Утром понедельника, 10 августа, ЦИК Белоруссии огласила официальные результаты президентских выборов – за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 9,90% избирателей, за действующего президента Александра Лукашенко – 80,23%. В ЦИК отметили, что результаты уже вряд ли изменятся

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Как сообщалось ранее, на результаты голосования сторонники оппозиции отреагировали массовыми акциями протеста, в ходе которых происходили столкновения протестующих с милицией. Всех виновных в массовых беспорядках правоохранители пообещали наказать. При осмотрах мест, где проходили несанкционированные уличные акции, зафиксировано, что в качестве орудий против милиции протестующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки и стеклянных бутылок.

Многие из подозреваемых уже задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции. В Следственном комитете отмечают, что многие из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Всего, по данным правозащитников, во время протестов в стране было задержано 213 человек, большинство из них — в Минске.

Сообщается, что в понедельник, 10 августа, рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин объявили о начале забастовки и выдвинули политические требования. По данным СМИ, к предприятию прибыли автобусы с сотрудниками ОМОН и автозаки. Руководство предприятия ситуацию не комментирует.

В протестах президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел «иностранный след»: по его словам, источник следа белорусские спецслужбы нашли в Чехии, откуда координируются действия объединенного штаба оппозиции. Кроме того, Лукашенко заявил о наплыве «майданутых» с территории Украины и России. Приезжие, по его словам, выполняли роль координаторов.

«Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию», — сказал Лукашенко.

Заграничный след глава государства увидел и в массовом отключении интернета на территории страны в день выборов: по его словам, «глушили» связь именно из-за рубежа.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — утверждает президент.

Также Лукашенко признался, что во время массовых протестов поручил охранять штаб своих политических оппонентов, чтобы там «не убили кого-нибудь». По его мнению, протестующим нужна была «сакральная жертва», но оппозиционерам повезло — из их штаба кто-то позвонил в милицию и попросил защиту.

Партия интернета проиграла в Белоруссии партии телевизора. Но главный бой впереди © REUTERS, Vasily Fedosenko Сергеем Лебедевым Лукашенко назвал прошедшее голосование «праздником», который кто-то захотел «испортить», а протестующих «овцами».

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.

Несмотря на напряженную ситуацию в стране, известные политики и лидеры разных стран уже поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах. Так, поздравления поступили от президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, лидера Турции Тайипа Эрдогана, а также лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Тем временем оппозиционный кандидат Светлана Тихановская подала в ЦИК жалобу на результаты голосования. Она заявила, что отказывается признавать победу Лукашенко, и призвала пересчитать голоса на нескольких участках. Она также заявила, что не собирается покидать Белоруссию, и выступила за мирный протест.

Силовой разгон акций протеста также осудил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Насилие в отношении протестующих — это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека», — написал Мишель в своем Twitter.

Зарубежные СМИ: ситуация в Белоруссии взрывоопасна © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский.

«Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.