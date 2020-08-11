Украинцы очень по-разному оценивают как состоявшиеся президентские выборы в Белоруссии, так и попытки разжечь в соседней стране белорусский майдан

У здания посольства Белоруссии в Киеве вечером 10 августа прошёл немногочисленный митинг в поддержку белорусской оппозиции. Часть митингующих — граждане Белоруссии, утверждающие, что им накануне не дали проголосовать. Во время акции возникла потасовка, пятеро человек были задержаны за агрессивное поведение (составлены админпротоколы). Небольшой митинг под лозунгом «Да здравствует Беларусь!» прошёл в этот день и в Харькове. Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов.

Лукашенко уже на следующий день заявил, что белорусская власть знает «кукловодов», которые из-за границы — из Чехии, из Польши — руководят оппозиционными «овечками». В том числе упомянул и Украину, выразив уверенность в том, что «это не государственная политика, но там хватает этих майданутых…».

Возможно, с оценкой государственной политики Киева Лукашенко несколько поторопился, — могут быть сюрпризы. Так, президент Украины Владимир Зеленский в этот же день счёл нужным обратиться к гражданам Белоруссии.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — говорится в заявлении Зеленского, обнародованном на сайте Офиса президента.

Украинский президент также отметил, что Белоруссия в своих действиях должна «максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме, ведь только так можно сохранить надежду на выход из кризиса».

Не всем такое обращение Зеленского показалось логичным.

«И это заявляет лидер страны, где уличное насилие стало обыденностью, где происходит травля инакомыслящих, а государственной цензурой запрещены сотни книг и фильмов», — отмечает публицист и писатель Константин Кеворкян.

Иронично прокомментировал обращение Зеленского блогер и политик Анатолий Шарий, посоветовавший белорусам помнить о том, что подконтрольный Зеленскому Центризбирком Украины просто отменил право голосовать на местных выборах для полумиллиона граждан страны, проживающих в районах у линии разграничения. И это притом что на президентских выборах они голосовали, и голосовали преимущественно за Зеленского. Зачем России Лукашенко? У него еще есть время исправить ошибки © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Конечно, в украинском политикуме не все солидарны с Зеленским во взглядах на белорусские реалии. Так, глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук поздравил Лукашенко с победой.

«Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве, — говорится в обращении Медведчука, размещённом 10 августа на сайте партии. — Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция».

Глава политсовета ОПЗЖ также отметил вклад президента Белоруссии в урегулирование конфликта на востоке Украины и выразил уверенность в том, что Лукашенко продолжит «делать всё для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений».

Совсем другой подход у сторонников экс-президента Петра Порошенко. Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил в эфире телеканала «НАШ», что заявление Зеленского «очень дипломатическое», но из него следует, что президент не признаёт выборы, поскольку сказано, что «доверия нет». «Надо что-нибудь выторговать». Как Украина намерена нажиться на ситуации в Белоруссии © пресс-служба президента Украины

Гончаренко также заявил, что необходимо вводить акции «против режима Лукашенко», не признавать выборы. По его мнению, 90% населения Белоруссии ждут ухода «кровавого диктатора» (по мнению депутата, после ночи с 9 на 10 августа Лукашенко таковым стал).

Принимавшая участие в программе экс-нардеп Елена Бондаренко напомнила, что в Украине до сих пор не расследовано дело о расстреле людей на Майдане в 2014 году, поэтому «кровавого диктатора» можно поискать и не в Минске.

Что касается реакции Киева на выборы в Белоруссии, то политик отметила, что у Украины, как и у любого нормального государства, должны быть собственные интересы — словом, надо «оберегать своё и не вмешиваться в чужое», сохранять максимально прагматичные отношения с соседями.

Отметим, что в пресс-службе партии «Европейская солидарность» применительно к выборам в Белоруссии сочли уместным вспомнить о «российском агрессоре».

«Сейчас крайне важно не допустить ситуации, при которой для Минска единственно возможным путём осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны», — обеспокоились в партии Порошенко.

А замглавы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук от имени ряда депутатов выразила поддержку «воле белорусского народа выбирать представительские органы власти, включая президента, демократическим правовым путём», призвала белорусскую власть дать «чёткие ответы протестующим» и проявить по отношению к ним «сдержанность».

Впрочем, единодушия относительно событий в Минске в партии Зеленского, по всей видимости, нет. Как сообщает издание «Страна.ua», на данный момент под заявлением поставили подписи всего 37 нардепов от «Слуги народа». Издание отмечает, что это «преимущественно прозападные члены фракции, за которыми закрепилось прозвище «соросята». Тайна исчезнувшего интернета. Что произошло в Белоруссии в день выборов © CC0, Pixabay

Разумеется, сейчас многие сравнивают ситуацию в Белоруссии с событиями в Киеве в 2014 году, ищут сходство и различия. Как отметил ещё в день выборов в одном из эфиров композитор Владимир Быстряков, белорусский президент, пообещав не дать разгореться пожару в Минске, показал себя хозяином положения, взял на себя ответственность за судьбу страны. А это необходимо, иначе «будет тот же бардак, что в Украине». Может быть, продолжил Быстряков, в Белоруссии порядок будет сохранён железной рукой — «то, чего не хватило Януковичу в 2014 году».

Композитор напомнил, что Россия и Белоруссия делят 49-50 места в рейтинге двухсот стран, тогда как Украина «замыкает первую сотню». Поэтому, отметил Быстряков, украинские политики смотрят на сравнительно благополучную Белоруссию «с лёгкой иронией, а вместе с тем завидуют и хотели бы, конечно, чтобы там разгорелся пожар белорусско-русской войны».