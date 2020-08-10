Перемирие на Донбассе соблюдается, хотя время от времени фиксируются отдельные нарушения. Так, украинские силовики применили ударный беспилотный летательный аппарат, сбросив с него боеприпас в районе села Ленинское на юге ДНР

Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщили в представительстве непризнанной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщает Донецкое агентство новостей, «Управление Народной милиции ДНР в рамках мер по поддержанию перемирия потребовало от украинского командования наказать офицера 36-й бригады, который несет ответственность за применение ударного беспилотного летательного аппарата на юге Донбасса».

В свою очередь, в штабе Операции объединённых сил (ООС) утром в понедельник сообщили о четырёх нарушениях с применением стрелкового оружия, однако «неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью», ответный огонь не открывался. Ястребы, голуби и Кравчук в одном флаконе. Почему на Украине пока невозможен мирный исход гражданской войны © Facebook, Операція об'єднаних сил

Кто затягивает урегулирование?

Что дальше? Согласно Минским договорённостям, за прекращением огня должны последовать другие действия — отвод сил и средств, наконец, политическое урегулирование конфликта. Но тут возможны сложности: в Киеве положения документа читают по-своему.

Новый глава украинских переговорщиков в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) экс-президент Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона готова делать всё для того, чтобы «выполнить основное своё задание — добиться мира», и готова ради этого идти на компромиссы. При этом Кравчук отметил, что к возможным компромиссам не относятся такие вопросы, как территориальная целостность страны или её суверенитет.

Компромисс, по его словам, может быть достигнут, например, в вопросе об особом статусе Донбасса, где, по мнению экс-президента, можно говорить об «особом статусе управления». Глава украинской делегации в ТКГ выразил сомнение в том, что особый статус требуется вносить в Конституцию Украины. Кравчук также выдвинул инициативу создания свободной экономической зоны на Донбассе.

В республиках эти заявления и новые инициативы считают способом затянуть переговоры. Так, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов считает, что заявления нового полпреда Киева на минских переговорах Леонида Кравчука направлены на продолжение политики украинских властей по затягиванию процесса урегулирования. Звать Германию и Польшу. Кравчук рассказал о «плане Б» по Донбассу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Уже первые заявления Леонида Кравчука, который недавно возглавил украинскую делегацию на переговорах Контактной группы в Минске, дают понять, что Киев продолжит ту же деструктивную политику затягивания переговорного процесса, попыток ревизии и уклонения от взятых на себя обязательств», — отметил Муратов, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

По мнению общественника, Кравчук не представил ничего нового: «с одной стороны, декларируется готовность идти на компромиссы, а с другой, за «компромиссами» скрывается все та же неспособность Киева выполнить политическую часть Минских соглашений и предоставить ДНР и ЛНР особый статус».

«Если уже сейчас украинская сторона пытается перекрутить и выполнять выборочно с таким трудом достигнутые ранее договоренности по дополнительным мерам контроля перемирия, то вряд ли в дальнейшей работе следует ожидать чего-то, кроме привычного популизма, лицемерия и демагогии. А уж в этом Кравчуку опыта не занимать», — подчеркнул Муратов.

«Пристегните ремни»

Однако вполне возможно, что первого президента Леонида Кравчука и экс-премьер-министра Витольда Фокина позвали в ТКГ именно для того, чтобы легитимизировать (в украинском обществе. — Ред.) реализацию «Минска-2» в части закрепления в Конституции Украины «формулы Штайнмайера», чтобы сделать это «без больших политических потрясений», считает украинский политический эксперт Михаил Чаплыга.

Он отметил, что после письма Дмитрия Козака ТКГ теперь технический орган, переговоры должны вестись на уровне министров иностранных дел стран «нормандского формата» или «на уровне межпрезидентского диалога». А функции переговорщиков в Контактной группе — не обсуждать достигнутые договорённости, а искать механизмы их реализации. Зеленский на Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем...» © пресс-служба президента Украины

По мнению эксперта, основных событий следует ожидать уже осенью. Но минимизировать политические издержки вряд ли получится.

«Я жду ключевых дат, когда будет либо обнародован, либо внесён в Раду проект изменений к Конституции. Далее… Ну, далее всем желаю пристегнуть ремни», — сказал Чаплыга в эфире телеканала «НАШ».

Чаплыга отметил, что, по его мнению, существует международный консенсус относительно внесения изменений в Конституцию Украины, относительно решения вопроса восточных регионов. Все решения уже приняты, и функция Кравчука — «информационная», ему предназначено «гасить» ту волну, которая может возникнуть в связи с этим внутри страны, считает эксперт.

Чаплыга также отметил, что необходимо вести диалог с людьми, живущими на неподконтрольных Киеву территориях. А те деятели внутри Украины, которые предлагают им известную формулу «чемодан, вокзал…», манипулируют.

Ведь «каждый гражданин Украины априори имеет право на кусочек земли, на недра, на воздух, на воду, на всё то, на что имеет право любой другой гражданин», напомнил эксперт.

Также политэксперт добавил: «то есть, когда кто-то говорит: «чемодан, вокзал и так далее», он говорит это не только человеку, которого хочет отграничить от себя, но и кусочку территории, недр, земли, леса, и т.д. — то есть, фактически люди такие призывают также к сепаратизму».

Чаплыга выразил сожаление в связи с тем, что украинские спецслужбы не акцентируют на этом своё внимание. Между тем, по его словам, если говорить о территориальной целостности, то в первую очередь нужно добиваться целостности общества — «то есть, вести диалог с теми, кто остался там (на неподконтрольных территориях. — Ред.)».

Без выбора

В любом случае, довольно трудно будет убедить жителей непризнанных республик Донбасса в том, что возвращение в состав нынешней Украины будет для них безболезненным, что отношение к ним будет таким же, как и ко всем другим гражданам. Ведь Киев демонстрирует явно избирательный подход к населению в разных частях страны, причём речь идёт о контролируемых властью территориях. Донбасс, перемирие. Потерь нет, что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

ЦИК Украины отменил местные выборы в 18 отдельных территориальных громадах (ОТГ) Донецкой и Луганской областей. Основание — письмо Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администраций к ЦИК о невозможности обеспечить избирательный процесс на отдельных территориях областей.

На это решение резко отреагировала оппозиция.

«Зе-власть окончательно встала на путь узурпации полномочий, попрания Конституции и превращения украинских граждан в бесправных подданных», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

В партии напомнили, что в прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Однако теперь для «марионеток власти» в ЦИК «мнение «сценаристов» из Офиса президента оказалось… важнее Конституции, международного права и клятв служить народу Украины».

«По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал конфликт на Востоке, чтобы наживаться на войне, нынешний режим — отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране диктатуру.

Парламентское большинство запрещает гражданам проводить выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-гражданских администраций. Его ставленники лишают людей права на самоуправление, а послушный ЦИК безропотно голосует за это решение. Отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан», — сказано в заявлении.

В партии пообещали, что оспорят решение ЦИК в суде. Донбасс, перемирие. Оппозиция критикует «театр» Зеленского © пресс-служба президента Украины

Нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская отметила, что «этим решением, грубо нарушив конституционный права граждан Украины, власть лишила права голоса более пятисот тысяч избирателей, которые ранее абсолютно спокойно проголосовали и на президентских и парламентских выборах».

По мнению политика, причина понятна: «Зе-команда очень боится потерять власть в Украине, потому что знает, что люди за них не проголосуют». Поэтому отмена местных выборов в отдельных громадах — это не только «начало реализации плана по отмене местных выборов в Украине, но и неприкрытое внедрение политики произвола и вседозволенности».

«Если общество допустит реализацию этого сценария, в скором времени права голоса могут лишить граждан нашей страны во всех областях Украины», — заявила Королевская.

Такие действия власти ставят под сомнение перспективу мирного урегулирования. Решение об отмене местных выборов «станет огромным шагом назад для Украины в вопросе мира», уверен член политсовета ОПЗЖ, депутат Верховной Рады Ростислав Дубовой.

По его словам, которые приводит сайт партии, сценарий отмены местных выборов на территории Луганской и Донецкой областей доказывает, что центральная власть ни во что не ставит конституционные права жителей Восточной Украины.