По состоянию на 12:30 12 августа в мире зарегистрировали свыше 20,2 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 741,4 тыс. человек, 12,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 164,5 тыс. человек, больше 1,7 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3 млн жителей, свыше 101,7 тыс. человек скончались, больше 2,4 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,3 млн случаев заражения, 46 тыс. смертей, 1,6 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 897,5 тыс. (плюс 4945 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 15 131 человек (плюс 130 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 703,1 тыс. человек.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 пациентов. Общее число летальных исходов в столице выросло до 4611.

Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал худрук театра Валерий Гергиев. По его словам, артисты будут лечиться на дому.

Президент Владимир Путин объявил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. По его словам, одной из дочерей президента уже сделали прививку от COVID-19. Путин поручил сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины из 20 государств, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

ВОЗ готовится проверить данные о российской вакцине. В организации отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.

В день вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 нельзя употреблять алкоголь, сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, следует из отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Более трети компаний России по итогам марта-мая 2020 года остались в убытке, потеряв 1,65 трлн руб. Падение прибыли оказалось сильнейшим за 16 лет.

Граждане России этим летом, скорее всего, не смогут попасть в Европу. Сезон закончится до того, как им разрешат въезд в страны Евросоюза, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Зато провести отпуск можно в российских регионах, тем более что туристы смогут получить компенсацию за покупку путевок по стране. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, вернуть деньги можно будет в течение пяти дней.

Министерство труда и социальной защиты РФ прорабатывает увеличение с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий. Кроме того, в Минтруде объяснили правила перевода на удаленную работу. Там отметили, что из-за вируса работников могут переводить на дистанционную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

Врачи, которые работали с пациентами COVID-19, смогут уйти на пенсию досрочно. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине выросло на 1433 за минувшие сутки (среди заболевших — 116 детей и 65 медработников), скончались еще 19 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали в Киеве (182), Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128) и Черновицкой областях (113).

Всего с начала пандемии в стране выявили 84 548 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1970 человек, выздоровели 45 686 человек.

Более 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 332 человека.

Вспышку коронавируса зафиксировали в специализированном доме ребенка в городе Белгород-Днестровский Одесской области Украины.

Коронавирус: потери Украины во внешней торговле нарастают © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Группа украинских туристов из 43 человек не смогла сесть на рейс МАУ в Дубай в Борисполе из-за тестов на коронавирус, который делала лаборатория, не признаваемая в ОАЭ.

Министерство здравоохранения Украины предложило правительству объединить некоторые показатели по динамике заражения коронавирусом и установлению карантина, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Минздрав решил объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать исходя из количества новых заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

«Кроме того, мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления», — объяснил министр.

Прибыль государственных банков на Украине уменьшилась в первом полугодии текущего года на 17%, до 16,2 млрд гривен (587 млн долларов), по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ситуация в мире

Российская вакцина от коронавирусной инфекции отстает от разработок США и прошла слишком мало клинических испытаний, заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй.

По словам президента США Дональда Трампа, в США сейчас готовятся к заключительным испытаниям три вакцины. У властей страны уже есть договоренность с компанией Moderna по производству 100 млн доз ее препарата.

В Европе также скептически оценили данные о российской вакцине. Представитель Министерства здравоохранения Германии отметил, что препарат так и не прошел третью фазу клинических испытаний.

«Допуск вакцины в Европе предусматривает наряду с подтверждением фармацевтического качества предоставление почерпнутых из клинических испытаний достаточных сведений в доказательство ее эффективности и безвредности», — заявил он.

А президент Сербии Александр Вучич готов первым получить российский препарат. Однако, как отметил Вучич, для этого необходимо, чтобы его проверили сербские специалисты.

К клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса приступили в Сингапуре. Она носит название Lunar-Cov19.

Турция ввела новые ограничения, которые касаются ручной клади. Они действительны для всех авиакомпаний, осуществляющих перевозку пассажиров в Турцию. Теперь брать в салон самолета разрешается только дамские сумки и небольшие рюкзаки, ноутбуки и другие электронные устройства, такие как фотоаппараты и плееры. Также разрешено проносить детские товары и вещи, купленные в аэропорту. Все остальное должно сдаваться в багаж.

Медики из Стэнфордского университета (США) проследили за распространением инфекции среди американской молодежи и пришли к выводу, что молодые люди в 5-7 раз чаще заражались, если они употребляли вейпы или комбинировали их с обычными сигаретами. Ученые предполагают, что это может быть связано с уникальным характером повреждений легких, вызываемых вейпами.