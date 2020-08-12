Белорусские протестующие не собираются сдавать позиций. Они планируют затягивать протест, а также выводить его на новый уровень

В Белоруссии продолжаются протесты. Днем 12 августа несколько сотен девушек и женщин выстроились в цепь у Комаровского рынка в Минске, выступая за мирный протест против победы белорусского президента Александра Лукашенко на выборах.

Они не выкрикивали лозунгов, а стояли молча, взявшись за руки. Одеты были женщины в белое, а держали красные цветы. Таким образом они воплощали бело-красно-белое знамя, популярное у оппозиции, а также бывшее государственным флагом Белоруссии в начале 90-х годов ХХ века и одним из символов коллаборантов в годы Великой Отечественной войны.

250 белорусок в белом выстроились перед Комаровкой в знак поддержки протестующих pic.twitter.com/Gy4uExRoWP — Чай з варэннем (@belteanews) August 12, 2020

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​Некоторые из прохожих присоединились к акции. Другие критиковали участниц, призывая их работать или собирать урожай.

Пока все ожидают вечера. И речь не об очередных столкновениях с силовиками. На этот раз оппозиционеры решили прибегнуть к другим методам воздействия на власть.

Встанут все?

Еще с 11 августа белорусская оппозиция пыталась привлечь к своему протесту рабочих заводов. Так, оппозиционные Τelegram-каналы распространяли воззвания к рабочим с призывом устроить общенациональную забастовку. И позже те же каналы распространили новость о забастовке Минского электротехнического завода имени Козлова. Следы ведут в Польшу: эксперт рассказал, кто руководит белорусскими протестами © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако на самом заводе пояснили: речь шла не о забастовке, а о краткосрочном митинге.

«Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами, или их дети, но сейчас вроде все успокоились и пошли по рабочим местам», — заявил замдиректора завода Валерий Щербо.

В общем, рабочий класс пока оказался глух к призывам оппозиционеров. Однако 11 августа произошло еще одно событие, которое натолкнуло оппозиционеров на новые идеи. Из-за одного человека одна из линий метро Минска на некоторое время приостановила свою работу.

«В 14:35 на станции «Октябрьская» на пути спрыгнул человек. Это Московская линия метро, так называемая синяя ветка наша. Заметили сразу же, сняли напряжение, чтобы обезопасить пассажира. Естественно, как только сняли напряжение, поезда не могли двигаться. Помогли ему потом выбраться сотрудники метрополитена. И в 14:40 метрополитен возобновил движение и работает в штатном режиме», — сообщили изданию РБК в пресс-службе Минского метрополитена.

Активист с плакатом заблокировал движение состава метро на минской станции «Октябрьская»

Сколько же ему дадут?🤣 pic.twitter.com/Uf9s11IaB0 — Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) August 11, 2020

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Как сообщал портал «Хартыя 97», мужчина спрыгнул на пути и развернул плакат с надписью «Прекратите калечить и убивать людей». При этом его поддержали некоторые пассажиры.

В итоге днем 12 августа на популярном среди оппозиционеров Telegram-канале Nexta-live появилось объявление о блокировке дорог по всей Белоруссии, которая должна начаться в тот же день в 19:00.

«Работники транспортных служб и коммуникаций! <…> Блокируйте движение транспорта карателей, мешайте их передвижению (например, под предлогом поломки). Отказывайтесь взаимодействовать с ними. Открывайте двери транспорта для протестующих и не впускайте силовиков. Просто присоединяйтесь к всеобщей забастовке и не выходите на работу», — гласила листовка, которую распространил этот ведущийся из Польши Τelegram-канал.

В общем, оппозиционеры все еще питают надежду на забастовку и саботаж.

В то же время они не отказываются от запугивания силовиков. Так, среди белорусских оппозиционеров получил популярность лозунг «Террористы Беларуси — имена, адреса, родственники», где собираются личные данные силовиков и их семей. Ветеран спецподразделений МВД: Протесты в Белоруссии не несут реальной угрозы свержения власти © REUTERS, Stringer

«Нужна информация на ОМОН имена, адреса, родственники, все что есть», — гласит призыв на канале.

При этом там размещены даже фото детей сотрудников силовых структур, а также информация, номера документов и адреса жительства не только их самих, но и их родственников.

И это притом что в той же Европе, куда так стремится часть белорусской оппозиции, за распространение такой информации авторы бы несли уголовную ответственность.

Тем временем оппозиция перешла к довольно простой и безотказной тактике — оспорить результаты выборов, чтобы в случае отказа дать основание для новых протестов.

Затянуть и заболтать

В среду, 12 августа, кандидат в президенты Анна Канопацкая в комментарии РИА Новости рассказала, что подала жалобу в белорусский ЦИК о признании недействительными выборов главы государства в целом по стране.

«Я уже подала жалобу», — заявила Канопацкая. Из Украины с нелюбовью. Что известно о задержанных в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом она отметила, что уверена — рассмотрение ее жалобы в ЦИК будет «с предсказуемым результатом».

«После рассмотрения моей жалобы в ЦИК у меня будет 10 дней на обжалование в Верховном суде Республики Беларусь», — отметила она.

В тот же день другие кандидаты в президенты Белоруссии — Сергей Черечень и Андрей Дмитриев — заявили, что подали жалобы в ЦИК о признании выборов 9 августа недействительными.

«Согласно данным, которые есть в нашем распоряжении, как минимум должен быть второй тур. Куда выходят с большим отрывом Светлана Тихановская и Александр Лукашенко», — заявил Дмитриев журналистам.

C учетом того, что до отъезда из Белоруссии жалобу в ЦИК подавала Светлана Тихановская, четверо из пяти кандидатов в президенты не признали результатов выборов. Это даёт моральные основания оппозиции с каждым отказом ЦИК и отрицательным вердиктом Верховного Суда устраивать акции протеста.

Однако самая большая акция намечается на субботу, 15 августа, когда должны официально объявить о победе Лукашенко на выборах президента.

Тем временем некоторые оппозиционеры не теряют надежду на создание параллельного «органа власти». Так, бывший претендент на президентский пост Валерий Цепкало отказался от своей идеи создать Комитет государственного спасения, решив вместо этого создать Фронт национального спасения Республики Беларусь.

Комитетские войны: выстоит ли Комитет государственного спасения против белорусского КГБ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Telegram-канале.

Впрочем, с учетом того, что это уже третья виртуальная организация, созданная Цепкало, к ней сложно относиться всерьез. Всё зависит от «наполнения»: если Фронт решат использовать для своих целей другие оппозиционеры и Запад (например, как некое подобие «народного правительства»), он вполне может оказаться жизнеспособным.

Но главные инструменты оппозиции остаются всё теми же — уличный протест и призывы к мировому сообществу надавить на Лукашенко. Правда, тот факт, что оппозиция начала прибегать к почти что террористическим методам, начав запугивать родных и близких милиционеров, является весьма тревожным. Украинцы это уже проходили — так было во время Майдана в 2014 году. Ничем хорошим те протесты для Украины не закончились.