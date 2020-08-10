Как будут строиться отношения между президентом и новым поколением белорусов

Несмотря на многочисленные прогнозы, которые звучали в Белоруссии в канун президентских выборов, Александр Лукашенко удерживает ситуацию в стране под своим контролем. Белорусские силовики разогнали протесты в ключевых городах республики и провели задержания их участников, что не позволило оппозиции всерьез претендовать на захват власти. Было очевидно, что в Минске серьезно готовились к такому сценарию, и государственные структуры не посыпались после первых ударов, как это произошло шесть лет назад в Украине, завершившись бесславным бегством Виктора Януковича.

Тем не менее, ситуация в Белоруссии весьма далека от реальной стабильности. И это наверняка должны понимать в высших эшелонах власти. Оппозиция показала, что она в состоянии вывести на улицы отмобилизованную массовку, готовую вступать в столкновения с белорусским ОМОНом. Причем ядро участников этих акций составляет белорусская молодежь, что является крайне тревожным знаком для политического будущего Лукашенко. Ведь около четверти граждан Белоруссии появились на свет после 1994 года, когда он был впервые избран президентом страны. Причем стоит напомнить, что молодой директор совхоза сам шел тогда на выборы под лозунгами смены поколений и обновления застоявшейся власти.

Конечно, Александр Лукашенко и сегодня имеет за собой устойчивую поддержку значительной части белорусского общества. Однако не секрет, что костяк его сторонников традиционно составляют люди старшего поколения, потому что они получили когда-то жесткую травму разрухи, охватившей эту республику по итогам распада СССР, и слово «стабильность» не несет для этих людей иронических коннотаций, которые вкладывают в них представители оппозиции. Это пенсионеры, госслужащие, работники государственного бюджетного сектора и селяне. Они могут поддержать президента, отдав за него свой голос, но никогда не будут защищать его в противостоянии с оппозиционерами. А значит, уличная опора Лукашенко практически полностью сводится к ресурсу силовиков.

Оппозиционеры находятся в гораздо более выигрышной ситуации. Среди их сторонников немало студентов, школьников старших классов, представителей субкультур и фанатов спортивных клубов, среди которых давно популярна идеология национализма. Молодые офисные клерки, работники сферы обслуживания и туризма, представители развитой в республике IT-индустрии, представители различных НКО, пустивших корни в сфере образования и культуры, — все они в большинстве недовольны властью и поддерживают протесты. Оппозиционная молодежь надеется, что смена власти откроет для нее социальные лифты, позволяя сделать себе карьеру. И ее не волнует судьба пенсионеров и работяг, которые окажутся ни с чем после окончательного краха «белорусского социального государства».

Это партия интернета, которая готова беззастенчиво снести с арены истории партию телевизора — то есть своих бабушек, дедушек, матерей и отцов.

Все указанные тенденции просматривались очень давно. О них начали говорить более десяти лет назад, указывая на то, что власть проиграла борьбу за умы будущего поколения белорусов. По большому счету, у Лукашенко даже не пытались всерьез за них побороться. Молодежная политика государства сводилась к выделению бюджетов для казенного Белорусского республиканского союза молодежи — организации с добровольно-принудительным членством, созданной по лекалам советского Комсомола. Такие специфические структуры, занятые организацией утренников и субботников, скорее имитировали работу с новыми поколениями граждан. А иногда даже отталкивали подростков от власти, после чего они попадали прямиком в руки белорусских оппозиционеров.

Но главной проблемой белорусской власти стала ее идеологическая расплывчатость и аморфность. Да, в Минске всегда отдавали дань памяти советской истории, чтили дату Победы в Великой Отечественной войне, что разительно отличало это государство от Украины. Однако подобная линия причудливо сочеталась с установкой на пропаганду умеренного белорусского национализма. В образовательных программах вузов и школ всегда находилось место мифологизированной истории литвинов с рассказами о битве под Оршей, которую превозносили в качестве выдающейся победы над московитами.

Риторика о дружбе братских народов, заявления о воссоздании СССР и укреплении союзных отношений с Москвой, звучавшие у Лукашенко в далекие девяностые годы, постепенно уступили место критике в адрес российской власти, которую обвиняли в имперских амбициях и замашках, хотя империалистические державы обычно эксплуатируют зависимые от них колонии, забирая у них ресурсы и разоряя непосильным кредитным рабством, а не поддерживают их многомиллиардными субсидиями, дотациями и льготами, которые щедро предоставляло своим партнерам российское руководство.

Экономический кризис последних лет вкупе с проблемами коронавирусной пандемии усугубил недовольство молодых белорусов, увеличив список стоящих перед ними социальных проблем. Многие молодые граждане винят в этом тяжелое наследие советской системы, спасенной от развала благодаря стараниям Лукашенко. А это сделало модным требования радикальных рыночных реформ, которые выдвигают представители оппозиционных молодежных организаций. Например, этим активно занимается минский «Либеральный клуб», популярный в кругах националистической интеллигенции и располагающий поддержкой со стороны Запада, помогающего растить местных грантовых управленцев. Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Молодые либералы предлагают изменить ситуацию, снизив вмешательство государства. А именно сократить госпрограммы и господдержку отдельных предприятий, прекратить практику повышения зарплат, не обеспеченных ростом производительности труда, сохранить низкий размер пособий по безработице… снизить налоговую нагрузку на фонд заработной платы и оптимизировать процедуры по учету кадров на предприятии. Более привлекательным для молодежи белорусский рынок труда, по мнению эксперта, сделает либерализация процедуры найма на работу… а также предоставление права всем коммерческим организациям без согласований с органами власти оптимизировать занятость на своих предприятиях», — рассказывает об их программе «Немецкая волна».

Нетрудно догадаться, что реализация подобного плана приведет к полному крушению белорусской экономики и массовой ликвидации работающих пока предприятий. А молодые белорусы окажутся после этого без будущего, с единственной перспективой трудоустройства на клубничных полях Польши, где им придется конкурировать с армией украинских заробитчан. Но белорусские власти не смогли донести до них эту угрозу, уступив свою молодежь оппозиции. И это, пожалуй, является сегодня самым слабым местом в политических позициях Лукашенко.