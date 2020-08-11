Из-за столкновений протестующих с милицией в ночь на 11 августа в Белоруссии могут ввести режим чрезвычайного положения. Такие предположения высказывают оппозиционные СМИ. Власть Белоруссии пока молчит

В ночь на 11 августа по Белоруссии прокатилась волна протестов. К 3 часам после полуночи милиции при поддержке внутренних войск и подразделений «Альфы» удалось рассеять протестующих в Минске.

«Сейчас милиция рассеивает последние группы активистов, в разных концах Минска звучат взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений выезжают автозаки с задержанными. Центр города по-прежнему перекрыт, на перекрестках стоят экипажи ГАИ», — сообщало в 2:53 РИА Новости.

К тому времени уже было известно о первом погибшем в результате протестов. Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, один из протестующих во время строительства баррикад в Минске пытался бросить в милиционеров неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось у него в руке. От полученных ранений мужчина скончался. Без США не обошлось. Российский сенатор увидел в белорусских протестах американский след © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, в Минске неизвестный наехал на строй милиционеров. О пострадавших пока неизвестно.

Горячо было и в других белорусских городах. Так, в Бресте протестующие отбили одного из своих соратников у милиции и вынуждены были ретироваться.

Также сообщается о единичных случаях перехода правоохранителей на сторону протестующих.

Всё это может вынудить власти Белоруссии ввести в стране режим чрезвычайного положения.

ЧП от оппозиции

Белорусские оппозиционные новостные ресурсы говорят о том, что в ближайшее время в стране введут режим чрезвычайного положения.

«Масштабы протестов 9-10 августа были таковы, что не исключено, что 11 августа в стране может быть введено чрезвычайное положение», — сообщило издание «Наша Ніва».

Примечательно, что о таком же говорят и украинские Τelegram-каналы.

«Наш источник сообщает, что каждый силовик знает, что «мертвое время» наступает с 3:30 до 5:00 утра. В этот момент любые протесты затухают. Сейчас это наблюдается в Минске. Протест пошел на спад и затухнет к 3:30. Завтра будет продолжение, если конечно Лукашенко не введет резко режим ЧП по всей стране. Такую информацию подтверждают все наши источники», — написал в 1:51 пополуночи 11 августа Telegram-канал «Легитимный».

Этот же канал часом ранее сообщил: протесты продолжатся. Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Наш источник сообщает, что протесты в Минске продолжатся завтра. Источник дополнил, что уже с утра готовятся заявления Западом по ситуации в Беларуси. Все они будут критические для Лукашенко. Эти заявления будут «убивать» имидж Лукашенко внутри собственной элиты, которая начнет саботировать приказы по разгону протестующих. В итоге появится тот, кто сольет Лукашенко и перейдет на сторону протестующих», — говорилось в его публикации.

В общем, вероятность введения режима чрезвычайного положения действительно не стоит недооценивать.

Но чем это будет чревато для белорусов?

На все есть закон

Примечательно, что в законе РБ «О чрезвычайном положении», принятом в 2002 году, есть отдельная статья, посвященная массовым беспорядкам. У нее «счастливый» тринадцатый номер. Статья называется «Чрезвычайные меры и временные ограничения (приостановление), применяемые в условиях чрезвычайного положения, введенного при наличии беспорядков».

Среди того, с чем могут столкнуться белорусы в случае введения режима ЧП (а он, согласно закону, вводится указом президента с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь), — ряд существенных ограничений.

Среди таких ограничений: введение комендантского часа; ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов; приостановление деятельности политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели, которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения; проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств граждан; ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, алкогольной продукции, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества. «Долой таракана усатого»: в Харькове прошел митинг в поддержку протестующих в Белоруссии – видео © скриншот с видео "Новости Харькова"

Кроме того, в отдельных случаях допускается временное изъятие у граждан оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у организаций — временное изъятие, наряду с оружием и боеприпасами, ядовитыми веществами также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Также предусмотрено выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не проживающих на территории, на которой введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их счет, а при отсутствии у них средств — за счет средств республиканского бюджета с последующим возмещением расходов в судебном порядке.

В общем, белорусам следует приготовиться к существенным ограничениям своих прав. При этом, согласно закону, срок действия чрезвычайного положения на всей территории Белоруссии не может превышать 30 дней, а в отдельных ее регионах — 60 дней.

Тем временем обстановка в Белоруссии остаётся напряженной.

Готовятся протесты

Страны Запада уже выразили недовольство тем, как прошли выборы в республике. Сам Лукашенко сохраняет спокойствие. Утром во вторник, 11 августа, он вместо того, чтобы с самого утра встречаться с силовиками и комментировать протесты, провел совещание по пищевой промышленности, на котором призвал к активной работе в этой отрасли.

Тем временем в белорусских соцсетях распространяются фото и видео пострадавших от действий милиции. Среди таких видео — и видео из Октябрьского РУВД в Минске.

«Это только у нас, а так во всех отделениях!» — комментирует видео одна из снимавших его женщин.

Затрыманыя ў Акцябрскім РАУСе pic.twitter.com/Iab4vErqYl — Белсат TV (@Belsat_TV) August 11, 2020

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Оппозиция призвала страну к общенациональной забастовке. И на ее призыв откликнулись. Так, рабочие Минского электромеханического заводы имени Козлова вышли на митинг. Общенациональная забастовка: белорусов призвали устроить «праздник похорон диктатуры» © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами, или их дети, но сейчас вроде все успокоились и пошли по рабочим местам», — сказал замдиректора завода Валерий Щербо.

При этом он заверил, что с рабочими удалось найти общий язык, а как быть дальше, будет решать генеральный директор вместе с профсоюзными активистами.

Впрочем, это не значит, что власти нужно расслабляться.

«В кулуарах пошли слухи, что Беларусь будут качать. Западное лобби в Украине также подтвердило эту информацию. Запад даёт отмашку, сейчас будет запущен процесс «торпедирования» Лукашенко», — сообщил 10 августа украинский Telegram-канал «Женщина с косой».

И если протесты разгорятся с еще большей силой, режим ЧП в Белоруссии, скорее всего, введут. Для белорусской власти главное — не опоздать.