К утру 12 августа силовики покинули центр белорусской столицы. Ночь с 11 на 12 августа выдалась самой ожесточенной с начала протестов. Протестующие начали жечь милицейский транспорт. Под утро в столице заработал интернет

В ночь на 12 августа в ряде городов Белоруссии продолжились акции протеста оппозиции. Более того, они стали еще более ожесточенными. Протестующие совершили наезды на милиционеров и подожгли милицейский автобус. В свою очередь силовики тоже действовали жестче: чаще применяли резиновые пули, а также атаковали автомобили и подъезды домов, где могли скрываться протестующие. К утру 12 августа в Минске восстановилась работа интернета.

Всеобщее ожесточение

Еще до наступления ночи можно было предсказать ожесточение протестов. Несколько фанатских группировок объявили о своей поддержке протестов. Комитетские войны: выстоит ли Комитет государственного спасения против белорусского КГБ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Лидеры белорусского околофутбола приняли решение поддержать акции против Лукашенко. В частности фанатские группировки «Торпедо», «Динамо», «Осиповичи», ФК «Минск». Несмотря на угрозы КГБ, которое предписывало сидеть дома. Что интересно, им придётся действовать вместе с врагами из АНТИФА в одном строю. Общий враг в лице Лукашенко оказался важнее политических разногласий», — написал в своем Τelegram-канале ориенталист Игорь Димитриев.

Кроме того, днем 11 августа несколько минских предприятий объявили забастовку, протестуя против жестких действий силовиков, подавлявших протест.

Также тем днем сторонники протестующих стали нести цветы к месту гибели одного из протестующих.

Вечером протесты вспыхнули в разных частях Минска — в основном, в спальных районах.

Жители группировались возле станций метро, на площадках перед торговыми центрами и универсамами. Это, в частности, происходило у станций метро «Пушкинская», «Спортивная», возле магазина «Виталюр» в районе проспекта Жукова, магазина «Гиппо» на площади Ванеева, а также на проспекте Дзержинского.

Для их разгона ОМОНу и другим силовым подразделениям пришлось применить резиновые пули и светошумовые гранаты. При этом их действиям выражали неодобрение местные жители. В одном из минских дворов на милиционеров, бьющих подозреваемого, выбросили дверь.

В Минске в ОМОНовцев, которые избивали парня, кинули дверь pic.twitter.com/G43PI2AH20 — Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020

​Протестующие применяли пиротехнику, «коктейли Молотова», а также пытались возводить баррикады. На улице Плеханова подожгли торговый киоск. На проспекте Рокоссовского разбили милицейский автобус.

Кроме того, МВД Белоруссии сообщило о наездах на правоохранителей. В разных городах Белоруссии — Минске, Барановичах, Жодино — за два дня было совершено восемь умышленных наездов на правоохранителей. Последние считают это спланированной акцией.

Оппозиционное издание «Наша Ніва» cообщило о том, что в Жабинке, что в Брестской области, в автобус ОМОНа бросили «коктейль Молотова». Милиционерам удалось потушить огонь. Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

Помимо Минска протесты проходят в других городах Белоруссии. Кроме столицы «горячей точкой» стал пограничный Брест. Там силовикам приходилось особенно нелегко. В итоге к вечеру 11 августа силовики применили другую тактику. Они начали задерживать людей на подступе к центру.

В ответ те пытались собраться в микрорайоне Восток, недалеко от администрации Московского района. Кроме того, произошло противостояние в парке Воинов-интернационалистов. Протестующих разгоняли светошумовыми гранатами.

Также журналисты засняли, как в Бресте атаковали милиционеров. Как отмечают комментаторы, причина такой протестной активности в Бресте может состоять в его расположении: он находится рядом с Польшей, откуда координируются протесты, а также рядом с западноукраинскими регионами.

Атаки на журналистов

Прошедшая ночь также отметилась рядом инцидентов с журналистами. Так, в Минске в районе Серебрянка омоновцы побили дубинками журналиста и водителя белорусской «Комсомольской правды».

Как заявил главный редактор издания Андрей Левковский, его сотрудник был в жителе «Пресса», представился и показал аккредитацию. Но это не остановило силовиков. Журналисты намерены зафиксировать побои и подать жалобу руководству МВД.

Также сообщалось о нападении силовиков на съемочную группу ВВС в Минске. Свободу Пегову, свободу репортёрам! Белоруссии придётся объясниться за российских журналистов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«У всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями», — говорилось в сообщении издания.

Там указали, что группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, затем сорвал карточку с корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Двое других журналистов ВВС попросили силовиков вернуть карточку аккредитации, в ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. При этом журналистов ВВС не задержали.

Комментарии общественности и протестующих

Накануне протестов популярный белорусский певец Макс Корж призвал соотечественников к ненасильственному сопротивлению.

«Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите сегодня движ (я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперёд, чтобы не потухнуть. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту «победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в Минске эти 2 ночи. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений.», — отметил Корж.

Вместе с тем, его заявление вызвало раздражения у части тех, кто поддерживал протесты.

Кроме того, к протестующим, а также властям обратилась глава избирательного штаба арестованного Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Мы просим действующую власть остановить насилие, прислушаться к воле народа. Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, их не запугать и не задобрить. Им нужны перемены», — заявила она.

Кроме того, она призвала и силовиков, и протестующих беречь себя и окружающих.

Уже после протестов в ночь на 12 августа представители правозащитной организации Human Rights Watch призвали спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать случаи насилия после состоявшихся в стране президентских выборов. Правозащитники также призвали милицию Белоруссии немедленно прекратить применение чрезмерной силы и уважать основные права граждан.

В США же один из сенаторов призвал Белый дом отозвать кандидатуру на пост американского посла.

Тем временем утром в Минске заработал интернет и возобновилась работа соцсетей и мессенджеров.