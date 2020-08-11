С 1 июля на Украине повысился размер прожиточного минимума. В связи с этим размер минимальной пенсии вырос на 74 гривны (197 руб.) - до 1712 гривен (4565 руб.). Минимальную пенсию на Украине сейчас получают около 80 тысяч пенсионеров

Еще одна «волна» повышения ожидается в декабре. Зимой планируется повысить минимальную пенсию еще на 57 гривен (152 руб.) — до 1769 гривен (4717 руб.). Надбавку получат те же категории пенсионеров, что и в июле.

Каждый пенсионер, имеющий стаж более 35 лет, получит за каждый сверхнормативный год 1% надбавки от минимальной пенсии. С июля такая надбавка составляет 17,12 грн, а с декабря — 17,69 грн.

Кому повезло

Согласно оценкам экспертов, пенсии после повышения социальных стандартов с 1 июля 2020 года увеличились лишь у 30% пенсионеров. Больше всего повезло тем, у кого выплаты с самого начала были высокими. Украина: пенсии повышают, но прожить на них невозможно © Украина.ру/Стрингер

Например, люди, которые получали пенсию равную 10 минимальным, теперь будут получать на 740 грн (1973 руб.) больше. Также увеличили пенсии инвалидам войны и ЧАЭС, участникам боевых действий, шахтерам, почетным донорам и тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной.

По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров в стране составило 11 241 834 человека. При этом пенсии в размере более 10 тысяч гривен (26,7 тыс. руб.) получают лишь 2,96% от общего числа. По данным Пенсионного фонда, средняя пенсионная выплата по стране составляет 3 394 грн (9051 руб.). Минимальная — в два раза меньше средней, а максимальная — больше средней в пять раз. При этом почти половина украинских пенсионеров получает пенсию от 2 до 3 тысяч гривен (5,33 до 8 тыс. руб.).

Помощь одиноким старикам

В конце июля правительство приняло постановление, согласно которому одинокие пенсионеры старше 80 лет получат 685 гривен (1827 руб.) ежемесячного пособия.

Сейчас эти 685 гривен будут суммироваться с карантинными 500 гривнами (1333 руб.) доплат — их до конца карантина никто не отменял. То есть, одинокие пенсионеры будут получать в общей сложности минимум 2 897 гривен (7725 руб.). Надбавка получается неплохая. Но с учетом того, что фактический прожиточный минимум на Украине составляет более 4 тысяч гривен, даже этой суммы мало.

Рассчитывать на новую выплату сможет совсем небольшое количество пенсионеров, учитывая, что средний возраст жизни украинца — 72 года. По приблизительным оценкам, людей старше 80-ти на Украине всего полтора миллиона. А тех из них, кто подпадает под критерий одиночества, еще меньше. Если отталкиваться от того, что на новые надбавки правительство в 2020 году предусмотрело дополнительные 806 миллионов гривен (2,149 млрд руб.), то получается, ежемесячно выплату смогут получать максимум 97 800 человек. А это меньше 1% от всех пенсионеров Украины.

Впрочем, есть надежда на то, что пенсионеры получат солидную сумму. В постановлении указано, что оно начинает работать "задним числом" — с 1 января 2020 года. Министр соцполитики Марина Лазебная подчеркнула, что будет учитываться период, который уже прошел. поскольку в постановлении идет речь о том, что правила вступают в силу "задним" числом. Но вряд ли начисления будут одномоментными. Здесь все зависит от правительства и от того, найдутся ли деньги в бюджете.

Пенсионеры уже начали обращаться в собесы за предоставлением выплаты, однако им пока отказывают. Украинские пенсии-2020: кому и сколько дадут © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Кабмину уже пришлось увеличить бюджет Пенсионного фонда из-за коронавирусного секвестра почти на 33 миллиарда гривен (88 млрд руб.) из-за различных доплат. С другой стороны, власти уже сэкономили на выплатах пенсий около 60 миллиардов гривен (160 млрд руб.), когда перенесли индексацию пенсий с марта на май. Стоит обратить внимание, что о надбавке для 80-летних заявили как раз тогда, когда перенесли индексацию.

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная заявила, что даже в случае резкого роста дефицита Пенсионного фонда государство выделит нужные средства на финансирование пенсий. По ее словам, выплаты будут осуществляться своевременно.

Минсоциполитики оценило потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса в 2020 году в 17,7 млрд грн (47,2 млрд руб.) и предложило в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн (40,5 млрд руб.).

Нет пенсионеров — нет проблем

Давно известно, что из-за хронического дефицита средств Пенсионный фонд Украины не может в полной мере обеспечивать достойные пенсионные выплаты для всех пенсионеров.

В связи с этим принято решение в рамках пенсионной реформы сократить численность пенсионеров, которые имеют право досрочного выхода на пенсию.

Это решение планируется осуществить с 2021 года вместе с запуском нового этапа пенсионной реформы.

С января 2021 года на Украине будет увеличен размер минимальной пенсии для пенсионеров, достигших возраста 65 лет и выполнивших норматив по стажу. Всем, у кого стаж составляет не менее 30 лет, пенсии увеличат в среднем на 300 гривен (800 руб.).

Начиная с 2021 года все пенсионеры в возрасте 75+ будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в сумме 500 гривен (1333 руб.). Таких пенсионеров на Украине насчитывается более миллиона человек.

Кроме этого, как обещают в правительстве, в январе 2021 года на Украине будет увеличен размер минимальной пенсии до 2400 гривен, а начиная с июля минимальная пенсия будет составлять 2600 гривен (6933 руб.). Правда такое повышение коснется лишь тех украинцев, которые достигли возраста 65 лет и выполнили условие по стажу: для женщин это 30 лет, а для мужчин — 35 лет. Посыпала солью, чтоб не разлагался. Украинка 4 месяца прятала труп матери ради ее пенсии © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

В первую очередь изменения коснутся льготных категорий граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию, их количество сократят. Также будет прекращено назначение пенсий за выслугу лет, и оставить только ограниченный круг лиц. По мнению чиновников из Пенсионного фонда, это позволит, вместе с введением накопительной системы, покрыть дефицит бюджета ПФУ.

Параллельно будет увеличиваться возраст для выхода на пенсию для женщин, а также необходимый пенсионный стаж. Так, для получения права выхода на заслуженный отдых в 2021 году, необходимо будет иметь стаж не менее 28 лет.

Таким образом ситуация для потенциальных пенсионеров меняется, причем не в лучшую сторону: страховой стаж с каждым годом увеличивается и в 2028 достигнет 35 лет.

Не дотягивают до 40%

Несмотря на то, что уже с 1 сентября минимальная зарплата на Украине вырастет до 5 тысяч гривен, если парламент проголосует за президентский закон о повышении минималки, на пенсии это не повлияет. Величина пенсий напрямую не связана с ростом минимальной зарплаты. Минимальная пенсия вычисляется исходя из размера прожиточного минимума. А этот показатель повышать дополнительно к тому, что запланировано в госбюджете на этот год, пока не планируется. Пенсии новых пенсионеров привязаны к средней зарплате по стране.

Так что в этом году «внепланового» роста пенсий для большинства пенсионеров, скорее всего, не предвидится. Однако на следующий год в бюджете, очевидно, будет заложено повышение пенсий, как минимум соразмерное росту минимальных зарплат. Дело в том, что международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты. На Украине это соотношение стараются почти соблюдать, по крайней мере, не увеличивать разрыв. Так, в январе минимальная зарплата повысилась до 4723 грн (12595 руб.), а минимальная пенсия — до 1638 грн (4367 руб.) что составляло 34,7% от минимальной зарплаты. В июле, после увеличения прожиточного минимума, минимальная пенсия выросла до 1712 грн, а это 36,2% от минимальной зарплаты. А на 1 декабря этого года запланировано очередное повышение прожиточного минимума и, соответственно, минимальных пенсий. Пенсионеры будут получать минимум 1769 грн. Если бы минимальные зарплаты не выросли, это составляло бы 37,5% от их размера. Но если законопроект, поданный президентом, будет принят, и зарплаты вырастут минимум до 5000 грн, декабрьская минимальная пенсия составит только 35,4% от минимальной зарплаты.