в демонстрациях общественности», — сказал Чапутович. А выступая в Риге, министр отметил, что Польша не ожидает большого количества беженцев из Белоруссии, «но если это произойдет, мы сделаем все необходимое, чтобы не оставить их без помощи в нашей стране».

Но главный политический беженец из Белоруссии, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, к тому времени уже находилась в Литве, о чём утром 11 августа сообщил глава МИД этой страны Линас Линкявичюс. Однако глава литовской дипломатии не поехал на встречу с коллегами в Ригу не только потому, что должен был заботиться о Тихановской. Витольд Юраш в упомянутом материале со ссылкой на источники в Брюсселе утверждает, что ныне Литва играет более важную роль в попытках урегулирования ситуации в Белоруссии, чем Польша.

Как пишет бывший польский дипломат со ссылкой на источник в Вильнюсе, Светлана Тихановская смогла покинуть Белоруссию после переговоров между властями Вильнюса и Минска под патронатом Соединенных Штатов. Кстати, косвенным подтверждением того, что Вашингтон, несмотря на громкие заявления американских политиков, поддерживает официальный Минск, является прибытие как раз 9 августа в литовский порт Клайпеда второго танкера с нефтью из США — причём нефтью специально созданного для белорусских НПЗ сорта «Белый орёл», аналога российской нефти «Юралз». По словам Юраша, желая мира в Белоруссии, американцы предпочитают, чтобы оппонент Лукашенко находился в Литве, а не в Польше, которая придерживается жёсткого курса в отношении своего восточного соседа. Он уверен, что беспрепятственный выезд Тихановской за пределы Белоруссии является гарантией того, что реальных санкций Запада против Минска введено не будет.

«США в последнее время многое сделали для достижения взаимопонимания с минским режимом, и наш собеседник не сомневается, что Вильнюс плотно координирует свои действия с Вашингтоном, который предпочитает доверять столь деликатные миссии стабильной и предсказуемой Литве, а не Польше. В последней Тихановскую некоторые политики сразу же убеждали бы призвать жителей Белоруссии выйти на улицы. Однако цель Запада совершенно иная — вернуть людей домой. По словам нашего информатора, немаловажно и то, что Литва, а не Польша, имеет чёткие каналы связи с режимом в Минске», — пишет Витольд Юраш, напоминая о разговоре глав МИД Литвы и Белоруссии 4 августа. Кроме этого, он утверждает, что совместное заявление президентов Польши и Литвы было написано в Вильнюсе, и лишь потом передано для согласования в Варшаву.

Перетягивание белорусского каната между Польшей и Литвой продолжилось и 12 августа. В этот день президент Польши Анджей Дуда обратился с письмом в Совет ООН по правам человека. Дуда хочет, чтобы этот Совет потребовал от белорусских властей прекратить насилие против демонстрантов и освободить политических заключенных. В письме Дуда отмечает, что государства-члены Совета «не могут оставаться равнодушными к ухудшению ситуации в Белоруссии», и призывает их принять меры. Как заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский, «кто-то должен разбудить мир, потому что, как видите, мир не очень заинтересован в ситуации в Белоруссии, и Польша собирается разбудить этот мир». «Это первое письмо в защиту народа Белоруссии в таких масштабах», — подчеркнул он. Польша, Латвия и Литва выдвинули ультиматум Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В тот же день президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции в Вильнюсе предложил план из трёх пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Белоруссии. Причём первые два пункта совпадают с предложениями Дуды: прекратить применение силы против демонстрантов и освободить задержанных в ходе акций протеста граждан. А в-третьих, белорусская власть должна восстановить диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества — то есть ни о каком признании «победы Тихановской» или пересчёта голосов речь не идёт. Науседа заверил, что президенты Польши и Латвии поддерживают эту инициативу и готовы быть посредниками в переговорах.

Подтверждений этих слов из Варшавы пока не последовало — тут больше переживают за трёх польских студентов, которые были задержаны в ходе массовых беспорядков в Минске. Польские власти утверждают, что эти молодые люди поехали в Белоруссию по собственной инициативе, и ныне польские дипломаты в Минске прилагают усилия к их освобождению, избегая резких заявлений. А вот бывший глава МИД Польши, ныне депутат Еропарламента от правящей в Варшаве партии «Право и Справедливость» Витольд Ващиковский заявил в интервью государственному «Польскому Радио»: «Мы не можем осуществить революцию в Белоруссии, потому что это прерогатива белорусского общества, но можем поддерживать эти процессы так, как много лет назад мир поддерживал наши перемены, нашу «Солидарность».

Руководитель занимающегося Россией отдела польского правительственного Центра восточных исследований Марек Менкишак в публичной аналитической записке описал возможные формы поддержки перемен в Белоруссии со стороны Польши. Кроме упрощения иммиграционных процедур для белорусских граждан, в том числе подготовки к волне новых политических беженцев из этой страны, основной упор сделан на увеличение финансирования русскоязычных и белорусскоязычных медиа и «независимых информационных сервисов» типа упомянутых «Белсат» и NEXTA. При этом аналитик подтверждает, что в руководстве ЕС не хотят вводить новые санкции против Белоруссии, но призывает использовать угрозу таких санкций как инструмент давления на Минск. «Александр Лукашенко, если он откажется от диалога со своими оппонентами в Беларуси, должен стать человеком, политически изолированным от западного сообщества, что не означает прекращения диалога на более низких уровнях власти с людьми, не вовлеченными в политику репрессий», — предлагает Менкишак.

Вряд ли запланированное на 14 августа совещание глав МИД стран-членов ЕС внесёт окончательную ясность в позицию Варшавы, которая в последние годы всё чаще идёт «не в ногу» с Брюсселем. Скорее это случится на следующий день, когда в Варшаве должна состояться встреча президента Польши Анджея Дуды с госсекретарём США Майком Помпео, который собирается на торжества по случаю столетия Варшавской битвы. Напомню, Помпео 12 августа в Праге на совместной пресс-конференции с премьер-министром этой страны Чехии отметил, что США сомневаются в справедливости итогов президентских выборов в Белоруссии, и «будут делать всё возможное, чтобы способствовать демократии» в этой стране. Несомненно, что одним из главных инструментов этого «способствования» будет Польша, а Литва сохранит статус «доброго полицейского».

Не исключено, что перед дворцом президента Польши в субботу появится лидер небольшой партии «Патриотическая Польша» Павел Земиньский, который ранее неоднократно организовывал пикетирование посольства США под антиамериканскими лозунгами. Земиньский пока является единственным польским политиком, который официально поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. «Несмотря на враждебный по отношению к вам и Белоруссии «медийный шум» и часто непонятные для большинства поляков попытки польских властей влиять на внутренние дела Белоруссии, принципами двусторонних польско-белорусских отношений должны быть взаимное уважение, невмешательство, а также обоюдовыгодное сотрудничество и дружба наших славянских народов», — сказано в поздравлении лидера «Патриотической Польши», которое цитирует БелТА.