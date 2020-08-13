Виктор Чайка впервые стал формальным руководителем города Ровно ещё в 1981-м, заняв пост председателя исполкома городского совета. Правда, реальным руководителем областного центра тогда был первый секретарь горкома КПСС Виталий Луценко — отец будущего министра внутренних дел и генпрокурора. После того, как Луценко-старший перешёл на работу в обком партии, он перетянул на областной уровень и Чайку — в 1988-м тот становится заместителем председателя Ровенского облисполкома. 

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Мариуполь перед выборами: удержит ли Ринат Ахметов свой форпост
© commons.wikimedia.org, Olegzima

Развал СССР Виктор Чайка воспринял как возможность: он создал и возглавил фирму «Камаз-Транс-Сервис», которая стала одним из лидеров международных грузовых перевозок в Восточной Европе. Но в 1998 году ему, по словам жены, «предложили» баллотироваться в мэры Ровно. Виктор Чайка на фоне своих предшественников — национал-демократов Ивана Федива (уроженца Львова) и Владимира Мороза (бывшего доцента Ровенского института водного хозяйства, борца за украинизацию) — выглядел образцом хозяйственника, и легко выиграл выборы не только в 1998-м, но также и в 2002-м и 2006-м годах.

Однако в феврале 2008 года Виктор Чайка умер от продолжительной болезни, и его преемником стал Владимир Хомко, который возглавляет Ровно до сих пор.

Хомко, который много лет работал в «Ровнооблводоканале», а в 2005-м дослужился до его директора, на досрочных выборах мэра Ровно осенью 2008 года позиционировал себя как наследника и продолжателя дел своего предшественника — и, кстати, делает это до сих пор. Так, в феврале 2020-го, в очередную годовщину смерти Виктора Чайки, Хомко в интервью одному из местных СМИ рассказал душещипательную историю о том, как по просьбе смертельно больного мэра реконструировал одну из насосных станций в Ровно, бросив на это все ресурсы облводоканала.

«Чайка был кумиром жителей Ровно. Думаю, никто не сможет отрицать, что годы, когда он был мэром, навсегда останутся в истории города как эпоха Чайки», — заявил тогда Хомко.

Однако эксплуатация образа легендарного мэра, которая позволила Владимиру Хомко выиграть выборы в 2010 и 2015 годах, похоже, начинает давать сбои. В январе 2020 года в ходе Пятого всеукраинского муниципального опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», только 14% жителей Ровно выступили за переизбрание Хомко на следующий срок, тогда как 30% опрошенных были за его немедленное отстранение от власти, а 44% — за смену в результате очередных выборов. И это несмотря на то, что Хомко поддерживают одни из самых рейтинговых СМИ Ровно: газета «7 дней» и радио «Трек» (при этом ряд местных журналистов Хомко «забанил» на своей странице в Facebook).

К апрелю 2020-го, когда был проведён Шестой всеукраинский муниципальный опрос, Хомко удалось чуть улучшить своё положение: 28% опрошенных жителей Ровно одобряли или в основном одобряли работу городского головы, а 22% даже были готовы проголосовать за партию, которую он возглавляет.

Вот только последний пункт является гипотетическим: Хомко принадлежит к старому поколению украинских мэров, для которых слова «заниматься политикой» звучат как ругательные, и «своей» партии у него нет. Кстати, в упомянутом комментарии, расхваливая Виктора Чайку, нынешний мэр специально подчеркнул: главное, что тот «не лез в политику».

Однако, как известно, если ты не занимаешься политикой — тогда она занимается тобой, и ныне Владимир Хомко ведёт напряжённые переговоры о поддержке своей кандидатуры со стороны президентской партии «Слуга народа» (СН). Вот только всё дело в том, что, по слухам, мэр требует поддержки именно публичной и формальной, а для «слуг» это является проблемой. Хотя своих рейтинговых кандидатур у них нет, однако поддерживать Хомко с его превышающим 50% антирейтингом может быть опасно для партийного списка СН в городской совет Ровно.

Именно это может помешать Владимиру Хомко победить во втором туре — поскольку в его выходе туда в городе никто не сомневается.

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© REUTERS, Gleb Garanich

Поэтому в последнее время в местном политикуме обсуждают другие кандидатуры от «Слуги народы» на пост городского головы Ровно. Во-первых, речь идёт о главе Ровенской областной государственной администрации (ОГА) Виталии Ковале. Он пришёл в политику из аграрного бизнеса, и в целом сработался с элитами области.

Кроме Коваля, часто говорят также о депутате Верховной Рады Дмитрии Соломчуке. Этот уроженец Ровно также работал в аграрном бизнесе, но в 2014-м добавил к этому общественную деятельность. На президентских выборах 2019 года он возглавлял штаб Владимира Зеленского в ровенской области, а на парламентских получил 32-й номер в списке партии «Слуга народа». Соломчука относят к группе черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка, что в начале декабря 2019 года даже стоило политику поста заместителя главы фракции СН в парламенте.

Однако, судя по всему, ныне отношения Павлюка и окружения Зеленского изменились к лучшему. Правда, конкуренцию Соломчуку в СН может составить его коллега, депутат-мажоритарщик от Ровно Александр Ковальчук, который в последнее время пытается напомнить горожанам о себе внешней рекламой.

Других потенциальных кандидатов от «Слуги народа» Владимир Хомко как реальных конкурентов не воспринимает, чего не скажешь о более опытных местных политиках. Так, регулярно досаждает мэру секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук, которого избирают депутатом с 2006 года. За эти годы Паладийчук обзавёлся влиятельными друзьями, которые готовы профинансировать его кампанию, и собственным телеканалом «Ритм» — кстати, последний пока освещает деятельность мэра достаточно позитивно.

Это может свидетельствовать о том, что Паладийчук либо не определился со своим походом на выборы, либо готов сыграть для Хомко роль наиболее комфортного оппонента во втором туре.

А вот экс-губернатор Алексей Муляренко на такую роль явно не согласен. Хотя на выборах мэра Ровно в 2015 году он, как кандидат от Блока Петра Порошенко, во втором туре поддержал Владимира Хомко, ныне Муляренко настроен серьёзно — ведь его рейтинг в городе достигает 10%. Кстати, от Порошенко он со скандалом ушёл, что привело к роспуску местной организации партии «Европейская солидарность», у которой из-за этого нет рейтингового кандидата в мэры. Сейчас Муляренко — рядовой депутат Ровенского городского совета и советник главы Ровенской ОГА, но политик продолжает пиариться на своих прошлых достижениях как губернатора.

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© commons.wikimedia.org, Igor606

Так, на днях в местных СМИ вышли публикации о том, что ровно два года назад именно благодаря Муляренко в Ровно было начато строительство огромного многофункционального спорткомплекса европейского образца, причём за счёт госбюджета.

«Мне особенно приятно, что два года назад мне удалось привлечь самую большую инвестицию в город Ровно со времен Виктора Чайки, и начать это большое строительство спорткомплекса, который после завершения станет не только точкой городского развития Ровно, но и центром спортивной, культурной и туристической жизни, настоящей жемчужиной северо-западного региона Украины», — заявил тогда Муляренко.

Кстати, экс-губернатор на каждой сессии горсовета публично конфликтует с мэром, и в связи с этим Владимир Хомко наложил вето на рассмотрение всех земельных вопросов в городе до выборов. В свою очередь, мэр рассказывает о достижениях городской власти по ремонту стадиона «Авангард», но вряд ли это поднимет его рейтинг, ведь обещанных осенью 2020 года матчей там не будет — работы задержали карантин и нехватка средств.

А вот оппонент Владимира Хомко во втором туре выборов мэра в 2015 году, лидер местной организации партии «Общественный контроль» Дмитрий Якимец, практически исчез из политических новостей Ровно. Он ушёл в бизнес и в последние годы прославился разве что тем, что зарегистрировал на свою фирму торговую марку «Тоннель любви» — так называют популярное среди туристов место под Ровно. Даже если Якимец и рискнёт баллотироваться, то получит не более нескольких процентов голосов.

На подобный результат могут рассчитывать и выдвиженцы от подавляющего большинства партий, которые будут выдвигать кандидатуры в мэры Ровно: упомянутая «Европейская солидарность» (не определилась с кандидатом), «Батькивщина» (журналист Александр Курсик), «Свобода» (экс-депутат парламента Олег Осуховский) и «Голос» (действующий депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, в 2016-2017 годах — заместитель Михаила Саакашвили как губернатора Одесской области).

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Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию
© Facebook, Анатолій Бондаренко

Практически единственный «партийный» кандидат, который может посоревноваться за выход во второй тур, — это представитель новой партии Игоря Коломойского и Игоря Палицы «За будущее», бывший депутат Верховной Рады Юрий Вознюк. Хотя он трижды избирался депутатом от округа №153 в Ровенской области, куда Ровно не входит, однако весьма известен и в областном центре.

Кроме того, ещё одним представителем партии «За будущее» в области является Виктор Мялик, депутат парламента из так называемой «группы Палицы» и один из лидеров протестантских церквей на Ровенщине, что может дать Вознюку хорошую стартовую позицию. Вознюка может поддержать и его друг детства, вице-губернатор Ровенской области Сергей Гемберг. Последний является организатором джазового фестиваля в Ровно и «своим» во всех тусовках ровенских «активистов», а также имеет связи с бизнес-кругами, ведь в ОГА отвечает за привлечение иностранных инвестиций.

Ровенские СМИ вот уже несколько недель сообщают, что во второй половине августа (возможно, 18-го числа) область посетит Владимир Зеленский — и лишь тогда станет ясно, кто будет кандидатом от партии «Слуга народа» на выборах мэра Ровно, да и в целом картина с выборами в городе станет более ясной. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они будут непростыми для действующего мэра Владимира Хомко, так что в ходе кампании из его уст можно ожидать немало резких выражений, которыми он славится.

И эпитет «гомосеки», который Хомко употребил во время сессии Ровенского горсовета 18 октября 2016 года в адрес депутатов от Радикальной партии Ляшко, может оказаться не самым радикальным.